ياماها تحذر: لا تهربوا بصناديق موسيقية!

الآباء المؤسسون لموسيقى الجاز

عبقرية الروح

راي تشارلز، مغني كفيف وعازف بيانو من ولاية فلوريدا الأميركية، بدأ حياته المهنية في خمسينيات القرن الماضي. ظل برفقة مجموعته الغنائية حتى السبعينيات "ذا ريلتس" (في الصورة). وكان رائداً في موسيقى السول وشخصية مؤثرة قوية بين الموسيقيين الأميركيين من أصول إفريقية. ما زالت أغانيه مثل "Hit the Road Jack"، و "I Can Can't Stop Loving You" لا تنسى وتحظى بإقبال دائم.