يافا - حلم سماسرة العقارات بعد الترميم

كانت يافا ذات يوم أهم ميناء في الشرق الأوسط، لكن بعد حرب 1947-1949 أُهملت هذه المدينة الساحلية، بينما عاش الناس في البيوت المتهالكة وسيطر الفقر والجريمة على حياتهم اليومية. قررت بلدية المدينة في السنوات الأخيرة تجديد الأحياء والمباني، فأمست يافا اليوم نقطة جذب للسياح وحلم سماسرة العقارات. هذا الفيلم الوثائقي يستعرض كيف تغيرت يافا في السنوات الأخيرة بحيث أصبح من الصعب العثور على شقق بأسعار معقولة هناك.

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DW عربية

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