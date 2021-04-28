يرفض اللقاح ويريد شهادة بالتطعيم - ألماني يعتدي على فريق طبي

أصيب عضوان في أحد فرق التطعيم المتنقل ضد فيروس كورونا في شرق ألمانيا السبت (الرابع من أيلول/سبتمبر) بعد تعرضهما لهجوم من قبل رجل أراد الحصول على شهادة تطعيم، لكنه رفض تلقي التطعيم نفسه.

وكان الفريق يقوم بإعطاء لقاحات فيروس كورونا في مركز تسوق في بلدة "غيرا" (Gera) عندما اقترب منهم الرجل، وفقاً لاتحاد أطباء شركات التأمين الصحي (KV). وقال أعضاء الفريق إن الرجل "فقد أعصابه" عندما رفضوا منحه الشهادة.

وأفادت وزارة الصحة بولاية تورينغن بأن فنياً طبياً ومتطوعاً أصيبا بجروح. وأكدت الشرطة وقوع الحادث. وقال الاتحاد إن المصابين نقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكنهما خرجا منه بالفعل.

ونظراً لأن المهاجم المفترض سجل معلوماته الشخصية لدى الفريق قبل الحادث، سرعان ما تمكنت الشرطة من الوصول إلى بياناته. وقال متحدث باسم الشرطة إن الضباط عثروا عليه في مرأب للسيارات، مضيفاً أن هناك دعوى جارية ضده. وقالت الشرطة إنه تم الإفراج عن الرجل الذي أصيب أيضاً ببعض الإصابات أثناء الحادث.

وأدانت وزيرة الصحة في تورينغن، هايكه فيرنر، ما قام به الرجل، وكذلك عمدة غيرا يوليان فونارب. وقالت فيرنر: "إن تحريض معارضي اللقاح يتحول إلى أفعال"، وأضافت: "لا يمكننا قبول ذلك كمجتمع. تتحرك فرق التطعيم حتى يتمكن الناس من حماية أنفسهم من الإصابة بالفيروس الخبيث".

م.ع.ح/ص.ش (د ب أ)