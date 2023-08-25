يخت خاص وامتيازات غير مسبوقة.. هل يستجيب صلاح لمغريات السعودية؟

يبدو أن فريق الاتحاد السعودي يسابق الزمن في إقناع الدولي المصري ونجم ليفربول محمد صلاح للتوقيع في صفوفه. وهو ما أكدته صحيفة "ذا صن" الإنجليزية بناء على مصادر حصرية لها.
وحسب ذات الصحيفة فإن الصفقة إذا تمت ستكتب صحفة جديدة في تاريخ الدوري السعودي، إذ سيحصل ليفربول بموجبها على 175 مليون يورو مقابل التنازل على عقد نجمه محمد صلاح. أما راتب"الفرعون" المصري فسيبلغ 115 مليون يورو سنويا.
وأفادت الصحيفة البريطانية أن اتحاد جدة السعودي يرغب في منح صلاح البالغ من العمر 31 عاما عقدا يمتد لخمس سنوات وسيحصل على امتيازات عديدة منها يخت خاص وتذاكر طيران غير محدودة له ولعائلته ومنصب كسفير للسياحة والاستثمار في المملكة، وهو منصب سيحصل فيه صلاح على تعويضات مالية كبيرة جدا.
علاوة على ذلك سيتم فتح الامكانية أمام صلاح لامتلاك مستقبلا نسبة في أحد النوادي السعودية، حسب ذات الصحيفة وكما نشر موقع شبورت.دي الألماني.
وإذا نجحت صفقة انتقال صلاح إلى اتحاد جدة سيكون اللاعب الأكثر أجرا بالدوري السعودي، بالنظر إلى الراتب السنوي وكذا التعويضات والمكافآت، وسيتفوق بذلك على كريستيانو رونالدو، الذي يحصل على راتب سنوي مع فريق النصر يبلغ 173 مليون يورو سنويا.
علاقة قوية تجمع بين مدرب ليفربول يورغن كلوب ونجمه محمد صلاح تجعل كلوب يرفض لحد الآن فكرة انتقاله لنادي آخر
كلوب: لا نية للتخلي على صلاح
من جهته نفى المدرب الألماني يورغن كلوب الجمعة (25 أغسطس/آب 2023) ما يُشاع عن إمكانية رحيل نجمه المصري محمد صلاح.
وفي مؤتمره الصحافي عشية مواجهة نيوكاسل في الدوري الممتاز، أكد كلوب أن لا نية للتخلي عن صلاح، متطرقاً الى ما يُشاع بالقول إنها "تقارير إعلامية" ولا شيء أكثر من ذلك، مضيفاً "لا شيء للتحدث عنه من وجهة نظري.. مو صلاح لاعب في ليفربول".
وتابع "إنه لاعب لا غنى عنه، كان (لا غنى عنه) ولا يزال. لا شيء للحديث عنه. وإذا كان هناك شيء (عرض ما)، فالجواب سيكون كلا".
وسجل صلاح 187 هدفاً في 307 مباريات بألوان ليفربول منذ انضمامه اليه من روما عام 2017، بينها هدف في مستهل الموسم الحالي من الدوري الممتاز.
وتوج المصري في صفوف "الحمر" بألقاب دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنكليزي الممتاز، كأس انكلترا، كأس الرابطة وكأس العالم للأندية والكأس السوبر الأوروبية.
وسبق لليفربول أن خسر لاعبَيّن هذا الصيف لصالح الدوري السعودي، بانتقال قائده جوردان هندرسون والبرازيلي فابينيو الى الاتفاق والاتحاد توالياً، بينما انتقل البرازيلي روبرتو فيرمينو الى الأهلي بعد انتهاء عقده مع "الحمر" أيضاً.
هشام الدريوش
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محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا
نجم سطع في القرية!
في صيف عام 1992، رأى محمد صلاح النور في قرية نجريج، في عمق دلتا النيل، شمال غرب القاهرة. تربى في كنف أسرة بسيطة تحب الرياضة. كان والداه موظفين حكوميين، أو قيل ذلك بشأنهما. وإلى جانب والده، كان عمه وخاله يلعبان كرة القدم في "نادي شباب نجريج"، الذي بات يعرف اليوم "نادي شباب محمد صلاح" نسبة إليه. وكان صلاح، منذ صغره، مولعاً بكرة القدم ويتمتع بموهبة جعلت مدربين كثر يعجبون بها.
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محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا
لم يكمل تعليمه
لم يتمكن محمد صلاح من إتمام دراسته الجامعية.وفيما تفيد بعض الروايات أن الظروف الصعبة لعائلة صلاح هي التي حالت دون القيام بهذا، تقول رواية أخرى أن شغفه بالمستديرة وحبه لكرة القدم جعلاه يختار الانضمام إلى أندية كروية في وقت مبكر. ولم يتمكن "الملك الفرعوني"، كما يلقبه محبوه في بريطانيا، من الالتحاق بالثانوية العامة في مدينة بسيون، نتيجة تواجده في القاهرة وانضمامه إلى نادي "المقاولون العرب".
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محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا
البداية من مصر
محمد صلاح، جذب إليه أعين المدربين المحليين في مصر قبل الدوليين. وفي سن صغير انضم إلى فريق في بلدة بسيون، وانتقل بعدها إلى فريق في مدينة طنطا. لكن المرحلة الأبرز هي توقيعه عقداً مع "نادي المقاولون العرب" دام قرابة خمس سنوات. ومع هذا الفريق، لعب محمد صلاح أول مباراة له في الدوري المصري الممتاز، وهو لم يتجاوز 18 سنة. كما استطاع أن يفرض نفسه على وسائل الإعلام المصرية، منذ أول أهدافه لصالح الفريق.
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محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا
صفقة العمر
في عام 2012، سيبدأ النجم المصري مسيرته الاحترافية، إذ انظم إلى نادي بازل السويسري. وحقق صلاح مع الفريق نجاحا بارزا خلال موسمين من تلعبه مع الفريق. غير أن عدم تمكن بازل من تحقيق أي لقب في الموسم الثاني، دفع صلاح للتفكير في العروض المقدمة له، فاختار الانضمام لفريق تشيلسي ليبدأ مسيرة من النجاحات بدءًا من موسم 2013/2014.
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محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا
"أبو مكة"
تزوج مهاجم ليفربول من ماجي محمد صادق، إحدى بنات قريته، عندما كان في العشرين من عمره. وانتقلت للعيش معه إلى بريطانيا. صلاح ورفيقة عمره تزوجا عن قصة حب بدأت في مرحلة الإعدادية، كما يحكي البعض. وقد رزقا ببنت أطلقا عليها اسم: مكة حبا في مدينة مقدسات المسلمين. تجدر الإشارة إلى أنّ من المعروف عن محمد صلاح مساهمته في كثير من الأعمال الخيرية.
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محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا
الإنضمام إلى روما
انضم صلاح في مطلع الموسم الكروي2015-16، إلى نادي روما الإيطالي. وكان انضمامه على سبيل الإعارة من فريق تشيلسي لمدة عام واحد مع أحقية نادي روما في الشراء في المستقبل مقابل تعويض قيمته 5 ملايين يورو. لكن نادي فيورنتينا قدم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد نادي تشيلسي ومحمد صلاح بذريعة انتهاك نادي تسيلسي لعقده مع فيورنتينا عندما سمح لصلاح بالانضمام إلى روما، الا أنّ الحكم جاء لصالح تشيلسي وصلاح.
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محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا
جوائز ونجاحات
استطاع "الملك" أن يحصل على جوائز عديدة، أهمها: جائزة أفضل لاعب صاعد في أفريقيا 2012، جائزة أفضل لاعب صاعد في أفريقيا 2014 وجائزة الأسد الذهبي لأفضل لاعب في أفريقيا 2017. بالإضافة إلى جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز في عامي 2017 و2018. علاوة عن جائزة أفضل لاعب كرة قدم في إنجلترا للسنة 2017/ 2018.
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محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا
صلاح المسلم
لا يخفي محمد صلاح دينه. وإنما يعلنه في كثير من المباريات ومن داخل الملاعب العالمية حين يخر ساجدا بعد أي هدف أو يرفع أيديه شاكرا. ولا يخفى على أحد من معارفه ارتباطه بالجانب العقائدي، حيث التقطت له مجموعة من الصور وهو يحمل القرآن بيديه، مثلا. وبين كثير من الانتقاد والإعجاب تبقى صورته وهو ساجدا من أكثر الصور المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي.
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محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا
الصديق الحميم وراعي الموهبة
يبدو واضحا أن علاقة محمد صلاح بمدربه؛ يورغن كلوب، مختلفة تماما. فهو ليس مجرد مدرب وإنما صديق حميم، وراعي لموهبة الشاب الذي سمح له بأن يظهر للعلن ويثبت جدارته. ولعل رد فعل كلوب، على ما حصل في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، خير دليل على تعلقه بالنجم المصري. فقد انتقد بشدة تدخل لاعب ريال مدريد الإسباني، سيرخيو راموس، بل شبه الأمر بـ"المصارعة". إعداد: مريم مرغيش
الكاتب: مريم مرغيش