ياسين بونو يقود إشبيلية للتتويج بالدوري الأوروبي على حساب روما

توج فريق إشبيلية الإسباني بطلا لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في كرة القدم بفوزه على روما الإيطالي (4/1) بركلات الترجيح الأربعاء (31 مايو/ أيار 2023) في المباراة النهائية على ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة المجرية بودابست بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1/1).

وتصدى حارس المرمى المغربي المتألقياسين بونو لضربتي جزاء معلنا إحراز فريقه بلقب المسابقة القارية للمرة السابعة في تاريخه.

وكان روما البادئ بالتسجيل عبر صانع العابه الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا (35)، ورد الفريق الأندلسي بالنيران الصديقة عبر المدافع جانلوكا مانشيني (55 خطأ في مرمى فريقه).

وفي ركلات الترجيح، سجل الأرجنتينيون لوكاس أوكامبوس وإريك لاميلا وغونزالو مونتيال والكرواتي إيفان راكيتيتش لإشبيلية، فيما سجل براين كريستانتي الركلة الوحيدة لروما الذي أهدر له مانشيني والبرازيلي روجر ايبانيز ركلتين.

ع.ش (د ب أ، أ ف ب)