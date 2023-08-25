يخت خاص وامتيازات غير مسبوقة.. هل يستجيب صلاح لمغريات السعودية؟

يبدو أن فريق الاتحاد السعودي يسابق الزمن في إقناع الدولي المصري ونجم ليفربول محمد صلاح للتوقيع في صفوفه. وهو ما أكدته صحيفة "ذا صن" الإنجليزية بناء على مصادر حصرية لها.

وحسب ذات الصحيفة فإن الصفقة إذا تمت ستكتب صحفة جديدة في تاريخ الدوري السعودي، إذ سيحصل ليفربول بموجبها على 175 مليون يورو مقابل التنازل على عقد نجمه محمد صلاح. أما راتب"الفرعون" المصري فسيبلغ 115 مليون يورو سنويا.

وأفادت الصحيفة البريطانية أن اتحاد جدة السعودي يرغب في منح صلاح البالغ من العمر 31 عاما عقدا يمتد لخمس سنوات وسيحصل على امتيازات عديدة منها يخت خاص وتذاكر طيران غير محدودة له ولعائلته ومنصب كسفير للسياحة والاستثمار في المملكة، وهو منصب سيحصل فيه صلاح على تعويضات مالية كبيرة جدا.

علاوة على ذلك سيتم فتح الامكانية أمام صلاح لامتلاك مستقبلا نسبة في أحد النوادي السعودية، حسب ذات الصحيفة وكما نشر موقع شبورت.دي الألماني.

وإذا نجحت صفقة انتقال صلاح إلى اتحاد جدة سيكون اللاعب الأكثر أجرا بالدوري السعودي، بالنظر إلى الراتب السنوي وكذا التعويضات والمكافآت، وسيتفوق بذلك على كريستيانو رونالدو، الذي يحصل على راتب سنوي مع فريق النصر يبلغ 173 مليون يورو سنويا.

علاقة قوية تجمع بين مدرب ليفربول يورغن كلوب ونجمه محمد صلاح تجعل كلوب يرفض لحد الآن فكرة انتقاله لنادي آخر

كلوب: لا نية للتخلي على صلاح

من جهته نفى المدرب الألماني يورغن كلوب الجمعة (25 أغسطس/آب 2023) ما يُشاع عن إمكانية رحيل نجمه المصري محمد صلاح.

وفي مؤتمره الصحافي عشية مواجهة نيوكاسل في الدوري الممتاز، أكد كلوب أن لا نية للتخلي عن صلاح، متطرقاً الى ما يُشاع بالقول إنها "تقارير إعلامية" ولا شيء أكثر من ذلك، مضيفاً "لا شيء للتحدث عنه من وجهة نظري.. مو صلاح لاعب في ليفربول".

وتابع "إنه لاعب لا غنى عنه، كان (لا غنى عنه) ولا يزال. لا شيء للحديث عنه. وإذا كان هناك شيء (عرض ما)، فالجواب سيكون كلا".

وسجل صلاح 187 هدفاً في 307 مباريات بألوان ليفربول منذ انضمامه اليه من روما عام 2017، بينها هدف في مستهل الموسم الحالي من الدوري الممتاز.

وتوج المصري في صفوف "الحمر" بألقاب دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنكليزي الممتاز، كأس انكلترا، كأس الرابطة وكأس العالم للأندية والكأس السوبر الأوروبية.

وسبق لليفربول أن خسر لاعبَيّن هذا الصيف لصالح الدوري السعودي، بانتقال قائده جوردان هندرسون والبرازيلي فابينيو الى الاتفاق والاتحاد توالياً، بينما انتقل البرازيلي روبرتو فيرمينو الى الأهلي بعد انتهاء عقده مع "الحمر" أيضاً.

هشام الدريوش