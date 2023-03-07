لمع نجم حارس مرمى المنتخب المغربي ياسين بونو في مباريات كأس العالم قطر 2022 من خلال الأداء الرفيع للمنتخب فيها. ويلعب بونو في نادي إشبيلية وهو من أبرز حراس الدوري الإسباني.
ياسين بونو من مواليد كندا 1991. وقد لعب في فريق الوداد البيضاوي قبل أن ينتقل للعب في عدة أندية إسبانية وآخرها نادي إشبيلية. فاز بلقب أفضل لاعب إفريقي في الدوري الإسباني لموسم 2021- 2022. ويُعد من أفضل حرّاس مرمى كرة القدم في العالم.
رفضت خارجية تونس اتهامات بوجود سياسة عنصرية ممنهجة ضد المهاجرين الأفارقة وقالت إن "تونس آخر بلد يمكن اتهامه بالعنصرية". وفي تبعات جديدة لخطاب سعيّد، أعربت واشنطن عن قلقها، فيما أوقف البنك الدولي مؤقتا محادثاته مع تونس.
تعاني البلدان الأقل نموا من معضلات اقتصادية ضخمة، خلال مؤتمر الدوحة حمّل عدد من هذه البلدان على الدول الغنية لعدم الوفاء بتعهداتها، فيما انتقد البعض الآخر منها "الرؤية الضيّقة" للدول الغنية إزاء الدول المتلقية للمساعدات.