يحمل شعار الاختلاف بداية الحوار..إطلاق برنامج جعفر توك

بكبسة زر واحدة من المدير العام لمؤسسة دويتشه فيله بيتر ليمبروغ والمقدم جعفر عبد الكريم أعلن يوم الجمعة، 26 يوليو/ تموز 2019 انطلاق برنامج جعفر توك في احتفال كبير ضم وجوها إعلامية وفنية بالإضافة إلى مؤثرين من كل المنطقة العربية شاركوا فريق البرنامج فرحة الانطلاقة.

المدير العام لمؤسسة دويتشه فيله بيتر ليمبورغ وجعفر عبد الكريم يُطلقان جعفر توك

الاختلاف بداية الحوار

يطمح البرنامج الجديد الذي يحمل شعار "الاختلاف بداية الحوار" للوصول إلى شريحة أوسع من جمهور المنطقة العربية متناولا مواضيع الاختلاف والتنوع والحديث عن المكبوت والمسكوت عنه في مجتمعات المنطقة العربية.

لم تكن جملة "الاختلاف بداية الحوار" في الحفل مجرد شعار لبرنامج جعفر توك الذي ستبث حلقته الأولى يوم الثلاثاء 30 يوليو/ تموز 2019، بل كان حاضرا أيضا بقوة وبكل التفاصيل الدقيقة في حفل الانطلاق مساء الجمعة في العاصمة اللبنانية. وهو ما عكسته العروض الفنية، التي ركزت على فكرة الاختلاف بعيون مؤثرين من المنطقة العربية. في حين قدم عارضون آخرون تجاربهم الشخصية وصراعاتهم اليومية مع قضية الاختلاف في قالب ساخر.

فكرة البرنامج

قدم جعفر عبد الكريم خلال الحفل فكرة البرنامج، التي ستُسلط الضوء على حق كل شخص أن يكون كما هو يريد دون أي تدخل أو إجبار من المجتمع أو السلطة أو الموروثات الثقافية والعادات السائدة!

وأكد جعفر على استمرار تطرق البرنامج الجديد جعفر توك لمواضيع حقوقية وإنسانية ومعالجة هموم المواطن في المنطقة العربية قائلا: "في الوقت الذين نحتفل به اليوم هنا، لا يجب أن ننسى أن كثير من المواطنين في المنطقة العربية لا يزالون يعانون بسبب الحد من حرياتهم السياسية والاجتماعية والدينية ولا يتمتعون بكامل حقوقهم كمواطنين في بلادهم، هؤلاء لا يجب أن ننساهم وسيكون جعفر توك صوتا لهم."

جعفر عبد الكريم في أولى حلقات جعفر توك

آمال كبيرة على جعفر توك

مدير عام دويتشه فيله بيتر ليمبورغ قال إن كل ما تقدمه دويتشه فيله من إعلام وبرامج كجعفر توك يخدم فكرة التسامح وتقبل الآخر ولذلك كان من المهم أن ننشئ منصة إعلامية في المنطقة العربية تعبر عن آمال وطموحات الناس هنا.

من جهتها عبرت مديرة البرامج في مؤسسة دويتشه فيله غيردا موير عن طموحها للوصول عبر برنامج جعفر توك لمستوى عالٍ من التأثير والفعالية.

أما مدير القسم العربي في دويتشه فيله الدكتور ناصر شروف فيرى أن جعفر توك يسعى لترسيخ فكرة التنوع والاختلاف كأساس لتقبل الآخر والحوار بين مختلف المكونات التي تعيش في هذه المنطقة من العالم.

الحلقة الأولى تناولت موضوع تعدد الزوجات

تعدد الزوجات في أول نقاش لجعفر توك

في نهاية الحفل تمنى الحاضرون النجاح والتوفيق للمشروع الجديد جعفر توك مؤكدين انتظارهم للحلقة الأولى من البرنامج والتي ستفتح موضوع تعدد الزوجات في المنطقة العربية في قالب جديد ومختلف.

وقد حاز فيديو من الحلقة الأولى جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتذر محام سعودي من ناشطة عراقية على الهواء مباشرة بعدما تعرض لحياتها الزوجية.