يامال اختار إسبانيا .. قصة لاعب موهوب حاول المغرب استقطابه

ليس طبيعياً أن تكون في سن الـ16، وتصل قيمتك في سوق الانتقالات إلى 25 مليون يورو (تقديرات موقع ترانسفر ماركت)، وتجد نفسك مخولاً لأن تلعب لثلاثة منتخبات، واحد منها تُوج بكأس العالم ذات مرة، وآخر وصل لمربعها الذهبي في آخر نسخة، وقبل هذا تكون أصغر لاعب في تاريخ نادي برشلونة تلعب دقائق في مباراة رسمية مع الفريق الأول، ثم أصغر لاعب تلعب بشكل أساسي مع النادي ذاته.
هذا ما جرى للاعب الشاب، لامين يامال، أو الأمين جمال باللغة العربية، (اسمه الكامل يامين لامال نصراوي إبانا)، الذي بقي حديث الشارعين الرياضي المغربي والإسباني لعدة أيام، وخصوصا عند اقتراب إعلان كل منتخب للائحته للاعبين المستدعين للمباريات القادمة.
انتظر الكثير من المغاربة بشغف ندوة مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي، يوم الخميس 31 أغسطس/ آب، المتعلقة بلائحة لاعبي المبارتين أمام ليبيريا وبوركينا فاسو (9، 12 سبتمبر/ أيلول) لأجل مدهم بالخبر السعيد، أي أن يكون لامين يامال حاضراً في اللائحة، لكن ذلك لم يتحقق.
وأقرّ الركراكي أن استدعاء اللاعب أمر ليس سهلاً رغم المحادثات التي جرت معه أكثر من مرة وبدأت منذ حوالي عام، مبرزاً أن اللاعب يتعرض حاليا لضغوط، وهو الوحيد القادر على اتخاذ قراره النهائي.
لكن الخبر اليقين جاء من مدرب المنتخب الإسباني، لويس دي لا فوينتي، الذي وضع اسم اللاعب في قائمة الحاضرين لخوض المبارتين الرسميتين للمنتخب في إقصائيات كأس أمم أوروبا، أمام كل من جورجيا وقبرص هذا الشهر، مؤكداً عبر لائحته الرسمية، ما ورد في تقارير الصحافة الإسبانية قبل أيام، عن موافقة لامين يامال على اللعب بألوان إسبانيا.
غير أنه كانت هناك إشارات متعددة قبل قرار المنتخب الإسباني، اللاعب مثّل إسبانيا في أربع فئاتٍ عمرية تحت 19 عاماً، منذ أن كان عمره 14 عاماً، ولعب تحديداً 21 مباراة بألوانها سجل خلالها 12 هدفا.
آخر مشاركة للامين يامال مع المنتخب الإسباني كانت في كأس أوروبا لأقل من 17 عاما في شهر مايو/ أيار الماضي ووصل فيها مع المنتخب لنصف النهائي، كما سجل في البطولة ذاتها أربعة أهداف، وكان أحد هدافي البطولة. وقع كل هذا قبل أشهراً قليلة على أول حديث رسمي له مع الجامعة المغربية.
والد لامين يامال مغربي، ووالدته من غينيا الاستوائية. وقد وُلد اللاعب في إسبانيا التي يحمل جنسيتها، وتحديدا في برشلونة. وهو ابن أكاديمية برشلونة الشهيرة "لاماسيا". وجذب الأنظار سريعا لمهارته الكبيرة ووصل إلى الفريق الثاني.
لم يطل المقام كثيرا بالموهبة لامين حتى استدعاه المدرب تشافي هيرنانديز للفريق الأول، وأدخله بديلاً في أبريل/نيسان 2023 في مباراة بالدوري المحلي، قبل أن يتحول إلى لاعب أساسي في الموسم الحالي.
لامين يامال في أول مباراة له مع برشلونة الفريق الأول
فاز اللاعب بجائزة أفضل لاعب في مباراة برشلونةالأخيرة أمام فياريال، بعد مساهمته الرئيسية في تسجيل هدفين، ويتنبأ له الكثيرون بأن يكون أحد نجوم برشلونة في غضون الأشهر المقبلة.
غير أن تمثيل اللاعب لإسبانيا ولعبه المنتظر في إقصائيات كأس أوروبا لا يعني استبعاده تماما من فكرة اللعب للمنتخب المغربي، إذ تتيح القوانين الجديدة للفيفا تغيير اللاعب للمنتخب الذي يحمل ألوانه لكن بشروط منها ألا يكون قد شارك في أكثر من ثلاث مباريات مع أول منتخب لعب له قبل بلوغه سن الـ21، وكذلك ألا يشارك في بطولة دولية أو قارية، وأن تكون آخر مشاركة مع هذا المنتخب قد مرت عليها ثلاث سنوات.
وحدث هذا السيناريو مع اللاعب المغربي منير الحدادي، الذي مثل إسبانيا لفترة قبل الانتقال إلى المنتخب المغربي، لكن يبقى صعباً أن يتحقق في حالة لامين يامال، بحكم أن مستوى الحدادي تراجع كثيراً ولم يعد ينادى عليه لتمثيل إسبانيا، ليقرر حينها طرق أبواب الفيفا حتى يتمكن من اللعب على المستوى الدولي، وهو ما لم يستمر حتى مع المنتخب المغربي، الذي لم ينادِ عليه في كأس العالم الأخيرة.
إسماعيل عزام
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أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
دومينيك سوبوسلاي: 70 مليون يورو
انتقل أخصائي الكرات الثابتة البالغ من العمر 22 عاماً في صيف عام 2023 من نادي لايبزيغ إلى نادي ليفربول بـ 70 مليون يورو. يصف مدرب "الريدز"، يورغن كلوب، الهنغاري بأنه "ضروري لحاضرنا ومستقبلنا". وكان سوبوسلاي قد انتقل بصفقة بلغت قيمتها 36 مليون يورو من ريد بول زالتسبورغ إلى لايبزيغ في عام 2021.
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أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
نابي كيتا: 70 مليون يورو
انتقل نابي كيتا صانع ألعاب نادي لايبزيغ إلى نادي ليفربول في صيف عام 2018، بيد أن الكلام تردد عن ذلك الانتقال قبل ذلك بوقت طويل. وحول نادي "الريدز" 70 مليون يورو لينتقل الغيني إلى صفوفه.
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أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
كيفن دي بروين: 74 مليون يورو
بمبلغ قياسي في الدوري الألماني في ذلك الوقت قدره 74 مليون يورو وقع صانع ألعاب فريق فولفسبورغ، البلجيكي كيفن دي بروين، عقداً مع مانشستر سيتي في صيف عام 2015. وعلى الرغم من أن نادي فولفسبورغ أصبح أغنى من قبل بسبب هذه الصفقة الضخمة، بيد أن الفريق فقد دعامة لا تعوض في المستطيل الأخضر.
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أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
إيرلينغ هالاند: 75 مليون يورو
نصت صفقة انتقال قلب الهجوم المتميز إيرلينغ هالاند من بروسيا دورتموند إلى مانشستر سيتي على دفع مبلغ 75 مليون يورو في صيف عام 2022. وقتها اعتبر النرويجي واحداً من أفضل المهاجمين في العالم. بالنسبة لراتبه، يتردد أن النادي الإنجليزي يدفع له 30 مليون يورو سنوياً.
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أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
لوكاس هيرنانديز: 80 مليون يورو
إنه أغلى صفقة شراء في تاريخ نادي بايرن ميونيخ حتى ذلك الوقت: قدم لوكاس هيرنانديز الذي فاز بكأس العالم مع فرنسا في عام 2018 بمبلغ 80 مليون يورو في صيف عام 2019 من أتلتيكو مدريد. الصفقة كانت أغلى صفقة شراء في تاريخ الدوري الألماني، وكان هيرنانديز في ذلك الوقت أغلى مدافع في العالم.
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أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
جادون سانشو: 85 مليون يورو
مقابل مبلغ قيمته 85 مليون يورو، انتقل لاعب المنتخب الإنجليزي الشاب جادون سانشو الذي كان في ذلك الوقت يبلغ من العمر 21 عاماً، في صيف عام 2021 من بوروسيا دورتموند إلى مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز. صفقة جيدة لفريق بوروسيا دورتموند: قبل أربع سنوات، اشترى الفريق الموهبة الشابة مقابل حوالي 7.5 مليون يورو من مانشستر سيتي.
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أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
جوسكو جفارديول: 91.5 مليون يورو
على الرغم من كونه قلب دفاع، بيد أن هدفاً أحرزه الكرواتي، جوسكو جفارديول، أدخله قلب مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا. أحرز جفارديول (على اليمين) ذلك الهدف في شباط/فبراير 2023 في دوري أبطال أوروبا لصالح نادي لايبزيغ في مرمى مانشستر سيتي. وبعد نصف عام، يوقع بطل الدوري الإنجليزي مع اللاعب ويجعله أغلى مدافع في العالم.
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أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
كاي هافيرتز: 100 مليون يورو
دفع نادي تشيلسي لفريق باير ليفركوزن 80 مليون يورو في صيف عام 2020 للحصول على خدمات كاي هافيرتز البالغ من العمر 21 عاماً آنذاك، وتصل قيمة الصفقة مع الحوافز وتعويضات أخرى إلى حوالي 100 مليون يورو. من الناحية الرياضية عاد الانتقال بفائدة كبيرة على فريق "البلوز": في عام 2021 قاد اللاعب الألماني تشيلسي إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا.
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أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
هاري كين: 100 مليون يورو
بعد مفاوضات طويلة، انضم هداف الدوري الإنجليزي الممتاز إلى نادي بايرن ميونيخ، بعد أن قضى مسيرته الكروية بأكملها في توتنهام. الصفقة، التي تبلغ قيمتها 100 مليون يورو بالإضافة للحوافز، هي أغلى صفقة شراء في تاريخ الدوري الألماني البالغ عمره 60 عاماً.
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أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
جود بلينغهام: 103 مليون يورو
بعد ثلاث سنوات مع بوروسيا دورتموند، انتقل الإنجليزي في صيف عام 2023 إلى ريال مدريد ليوقع عقداً حتى عام 2029 مع "النادي الملكي". تم الاتفاق على أن ترتفع قيمة الصفقة، والتي يذهب جزء منها إلى نادي برمنغهام سيتي الذي بدأ فيه مسيرته، من خلال المكافآت إلى 133.9 مليون يورو.
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أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
عثمان ديمبيلي: 105 مليون يورو
حول نادي برشلونة لبوروسيا دورتموند 105 مليون يورو في صيف عام 2017 للحصول على عثمان ديمبيلي. أثار هذا الأمل الهجومي الفرنسي إعجاب النقاد في بوروسيا دورتموند، ولكن طاردته نكسات وإصابات في برشلونة. وكان اللاعب من أصل أفريقي قد كلف بوروسيا دورتموند، "فقط" 14 مليون يورو. مؤخراً انتقل اللاعب إلى باريس سان جيرمان مقابل صفقة بلغت حوالي 50 مليون يورو فقط.