 يؤدي لعجز عقلي وعاطفي – دراسة تحذر من "انقطاع التنفس أثناء النوم" | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 12.04.2023

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صحة

يؤدي لعجز عقلي وعاطفي – دراسة تحذر من "انقطاع التنفس أثناء النوم"

يؤثر مرض "انقطاع التنفس أثناء النوم" ربما على مليار إنسان، لكن نحو 80% من المصابين به لا يعرفون أنهم مرضى، بحسب دراسة حديثة أجريت في بريطانيا. فما هي نتائج هذا المرض وما علاقته بالشخير؟

صورة رمزية لرجل في حالة نوم غير مريح

"الشخير" يرتبط غالبا بمرض "انقطاع التنفس أثناء النوم"، وهو مرضى يؤدي يستهان بتشخيصة رغم أنه يؤثر ربما على مليار إنسان بحسب دراسة أجريت في لندن (صورة رمزية)

إضافة إلى الإزعاج، الذي يسببه أشخاص لآخرين بسبب "شخيرهم" أثناء النوم، فإن الشخير ينتج غالبا عن مرض خطير، يمكن أن يتسبب في أضرار لمخ الإنسان، هو مرض "انقطاع التنفس أثناء النوم"، أو ما يسمى بالإنجليزية "Sleep Apnea".

مختارات

ويؤدي الانقطاع المتكرر للتنفس أثناء النوم إلى تقليل تدفق الدم والأكسجين إلى الدماغ، مما يتسبب في موت الخلايا العصبية في الدماغ، بحسب ما أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون بجامعة "كينغز كولديج" (King's College) في لندن. ويزعم موقع صحيفة بيلد الألمانية إنه "بعبارة أقل علميًا: الشخير يسبب الغباء".

وبحسب موقع "www.pressetext.com" أجريت الدراسة تحت إشراف "مركز المرونة العصبية للنوم والدماغ" (Sleep and Brain Plasticity Centre) بالجامعة العريقة.

وفي تلك الدراسة، التي نُشرت نتائجها في مجلة "Frontiers in Sleep"، تم إجراء أبحاث على 27 رجلا يتمتعون بصحة جيدة وتتراوح أعمارهم بين 35 عاما و 70 عاما، أصيبوا قبل فترة بسيطة بانقطاع التنفس أثناء النوم، سواء كانت الإصابة بسيطة أو حادة.

هؤلاء الرجال الأصحاء الذين شاركوا في الدراسة يمثلون حالة نادرة "لأن معظم المصابين بانقطاع التنفس أثناء النوم، رجالا أو نساء، يعانون من أمراض مصاحبة مثل السمنة أو أمراض القلب الأوعية الدموية أو السكري أو الاكتئاب أو أمراض التمثيل الغذائي، والسكتة الدماغية والالتهابات المزمنة"، بحسب الدراسة. ولم يدخن المشاركون في الدراسة ولم يتعاطوا الكحول أيضا.

كيف تتخلص من الشخير؟

عجز في الإدراك العاطفي والاجتماعي

ووفقًا لإيفانا روزنتسفايغ، الباحثة الرئيسية بتلك الدراسة، وجد فريق البحث الدولي ضعفًا في أداء الذاكرة المكانية البصرية، بالإضافة إلى عجز في الانتباه والاهتمام المستمر وأيضًا في الحركة النفسية والتحكم في الانفعالات لدى الأشخاص الذين خضعوا للدراسة وكانوا يعانون من انقطاع حاد للتنفس أثناء النوم. وقالت روزنتسفايغ: "لقد أثبتنا لأول مرة أن انقطاع التنفس أثناء النوم يمكن أن يؤدي إلى عجز ملحوظ في الإدراك الاجتماعي".

ببساطة، لقد واجهوا صعوبة في تذكر الأشياء أو التعرف على مشاعر من حولهم. وكلما زادت فترات انقطاع التنفس بشكل متكرر وأطول، كان أداء الأشخاص في الاختبارات العلمية أسوأ بغض النظر عن العمر و"تمكن الباحثون من إدراك أن انقطاع التنفس أثناء النوم أدى إلى فقدان كبير لقدرات الدماغ"، بحسب ما كتبت بيلد.

وكانت دراسات سابقة على تلك الدراسة، تفترض أن انخفاض أداء الدماغ ناتج بشكل رئيسي عن أمراض مصاحبة مثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري.

"أغلب المصابين به لا يعرفون أنهم مرضى"

ولا يزال من غير الواضح كيف يضر انقطاع التنفس أثناء النوم بالدماغ. ويفترض الباحثون أن انخفاض أداء الدماغ يرجع إلى انخفاض نسبة الأكسجين وارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون في الدم وتدفق الدم في المخ بشكل أساسي. وتقول إيفانا روزنتسفايغ: "لا يزال هذا التفاعل المعقد غير مفهوم جيدًا، ولكن من المحتمل أنه يؤدي إلى تغييرات هيكلية بعيدة المدى في الدماغ وما يرتبط بها من عجز معرفي وعاطفي".

وهناك حاليا تقصير في التشخيص بالإصابة بمرض"انقطاع التنفس أثناء النوم"، وتقول الدراسة إن هذا المرض قد يظهر على 15 إلى 30 في المائة من الرجال و 10 إلى 15 في المائة من النساء. ويمكن أن يتأثر به مليار شخص في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن 80 بالمائة من المصابين لا يعرفون أنهم يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم (بالإنجليزية: OSA)، بحسب موقع "www.pressetext.com".

ص.ش/ع.ج.م

  • Symbolbild: Nackt schlafen (Colourbox)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    اختيار الأغطية والملابس المناسبة للنوم

    يفضل استخدام ملابس للنوم تتيح إمكانية تنفس الجلد، مثل الملابس القطنية الخفيفة، والتي تمتص العرق بصورة جيدة. وتجنب الملابس الضيقة. وحتى النوم دون ملابس هو بديل جيد للهروب من الحر. استخدم أيضا مفارش رقيقة حتى لا تخزن الكثير من الحرارة في السرير. ويمكن الاستغناء عن الأغطية بالكامل، أو استخدام غطاء رقيق لتغطية الجسم.

  • Wohnung lueften Fenster öffnen (picture-alliance/dpa/C.Klose)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    غلق الشبابيك وإسدال الستائر

    إغلاق النوافذ من الصباح وحتى المساء، وكذلك إسدال الستائر، وهذا يساعد على عدم دخول أشعة الشمس وكذلك منع دخول الهواء الساخن، وبالتالي منع تراكم الحرارة في المنزل، كما نقل موقع "تيليكوم" الألماني.

  • Arbeitsplatz Ventilator (picture-alliance/dpa/V. Myllynen)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    استخدام المرواح ومكيفات الهواء

    استخدام المراوح وأجهزة التكييف جيد بطبيعة الحال ويهيئ لنوم مريح وعميق. بعد غياب الشمس ومع هبوط درجات الحرارة قليلا، يمكن فتح الشبابيك من جديد وقت المساء وقبل النوم لدخول هواء منعش. وينصح بغلق أبواب غرف النوم حتى لا يكون هنالك تيارات هواء في الغرفة قد تسبب الزكام. وحتى المراوح يُنصح بإطفائها أثناء النوم ليلا.

  • Junge Frau trinkt Wasser aus einer Flasche (picture-alliance/dpa/W.Kumm)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    عدم شرب الماء بصورة كبيرة قبل النوم

    أثناء ساعات النهار يفضل شرب الماء والسوائل بصورة كبيرة لكي تعدل درجة حرارة الجسم. أما قبل النوم فلا يُنصح بشرب الماء كثيرا، وذلك لتجنب الذهاب إلى دورات المياه بصورة مستمرة أثناء وقت النوم. بينما يُنصح بعدم شرب القهوة قبل النوم. ومن أجل تحقيق توازن الجسم بعد فقدانه للسوائل أثناء التعرق، يُنصح بوضع جرعة من خل التفاح مع رشة من الملح في كوب كبير من الماء وشربه.

  • Symbolbild - Schnarchen (picture-alliance/BSIP/Chassenet)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    وجبات خفيفة للعشاء

    تجنب تناول وجبات كبيرة ودهنية في وقت العشاء ويفضل أن تكون وجبة العشاء قبل أربع ساعات على الأقل من وقت النوم، كما ذكرت صحيفة "شتوتغارتر تسايتونغ الألمانية".

  • Mann unter der Dusche (picture-alliance/dpa/M. Wuestenhagen)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    الاغتسال بالماء قبل النوم

    أما "السلاح السري" المضاد لحر الصيف فهو بلا شك الاغتسال بالماء قبل النوم. ونقل موقع "تيليكوم" الألماني عن أطباء ألمان نصائحهم بتجنب الاغتسال بالماء البارد فقط، إذ قد تنقبض الأوعية الدموية في الجسم ولا يمكنها نقل الدم والحرارة إلى جميع أنحاء الجسم. ونصح الأطباء بتغيير حرارة الماء عند الاغتسال، والبدء مثلا بماء بارد ومن ثم الاغتسال بماء دافئ، كما نقل موقع "تيليكوم" الألماني.

  • Gestörter Schlaf (Colourbox)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    الاسترخاء قبل النوم

    إذا لم يتمكن الشخص من النوم مباشرة فيُنصح بمثل هذه الحالة بالنهوض والانشغال بشيء ما، كالقراءة أو سماع الموسيقى التي تبعث على الاسترخاء قبل العودة إلى السرير. ويمكن أيضا شرب شاي الأعشاب المهدئة، مثل أعشاب الترنجان (مليسة) أو أعشاب الخزامى (اللاوندة) أو الناردين التي تساعد على النوم.

  • Waldspaziergang (Monkey Business Images)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    "في الحركة بركة"

    المشي والحركة في الهواء الطلق بعد العمل وفي المساء هو أفضل طريقة للتمهيد لنوم هانئ. ومن يحب ممارسة الرياضة فعليه أن ينهي ممارستها قبل ساعتين من وقت النوم. وفي الأيام الحارة، يفضل أن تمارس الرياضة في أوقات الصباح الباكرة، كما ذكرت صحيفة "شتوتغارتر تسايتونغ" الألمانية.

    الكاتب: زمن البدري


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