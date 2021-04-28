 يرفض اللقاح ويريد شهادة بالتطعيم - ألماني يعتدي على فريق طبي | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 04.09.2021

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منوعات

يرفض اللقاح ويريد شهادة بالتطعيم - ألماني يعتدي على فريق طبي

هاجم رجل ألماني فريقاً طبياً بعد رفض أعضاء الفريق منحه شهادة تطعيم طلبها رغم رفضه تلقي اللقاح. وأدان مسؤولون الهجوم مؤكدين أن "التحريض من قبل رافضي اللقاح يتحول إلى أفعال".

شهادة تطعيم ضد كورونا

شهادة تطعيم ضد كورونا

أصيب عضوان في أحد فرق التطعيم المتنقل ضد فيروس كورونا في شرق ألمانيا السبت (الرابع من أيلول/سبتمبر) بعد تعرضهما لهجوم من قبل رجل أراد الحصول على شهادة تطعيم، لكنه رفض تلقي التطعيم نفسه.

مختارات

سيتعين على آلاف الأشخاص في ولاية ألمانية أن يتلقوا التطعيم مجددا، بعد أن تبين أن ممرضة قامت بحقن البعض بمحلول ملحي عوضاً عن لقاح كورونا. الممرضة تقول إن الأمر يقتصر على 6 حالات، لكن التحقيقات تؤكد أن العدد أكبر بكثير.

وكان الفريق يقوم بإعطاء لقاحات فيروس كورونا في مركز تسوق في بلدة "غيرا" (Gera) عندما اقترب منهم الرجل، وفقاً لاتحاد أطباء شركات التأمين الصحي (KV). وقال أعضاء الفريق إن الرجل "فقد أعصابه" عندما رفضوا منحه الشهادة.

وأفادت وزارة الصحة بولاية تورينغن بأن فنياً طبياً ومتطوعاً أصيبا بجروح. وأكدت الشرطة وقوع الحادث. وقال الاتحاد إن المصابين نقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكنهما خرجا منه بالفعل.
ونظراً لأن المهاجم المفترض سجل معلوماته الشخصية لدى الفريق قبل الحادث، سرعان ما تمكنت الشرطة من الوصول إلى بياناته. وقال متحدث باسم الشرطة إن الضباط عثروا عليه في مرأب للسيارات، مضيفاً أن هناك دعوى جارية ضده. وقالت الشرطة إنه تم الإفراج عن الرجل الذي أصيب أيضاً ببعض الإصابات أثناء الحادث.

وأدانت وزيرة الصحة في تورينغن، هايكه فيرنر، ما قام به الرجل، وكذلك عمدة غيرا يوليان فونارب. وقالت فيرنر: "إن تحريض معارضي اللقاح يتحول إلى أفعال"، وأضافت: "لا يمكننا قبول ذلك كمجتمع. تتحرك فرق التطعيم حتى يتمكن الناس من حماية أنفسهم من الإصابة بالفيروس الخبيث".
م.ع.ح/ص.ش (د ب أ)

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    طورته بيونتيك الألمانية مشاركة مع فايزر الأمريكية. تبلغ نسبة فعاليته حسب آخر التجارب السريرية 95 بالمئة. هو أوّل لقاح ضد كورونا ترخص له منظمة الصحة العالمية. يستند إلى تقنية الحمض النووي الريبي (mRNA)، وهو اللقاح الأكثر انتشاراً في العالم الغربي، غير أنه تلقّى انتقادات بسبب صعوبة تخزينه، إذ يحتاج إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر للإبقاء على فعاليته.

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    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    موديرنا

    ثاني لقاح يرخص له الاتحاد الأوروبي بعد بيونتيك/ فايزر. طورته شركة موديرنا الأمريكية بالتعاون مع معاهد الصحة الوطنية الأمريكية للأمراض المعدية. وصلت فعاليته إلى 95 بالمئة. يعتمد التقنية نفسها تقريبا (mRNA)، لكن شروط تخزينه أقل صرامة ويحتاج 20 درجة تحت الصفر. ورغم ذلك بقيت كميات توزيعه في العالم أقلّ من اللقاح الأول، ما قد يفسر بسعره الذي يبلغ 33 دولارا للجرعة عكس اللقاح الثاني البالغ 20 دولارا.

  • لقاح سبوتنيك V

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سبوتنيك V

    هو أول لقاح في العالم يعلن مطوروه فعاليته ضد كورونا رغم أنه لم يكن حينها قد اجتاز المرحلة الثالثة. طوّره معهد جماليا الحكومي الروسي، وتصل فعاليته إلى 92 بالمئة حسب الأرقام الروسية لكن مع تردد علمي غربي بسبب قلة المعطيات المنشورة حوله. استوردته عدة دول منها المجر والجزائر وصربيا والإمارات. يتميز بسهولة نقله وثمنه الرخيص (10 دولارات) وهو يستخدم تقنية نواقل الفيروسات الغدية (أو الغدانية).

  • AstraZeneca - Impfstoffhersteller

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    أسترازينيكا/ أكسفورد

    اللقاح الثاني الذي ترخصّ له منظمة الصحة العالمية والثالث للاتحاد الأوروبي. أرخص اللقاحات لكنه كذلك أقلها فعالية (70 بالمئة) كما شككت دول كثيرة في فعاليته بخصوص كبار السن وكذلك ضد النسخ المتحورة. طورته شركة أسترازينكا البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد. استوردته عدة دول بعد مساهمة معهد مصل الهند في إنتاجه. عملية نقله وتخزينه سهلة وهو كذلك يستخدم تقنية الناقل الغدي.

  • لقاح سينوفارم

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سينوفارم

    طورته شركة سينوفارم المملوكة للدولة الصينية مع معهد بكين للمنتجات الحيوية. طرحته الإمارات أولا قبل أن ترخص له الصين، ثم استوردته عدة دول منها المغرب والأردن ومصر. وصلت نسبة فعاليته حسب مصنعيه إلى 79 بالمئة لكن المعطيات العلمية غير منشورة بالشكل المطلوب. يستخدم تقنية حقن الفيروس المعطل، وأكبر غموض يلفه هو ثمنه، إذ ذكرت عدة تقارير أن الجرعة لا تقل عن 30 دولارا بينما ذكرت أخرى سعرا أقل أو أعلى.

  • رجب طيب أردوغان يتلقى جرعة من لقاح كورونافاك

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    كورونافاك

    أنتجته شركة سينوفاك الصينية، لكن الترخيص له داخل الصين أخذ وقتا أطول. نسبة فعاليته مثيرة للجدل إذ أظهرت اختبارات في البرازيل أنها لم تتجاوز 51 بالمئة، غير أن اختبارات أخرى في تركيا التي كانت من أوائل من رخصوا له رفعت الفعالية إلى 91 بالمئة. يستخدم التقنية نفسها للقاح سينوفارم، وتحوم حوله الكثير من الأسئلة بسبب قلة المعطيات، خاصة ثمنه الذي لم ترد معطيات عنه وإن كانت تقارير قد قدرته بعشرة دولارات.

  • لقاح جونسون آند جونسون

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    جونسون آند جونسون

    طورته شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية، وبدأت جنوب إفريقيا باستخدامه رغم عدم الترخيص به في الولايات المتحدة أو أوروبا، بعدما تبين لها أنه قادر على مواجهة النسخة المتحورة، عكس ما أظهرته تجارب أولى. تصل نسبة فعاليته عالميا إلى 66 بالمئة عالميا و72 في أمريكا. يمتاز عن غيره أنه من جرعة واحدة، ما يقوّي حظوظه للانتشار أكثر. يستخدم تقنية نواقل الفيروس الغدية، وهو سهل التخزين.


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