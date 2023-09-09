"يدعم سيادة أوكرانيا".. شولتس يشيد ببيان قمة مجموعة العشرين

قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن إعلان قمة مجموعة العشرين الذي تم الاتفاق عليه، السبت (التاسع من سبتمبر/ أيلول 2023)، أظهر موقفا واضحا حيال الغزو الروسي لأوكرانيا بقوله إنه لا يمكن التشكيك في وحدة أراضي الدول باستخدام العنف.

وأضاف شولتس، في تصريحات من مكان انعقاد القمة في نيودلهي: "إنه بيان يدعم وحدة أراضي وسيادة أوكرانيا".

وتبنت مجموعة العشرين إعلانا توافقيا تجنب إدانة روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، لكنه دعا جميع الدول للامتناع عن استخدام القوة للاستيلاء على الأراضي.

وأشاد المستشار الألماني، على وجه الخصوص، بتأكيد هذه الفقرات على "سلامة أراضي" كل الدول، مشيرا إلى أنه كان بالنسبة له نجاحا أن "روسيا تخلت في نهاية المطاف عن اعتراضها على مثل هذا القرار ببساطة لأن كل الآخرين تحركوا في هذا الاتجاه"، وهو يعني بذلك الصين التي تعد أقرب الحلفاء إلى روسيا.

هذا وتجنب المستشار الألماني مصافحة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أو الحديث إليه حتى وقت مبكر من مساء السبت (بتوقيت الهند). وردا على سؤال حول ما إذا كان صافح أو تحدث إلى لافروف الذي ينوب عن الرئيس فلاديمير بوتين في تمثيل روسيا، أجاب شولتس بقوله: " لا".

وتعليقا على كلمة لافروف في أول جلسة عمل للقمة، اكتفى شولتس بالقول: "كانت الحكايات المعتادة. أعتقد أنه لم يكن هناك أحد في القاعة يصدق هذا".

وشارك لافروف نائبا عن بوتين أيضا في تمثيل روسيا في قمة مجموعة العشرين في نسخة العام الماضي بجزيرة بالي الإندونيسية، لكنه غادر القمة بشكل مبكر.

يشار إلى أنه كان هناك خلاف استمر طويلا بين دول المجموعة التي تضم أهم الاقتصادات الصناعية والصاعدة حول بيان القمة، وفي غضون ذلك الخلاف لم يكن من الواضح ما إذا كان هذا البيان سيصدر عن القمة.

وينص الحل الوسط الذي تم التوصل إليه على عدم إدانة الحرب الروسية على أوكرانيا من جانب غالبية دول المجموعة كما حدث في العام الماضي على أن تتم الإشارة إلى السلامة الإقليمية أي عدم المساس بالحدود.

وقال شولتس: "عقدنا هنا جلسة ناجحة للغاية لمجموعة العشرين حتى الآن"، مشيرا إلى أن ما تم التوصل إليه تجاوز ما كان من الممكن تحقيقه من وجهة نظر الكثيرين.

ف.ي/أ.ح (د.ب.ا، رويترز، ا.ف.ب)