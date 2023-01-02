يتم جمع العديد من البيانات عن حياتنا الخاصة عن طريق الهاتف.

صفحة "لاجئون في ليبيا" لإيصال صوت المهاجرين

قبل نحو عام، تم إنشاء حساب "لاجئون في ليبيا" الذي ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو عن الفظائع التي يعيشها المهاجرون في ليبيا. وفي يوم من الأيام ستكون هذه الصور بمثابة دليل لإدانة المتورطين فيها.