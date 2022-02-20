يانا تينامبيرغن: بطلة العالم على الدراجة الأحادية

عينه على ميسي ونجوم آخرين.. ماذا يحدث في إنتر ميلان؟

يحنّ إنتر ميلان الإيطالي بقوة إلى سنوات خلت حقق فيها النادي العديد من النجاحات. ولهذا لا بد من استراتيجية للعودة، بدت تظهر معالمها وتنبئ بصحوة قادمة. ضم لاعبين كبار هو كلمة السر في هذه الإستراتجية.