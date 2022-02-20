يانا تينامبيرغن: بطلة العالم على الدراجة الأحادية

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بدراجتها الهوائية أحادية العجلة تستطيع "يانا تينامبيرغن" القيادة بسرعة 40 كيلومترا في الساعة. فازت الألمانية ببطولة العالم خمس مرات وحطمت العديد من الأرقام القياسية في السرعة. أسباب وجيهة للقيام برحلة قصيرة عبر برلين.
أثارت مظاهرة برلين المتضامنة مع ضحايا مخيم موريا أسئلة جوهرية بشأن استعداد المجتمع الألماني لاستقبال مزيد من اللاجئين، كما شكلت اختبارا سياسيا حساسا ليس فقط للائتلاف الحاكم في برلين ولكن أيضا لسياسة اللجوء الأوروبية ككل.
فازت مصر بأول ميدالية ذهبية منذ 17 عاماً حصدتها اللاعبة فريال أشرف في منافسات الكاراتيه وزن + 61 كيلوغرام، فيما فاز اللاعب أحمد أسامة الجندي بأول فضية لمصر في مسابقة الخماسي الحديث.
رغم تراجع أعداد الإصابة بكورونا، دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى تمديد "الوضع الوبائي". وألمانيا تؤكد السماح بحضور 14 آلف مشجع في المباريات التي تستضيفها ميونخ خلال كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).
يحنّ إنتر ميلان الإيطالي بقوة إلى سنوات خلت حقق فيها النادي العديد من النجاحات. ولهذا لا بد من استراتيجية للعودة، بدت تظهر معالمها وتنبئ بصحوة قادمة. ضم لاعبين كبار هو كلمة السر في هذه الإستراتجية.
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