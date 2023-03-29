 يافا - حلم سماسرة العقارات بعد الترميم | تقارير جديدة | DW | 29.03.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

تقارير جديدة

يافا - حلم سماسرة العقارات بعد الترميم

تل أبيب ثالث أغلى مدن العالم بعد سنغافورة ونيويورك، وفيها يافا حيث كلفة العيش عالية جدًا. هنا تجاوِر المقاهي العامرة الفيلات المرممة. لكن الواجهات تخدع لأن التمييز والظلم يتربصان خلفها.

Dokumentation Jaffa - Anleitung zum Gentrifizieren

Dokumentation Jaffa - Anleitung zum Gentrifizieren

كانت يافا ذات يوم أهم ميناء في الشرق الأوسط، لكن بعد حرب 1947-1949 أُهملت هذه المدينة الساحلية، بينما عاش الناس في البيوت المتهالكة وسيطر الفقر والجريمة على حياتهم اليومية. قررت بلدية المدينة في السنوات الأخيرة تجديد الأحياء والمباني، فأمست يافا اليوم نقطة جذب للسياح وحلم سماسرة العقارات. هذا الفيلم الوثائقي يستعرض كيف تغيرت يافا في السنوات الأخيرة بحيث أصبح من الصعب العثور على شقق بأسعار معقولة هناك.

مواعيد البث
DW  عربية

الأربعاء 26 أبريل/نيسان 2023 – 18:15 UTC
الأربعاء 26 أبريل/نيسان 2023– 22:15 UTC
الخميس 27 أبريل/نيسان 2023– 01:15 UTC
الخميس 27 أبريل/نيسان 2023 – 03:00 UTC
الخميس 27 أبريل/نيسان 2023 – 05:15 UTC
الخميس 27 أبريل/نيسان 2023 – 09:15 UTC
السبت 29 أبريل/نيسان 2023 – 06:15 UTC
السبت 29 أبريل/نيسان 2023– 10:15 UTC
السبت 29 أبريل/نيسان 2023– 15:15 UTC
السبت 29 أبريل/نيسان 2023– 23:15 UTC
الأحد 30 أبريل/نيسان 2023– 13:15 UTC
الأحد 30 أبريل/نيسان 2023– 19:15 UTC
الإثنين 01 مايو/أيار 2023– 16:15 UTC
 

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

إعلان