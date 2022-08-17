 يحاول المنظمون إيجاد بدائل للحد من إستهلاك الطاقة في حديقة برلين النباتية | DW الأخبار | DW | 18.11.2022

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DW الأخبار

يحاول المنظمون إيجاد بدائل للحد من إستهلاك الطاقة في حديقة برلين النباتية

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