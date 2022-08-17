يحاول المنظمون إيجاد بدائل للحد من إستهلاك الطاقة في حديقة برلين النباتية

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في الوقت الذي تواجه فيه ألمانيا أزمة طاقة ، يثير البعض الشكوك حول استهلاك الطاقة باستخدام الأضواء الملونة لتزيين بعض الحدائق العامة في برلين خلال موسم الأعياد.
على هامش كوب 27 توقعت دراستان جديدتان أن تتجاوز انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مستواها القياسي 2022، ما يهدد هدف هدف اتفاق باريس للحد من الاحترار العالمي، سيما مع تزايد الأقبال على شراء الغاز. وهذه هي الدول الأكثر تلويثا؟
اعتمد البرلمان الألماني حزمة الإنقاذ الحكومية البالغة 200 مليار يورو والرامية إلى حماية الشركات والأسر من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة. ومن أجل ذلك وافق البوندستاغ على تعليق جديد لمبدأ كبح الديون المنصوص عليه في الدستور.
فيما حذر رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية ماركوس زودر من تزايد قوة التيار المتطرف في ظل أزمة الطاقة، تطمح بروكسل إلى إقرار حزمة للحد من الارتفاع الحاد في أسعار الغاز الطبيعي للنقص الحاد في الإمدادات.
بولندا تتهم ألمانيا بـ"الأنانية". وظهرت مجدداً خلافات بين قادة الاتحاد الأوروبي حول أسعار الغاز وحزم الإنقاذ في كل دولة. فبعض العواصم تسعى لوضع سقف شامل لكل تعاملات الغاز والبعض الآخر يفضل سقفا لقطاع الكهرباء فقط.
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