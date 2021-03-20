 يبلغ عاماً واحداً.. ″طفل يعبر المتوسط قبل تعلمه المشي″ | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 18.12.2021

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منوعات

يبلغ عاماً واحداً.. "طفل يعبر المتوسط قبل تعلمه المشي"

وصول طفل يبلغ من العمر عاماً واحداً إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية عابراً رحلة البحر المتوسط المحفوفة بالمخاطر بمفرده حتى قبل أن يتعلم المشي. من هو هذا الطفل؟ وكيف خاض هذه الرحلة القاسية دون أهله؟

محاولة إنقاذ طالبي لجوء في المتوسط قبالة السواحل الليبية (31/12/2020)

ذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية أن عناصر الإنقاذ عثروا على الطفل الذي يبلغ بالكاد عامًا، بين 70 رجلاً في قارب رسا في جزيرة صقلية.

ذكرتوسائلإعلامإيطاليةالسبت (18 كانون الأول/ ديسمبر 2021)أنطفلاًيبلغعامًاواحدًاقاممنفردابرحلةعبورالبحرالمتوسطالمحفوفةبالمخاطر،بعدأنأرسلهوالداهإلىجزيرةلامبيدوسا.

وذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" أن عناصر الإنقاذ عثروا على الطفل الذي يبلغ بالكاد عامًا، بين 70 رجلاً في قارب رسا في جزيرة صقلية أمس الجمعة.

مختارات

ينتظر أكثر من 500 مهاجر تم انقاذهم في البحر المتوسط ومتواجدين على متن سفينتي إنقاذ ميناءً آمنا يرسون فيه. وقد ارتفع العدد بسبب انقاذ سفينة "أوشن فايكينغ" لـ105 أشخاص قبالة ليبيا، معظمهم من السودانيين، وبينهم 29 قاصرا.

الحكومة الألمانية الجديدة ستنتهج سياسة هجرة أكثر انفتاحا، تأمل من خلالها استقطاب الكفاءات والأيدي العاملة التي تحتاجها. فما هي المغريات والتسهيلات التي ستقدمها للمهاجرين؟ وما هي الكفاءات التي تحتاجها وفي أي مجالات؟


وأضافت الصحيفة أن نحو 500 مهاجر وصلوا ضمن سبع رحلات منفصلة إلى الجزيرة الصغيرة في اليومين الماضيين.
وتابعت "لقد عبر المتوسط حتى قبل أن يتعلم المشي. لقد واجه الأمواج بمفرده"، مؤكدة أن الطفل "أصغر من أن يكشف عن اسمه وقصته".

لم يعرف المهاجرون الآخرون هوية الطفل لكن يُزعم أن والديه توسلا إليهم لضمان سلامته أثناء العبور، ربما لأنهم لم يتمكنوا من مرافقته، بحسب الصحيفة.

ومن بين المهاجرين الجدد الآخرين فتى في الرابعة عشرة توفيت والدته أثناء محاولة إنقاذ قبالة الجزيرة.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود على تويتر "كانت على متن قارب مع 25 شخصًا بينهم ابنها الذي شاهدها تغرق".
واضافت المنظمة أنها "خسارة جديدة كان يمكن تفاديها عند أبواب أوروبا، حياة جديدة زهقت بسبب سياسات الهجرة غير المسؤولة".

ويشار إلى أنه ازدادعددالمهاجرينالراغبينفيالوصولإلىأوروباعبرالمتوسطانطلاقامنليبياأوتونس،بشكلكبيرمقارنةبالسنواتالسابقة.
ووفقًا للمنظمة الدولية للهجرة لقي حوالى 1340 شخصًا مصرعهم أثناء محاولتهم عبور المتوسط منذ بداية العام.

ر.ض/ أ.ح (أ ف ب)

  • A member of the civil guard rescues a baby that was separated from its parents, who were migrants, in the sea off Ceuta, Spain

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    إنقاذ في عرض البحر

    هذا الطفل لم يتجاوز عمره شهرين عندما أنقذه أحد عناصر خفر السواحل الإسبانية من الغرق. في مايو / آيار عام 2021، قامت السلطات المغربية بتخفيف سيطرتها الحدودية مع مدينة سبتة. وعلى إثر ذلك، حاول الألاف دخول جيب سبتة الإسباني سباحة على طول الساحل المغربي. وتظهر هذه الصورة الجانب القاسي لأزمة الهجرة في سبتة.

  • African migrant day labourers seeking small jobs, wait under a bridge in the Libyan capital Tripoli to be hired by potential employers

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    لا أمل

    يعد البحر المتوسط واحدا من أكثر طرق الهجرة خطورة في العالم. ويجد العديد من المهاجرين الأفارقة أنفسهم عالقين في ليبيا بعد فشل محاولتهم في العبور إلى أوروبا في رحلات يحفها الموت من كل اتجاه. وفي ليبيا، يعيش المهاجرون في ظروف معيشية صعبة وغالبًا ما يضطرون إلى العمل في ظروف بائسة من أجل البقاء. وتظهر هذه الصورة مجموعة من الشباب بينهم قصر ينتظرون الحصول على فرصة عمل مؤقتة في طرابلس.

  • A Rohingya refugee carries her belongings to a temporary shelter after a fire destroyed a Rohingya refugee camp

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    الحياة في حقيبة سفر

    يشكل الأطفال قرابة 40 بالمائة من اللاجئين. في السنوات الأخيرة، اضطر قرابة 1.1 مليون شخص من أقلية الروهينغا المسلمة إلى الفرار من ميانمار إلى بنغلاديش بسبب العنف والاضطهاد على يد الجيش. ويعد مخيم الروهينغا في كوكس بازار ببنغلاديش واحدا من أكبر مخيمات اللاجئين عالميا. وحذرت منظمات من تزايد أعمال العنف والمخدرات وتهريب البشر وعمالة الأطفال وزواج القصر داخل المخيم الذي يأوي أكثر من مليون من الروهينغا.

  • An Ethiopian woman stands at a window of a temporary shelter at the Village 8 refugee transit camp

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    أحدث أزمة

    تسببت الحرب الأهلية في منطقة تيغراي الإثيوبية مؤخرا بحدوث موجة هجرة كبيرة. وعلى وقع هذا، بات أكثر من 90 بالمائة من سكان تيغراي يعتمدون على المساعدات الإنسانية. وفر قرابة 1.6 مليون شخص بينهم 720 ألف طفل إلى السودان إذ يعيشون في ظل مخيمات مؤقتة وحياة بلا آفاق.

  • A family sits on a sidewalk in Athens, surrounded by bags

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    وجهة اللاجئين.. أين؟

    يعيش على الجزر اليونانية الكثير من اللاجئين ممن فروا من ويلات الحروب في سوريا وأفغانستان، إذ يحاول كثير منهم الوصول إلى ساحل اليونان انطلاقا من تركيا. وكان يقطن الكثير منهم مخيم موريا على جزيرة ليسبوس قبل أن تلتهمه النيران. لذلك قصدت هذه العائلة أثينا، لكنها لا تعرف الآن أين ستكون الوجهة المستقبلية؟

  • Afghan refugee children are seen at Afghan Basti refugee camp on a winter day outside Islamabad, Pakistan

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    قسوة العيش بلا مستقبل

    لا توجد مدارس للأطفال اللاجئين الذين يعيشون في مخيمات اللجوء في باكستان. فهذا المخيم لا يزال موجودا منذ التدخل السوفيتي في أفغانستان عام 1979. ويعيش اللاجئون هنا في ظل ظروف معيشية صعبة إذ يفتقد المخيم للمياه النظيفة الصالحة للشرب وحتى مقومات السكن الأساسية.

  • Venezuelan refugees walk to a school where a temporary shelter has been set up

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    دعم ضروري من منظمات الإغاثة

    ترى أسر عديدة في فنزويلا أن لا مستقبل في هذا البلد ما يجعلهم يحاولون الوصول إلى كولومبيا في الجوار كي يحصلوا على مساعدات من الصليب الأحمر. وأقامت منظمات إغاثية وإنسانية غير حكومية مخيما مؤقتا في مدرسة ببلدة اراوكيتا الكولومبية الواقعة على الحدود من فنزويلا.

  • Children sit at school desks in a classroom

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    تعلم الاندماج

    يأمل العديد من اللاجئين في مستقبل أفضل لأطفالهم في ألمانيا. وفي هذا المنزل بمدينة كارلسروه الألمانية، يتم إعداد أطفال لاجئين للالتحاق بالمدراس الألمانية. وبسبب جائحة كورونا، تغيب هؤلاء الأطفال عن الحضور ما أدى إلى افتقادهم عنصرا هاما يساعدهم في الاندماج داخل هذا المجتمع الجديد. سابينه فابر/ م.ع


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