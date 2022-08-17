يحاول المنظمون إيجاد بدائل للحد من إستهلاك الطاقة في حديقة برلين النباتية

مستوى قياسي متوقع من الانبعاثات وأزمة الغاز تهدد هدف الحد من الاحترار

على هامش كوب 27 توقعت دراستان جديدتان أن تتجاوز انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مستواها القياسي 2022، ما يهدد هدف هدف اتفاق باريس للحد من الاحترار العالمي، سيما مع تزايد الأقبال على شراء الغاز. وهذه هي الدول الأكثر تلويثا؟