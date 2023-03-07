لمع نجم حارس مرمى المنتخب المغربي ياسين بونو في مباريات كأس العالم قطر 2022 من خلال الأداء الرفيع للمنتخب فيها. ويلعب بونو في نادي إشبيلية وهو من أبرز حراس الدوري الإسباني.

ياسين بونو من مواليد كندا 1991. وقد لعب في فريق الوداد البيضاوي قبل أن ينتقل للعب في عدة أندية إسبانية وآخرها نادي إشبيلية. فاز بلقب أفضل لاعب إفريقي في الدوري الإسباني لموسم 2021- 2022. ويُعد من أفضل حرّاس مرمى كرة القدم في العالم.