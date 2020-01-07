ياماها تحذر: لا تهربوا بصناديق موسيقية!

حذرت شركة ياماها اليابانية الناس من محاولة حشر أجسادهم داخل صناديق موسيقية، وذلك عبر تغريدة على حسابها في "تويتر". جاء هذا التحذير عقب قيام المدير التنفيذي السابق لشركة رينو-نيسان، كارلوس غصن، بالفرار من اليابان مختبئاً داخل صندوق آلة موسيقية.

وذكرت الشركة أن هناك تغريدات عدة تتحدث عن الاختباء داخل صناديق آلات موسيقية كبيرة، دون ذكرها لحادثة غصن، وتؤكد أن التحذير بعد أي حادث مؤسف سيكون بعد فوات الأوان، وأضافت :"نطلب من الجميع عدم محاولة ذلك".

وقد حصلت التغريدة على اهتمام عدد كبير من رواد موقع تويتر، إذ أعجب بها نحو 86 ألف مستخدم، وأعيد تغريدها أكثر من 94 ألف مرة.

ووفقاً لوسائل إعلام يابانية، فإن غصن استخدم صندوقاً موسيقياً كبيراً للهرب، فيما رفض الأخير، خلال مؤتمر في بيروت، الكشف عن الطريقة التي تسلل بها عبر أمن المطار في اليابان.

وكانت طوكيو قد اتهمت غصن بإساءة استخدام أموال شركته والتهرب الضريبي، وتعهدت السلطات اليابانية بملاحقته، فيما أصدرت أمر اعتقال دولي له ولزوجته كارول.

وفيما يفكر الجميع بحادثة غصن حينما يتم الحديث عن الصناديق الموسيقية، فإن شركة ياماها، كما يبدو، استطاعت الاستفادة بشكل غير مباشر من الاهتمام الإعلامي بالحادثة، وقد غردت الشركة مرة أخرى تشكر متابعيها على تفاعلهم، وأعادت التأكيد على أن الصناديق للآلات الموسيقية وليست للبشر.

م.ش/ ي.أ (د ب أ)