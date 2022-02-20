 يانا تينامبيرغن: بطلة العالم على الدراجة الأحادية | يوروماكس | DW | 20.02.2022

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يوروماكس

يانا تينامبيرغن: بطلة العالم على الدراجة الأحادية

بدراجتها الهوائية أحادية العجلة تستطيع "يانا تينامبيرغن" القيادة بسرعة 40 كيلومترا في الساعة. فازت الألمانية ببطولة العالم خمس مرات وحطمت العديد من الأرقام القياسية في السرعة. أسباب وجيهة للقيام برحلة قصيرة عبر برلين.

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