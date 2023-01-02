يتم جمع العديد من البيانات عن حياتنا الخاصة عن طريق الهاتف.

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ما نكتبه أو أين نحن أو مع من نتحدث - كل هذه الأمور التي تجري على شبكات التواصل الاجتماعي تجمعها وتخزنها شركة Meta ، الشركة الأم لـ Instagram ثم يتم تقييمها.
أعلن توم هولاند نجم أفلام "سبايدرمان" مقاطعته منصات التواصل الاجتماعي لينضم لمشاهير كثيرين آخرين فعلوا نفس الأمر. وكشفت أبحاث أن التخلص من "السموم الرقمية" قد يساعد في تحسين الصحة العقلية لكنه قد يؤدي إلى الشعور بالوحدة.
تلعب منصات التواصل الاجتماعي دورا رئيسيا في توثيق جرائم الغزو الروسي لأوكرانيا وحشد الدعم الدولي لكييف. لكن في المقابل يتم استغلال هذه المنصات لتزييف الحقائق ونشر الأخبار الكاذبة أيضا.
قبل نحو عام، تم إنشاء حساب "لاجئون في ليبيا" الذي ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو عن الفظائع التي يعيشها المهاجرون في ليبيا. وفي يوم من الأيام ستكون هذه الصور بمثابة دليل لإدانة المتورطين فيها.
يتبع المحتجون على وفاة جينا (مهسا) أميني تكتيكات غير مسبوقة للحفاظ على استمرار حركة الاحتجاج بشكل "لم تشهده إيران في فترات الاحتجاج السابقة". فما هي؟ وهل تستمر الاحتجاجات لفترة طويلة وتشكل تحديًا غير مسبوق لطهران؟
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