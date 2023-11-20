يا أصحاب الشوارب انتبهوا!.. حملة للتوعية بالسرطان لدى الرجال!

"موفمبر" هو تركيب مكون من الكلمتين "مو" من موستاش أو شارب باللغة الإنكليزية و"فمبر" من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو حدث سنويّ على مدى هذا الشهر بهدف التوعية بأمراض الرّجال الصّحيّة، مثل السرطان. و يحرص عدد من المشاهير خلال هذه الفترة على إطالة شواربهم، إذا لم يكونوا كذلك بالفعل ويدعون أقرانهم الرجال لإجراء فحوصات الوقاية من السرطان.
وفق صحيفة "برلينر تسايتونغ" الألمانية يعد الرجال أكثر إهمالاً بشأن صحتهم من النساء، أو على الأقل يذهبون لإجراء فحوصات الكشف عن السرطان بشكل أقل مما تفعل النساء، ففي ألمانيا لا يتجاوز الرقم واحد من كل عشرة رجال يجرون الفحوصاتاللازمة. كما يظهر ذلك في الإحصائيات، إذ يموت الرجال بسبب الأورام بنسبة تصل إلى 20 بالمائة أكثر من النساء.
ويتم تشخيص إصابة واحد من كل أربعة رجال بسرطان البروستاتا في مرحلة ما من حياتهم. وهذا هو المرض الجديد الأكثر شيوعاً، قبل سرطان القولون والرئة. أما في الفئة العمرية ما بين 20 و 40 عامًا، فإن سرطان الخصية هو السائد.
لا تركز حملة "موفمبر" السنوية فقط على توعية الرجال بضرورة الكشف المبكر للوقاية من أمراض السرطان المختلفة، ولكنها تركز على صحة الذكور الجسدية والنفسية بشكل عام. إذ ثبت أن الرجال هم الفئة التي تقف خلف ثلثي حالات الانتحار حول العالم، وفق ما نشرت منظمة الصحة العالمية، وهو ما يعادل حالة انتحار واحدة في الدقيقة على مدار العام.
إ.م
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أجمل الشوارب في عالم موسيقى البوب
فريدي ميركري
ظهر في البداية بوجه حليق وبجديلة ذيل الحصان، ولكنه ومنذ مطلع ثمانينات القرن العشرين غير شكله بشكل جذري، فقصّر شعر رأسه، وأطلق شاربا أنيقا شبيها بالذي حمله النجم الراحل كلارك غيبل. ولم يفارقه الشارب Zلا قبل فترة قصيرة من رحيله الأبدي.
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أجمل الشوارب في عالم موسيقى البوب
جيمي هندركس
في سبعينات القرن العشرين كانت الموضة إطلاق الشعر في كل موضع بالوجه والجسد، وهو حال المغني الأسطوري جيمي هندركس (1942-1970)، الذي كان يطلق لحية كثة أحيانا، ليستبدلها بشارب رفيع ولكن الغيتار لم يفارقه قط. مات وشاربه عليه في الثامنة والعشرين من العمر بجرعة أقراص مخدرة مع كمية هائلة من الكحول.
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أجمل الشوارب في عالم موسيقى البوب
فرانك زابا
غرابة أغنياته تناغمت مع غرابة مظهره. زابا أطلق شعر رأسه الأسود الكثيف، ولحية قصيرة وشاربا كثا ليغمر الشعر وجهه الناحل. في عام 1991 أعلن خططه للترشح للرئاسة الأمريكية، لكن سرطان البروستات أحبط خططه ففارق الحياة عام 1993 وهو في الثالثة والخمسين من العمر.
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أجمل الشوارب في عالم موسيقى البوب
ليمي كليمستير
قائد فريق "موتورهيد" بقي أمينا لشاربه المتصل بلحيته والذي بات رمزا لراكبي الدراجات النارية. تمسك ليمي به حتى وفاته في كانون الثاني/ ديسمبر 2015. كما احتفظ بشعر جميل، لكن قبعته الأمريكية الجلدية كانت تخفيه دائما.
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أجمل الشوارب في عالم موسيقى البوب
برنس
أطلق برنس (1958- 2016) موضة الشعر القصير والشارب الرقيق وظل اللحية الخفيف تحت الشفة السفلى لتصبح موضة بين فناني ثمانينات القرن العشرين. لكنه غيّر شكله قبل وفاته، فظهر في صوره الأخيرة قصير الشعر حليق الوجه.
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أجمل الشوارب في عالم موسيقى البوب
لي هازلوود
في هذه الصورة من نهاية سبعينات القرن العشرين، يظهر شاربه متحفظا، ولكن في أوقات أخرى كان الشارب يتدلى بكثافة فوق شفتي مغني الكونتري الشهير هازلوود (1929-2007).
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أجمل الشوارب في عالم موسيقى البوب
ليونيل رتشي
احتفظ ليونيل رتشي بشوارب ثمانينات القرن العشرين بإصرار، وفي أشهر أغانيه "هلو" كان صوته الرقيق يمثل تناقضا صارخا مع صورة وجهه الخشن بشاربه المميز. حازت شواربه شهرة عالمية، ولم يفارقها قط حتى اليوم.
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أجمل الشوارب في عالم موسيقى البوب
ديتر ماير
فرقة الموسيقى الكهربائية السويسرية "يلو" ضمّت رجلين، وكلاهما ما زالا يحتفظان بالشوارب. الشاربان من طراز عشرينات القرن الماضي. وامتاز شارب ديتر ماير بدقته كأنه مرسوم فوق الشفة العليا.
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أجمل الشوارب في عالم موسيقى البوب
جيس هيوز" ذا ديفل"
في نوفمبر 2015 أحيى جيسي هيوز صاحب هذا الشارب مناسبة حزينة ضمن فريق الميتال الذي يعمل فيه. فبينما كان فريق الروك الأمريكي "ايغلز او ديث ميتال" يحيي حفله في نادٍ باريسي، تعرض النادي لهجوم إرهابي أسفر عن مصرع 90 شخصا.
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أجمل الشوارب في عالم موسيقى البوب
انتوني كيديس
نساء لا عدّ لهن أحببن آنتوني كيديس، مغني فريق "ريد هوت تشيلي بيبرز"، البالغ من العمر 54 عاما. ويقال إنّ كل من عشقنه مرغن شفاههن بشاربه الذي بقي متدليا فوق شفته العليا. حاليا يقوم الفريق برحلة فنية لتسجيل ألبوم جديد.
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أجمل الشوارب في عالم موسيقى البوب
ليزلي ماندوكي
ربما رافقت الشوارب الموسيقار والمنتج الألماني طيلة حياته. ماندوكي، البالغ من العمر 63 عاما، اشتهر في نهاية سبعينات القرن الماضي ضمن فريق "جنكيزخان". وعمل لاحقا مع فيل كولنز وليونيل رتشي.
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أجمل الشوارب في عالم موسيقى البوب
ليدي غاغا
المغنية الأسطورية غريبة الأطوار ليدي غاغا، تتحدى موهبتها أحيانا بنزعاتها الغرائبية. وقد ألصقت هنا هذا الشارب الأسود هندي الطراز على وجهها الأسيل خلال زيارتها لنادي "بيرغين" أحد أرقى الأندية في برلين.
الكاتب: ملهم الملائكة