 وُلدت عام الإنفلونزا الإسبانية ونجت من جائحة كورونا! | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 29.04.2020

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منوعات

وُلدت عام الإنفلونزا الإسبانية ونجت من جائحة كورونا!

يطلق عليها أقاربها اسم "المرأة الخارقة"، سيدة أميركية من أصول إيطالية تجاوزت المائة عام. ولدت خلال جائحة الإنفلونزا الإسبانية وتغلبت على مرض السرطان، ومجدداً نجت من فيروس كورونا المستجد الذي يهدد استقرار العالم.

داخل دار عجزة في ألمانيا

صورة رمزية: معمرة هزمت ثلاثة أمراض خطيرة

تجاوزت المائة عام وتغلبت على فيروس كورونا الذي يثير الهلع في القلوب في جميع أنحاء العالم، ونجت من هذا الوباء الخطير. ولم تكن هذه المرة الأولى التي تنجو هذه السيدة الأميركية من أصول إيطالية من وباء قاتل إذ سبق لها وأن نجت من الإنفلونزا الإسبانية، ومرض السرطان.

يطلق أقارب أنجلينا فريدمان عليها لقب "المرأة الخارقة". وتقول ابنتها جوان ميرولا إن أمها تتمتع بجينات خارقة للطبيعة.

ولدت أنجلينا فريدمان على متن سفينة كانت تنقل المهاجرين من إيطاليا إلى نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية في عام 1918، وقد توفيت أمها أثناء ولادتها فقامت أختاها برعايتها إلى أن وصلوا إلى نيويورك والتقوا مع والدهم في بروكلين حيث نشأت أنجلينا. بحسب ما نشره موقع "ديلي ميل" البريطاني.

مختارات

بعكس القلق الذي ينتاب فئات عمرية مختلفة من الإصابة بكورونا، يبدو أن نزلاء دور رعاية المسنين في ألمانيا لا يبدون اهتماما كبيرا بهذا الفيروس، رغم أن خطره علي حياتهم بسبب تقدم السن، قضى العديد منهم بهذا المرض، فما السبب؟ (24.03.2020)

تعد الإصابة بفيروس كورونا خطرة بشكل خاص على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا. ومع ذلك يتعامل كبار السن في ألمانيا مع الموضوع بهدوء، رغم أن الكثيرين منهم على دراية بالخطر المتزايد على حياتهم. (22.03.2020)

نقرأ مرارا وتكرارا أن "المرض يصيب خصوصا كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة". لكن ما هي تلك الأمراض المزمنة؟ ولماذا هي في غاية الخطورة عند الإصابة بعدوى فيروسية؟ (25.04.2020)

ثم تزوجت من هارولد فريدمان وأصيب كلاهما بمرض السرطان في الوقت ذاته، فتغلبت على المرض في حين لم ينج زوجها. كما توفي أخوتها الـ 10 الآخرون، الذين عاشوا حتى عمر الـ (95) عاماً تقريباً، وبقيت هي الناجية الوحيدة من عائلتها وما تزال قوية.

تعيش الآن فريدمان في دار لرعاية المسنين يطل على بحيرة موهيغان، وكانت قد نقلت إلى مستشفى لإجراء بعض الفحوص الطبية في 21 آذار/ مارس الماضي، غير أن فحوصها قد تأجلت بعدما ثبتت إصابتها بفيروس كورونا كوفيد-19.

وبعد إصابتها بنوبات الحمى بشكل متقطع لعدة أسابيع، ظهرت نتائج فحوصات المعمرة فريدمان في 20 نيسان/ أبريل، وكانت سلبية هذه المرة، بمعنى أنها شفيت منه.

وعلقت ابنتها بقولها: "لدى أمي حمض نووي بشري خارق". بحسب ما نشره موقع "إن بي سي نيويورك" الأميركي.

ر.ض/ أ.ح

  • USA, Los Angeles: 92. Oscarverleihung im Dolby Theatre - Tom Hanks und Rita Wilson (picture-alliance/AP/J. Strauss)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا

    الممثل الأمريكي توم هانكس وزوجته

    الممثل الأمريكي توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون أول من أعلنا عن إصابتهما بفيروس كورونا في هوليوود. كان الزوجان في أستراليا عندما شعرا بأعراض المرض وأكدت التحاليل إصابتهما بفيروس كورونا. قام هانكس عبر "إنستغرام" بطمأنة متابعيه أنه في العزل المنزلي ويتابع حالته مع الأطباء، طالباً منهم عدم الخروج من المنزل والتزام الهدوء.

  • Großbritannien Prinz charles mit Coronavirus infiziert (picture-alliance/dpa/PA-Wire/C. Jackson)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا

    ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز

    حتى الأمراء لم يسلموا من كورونا، حيث أعلن مكتب ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز إصابته بفيروس كورونا المستجد وتواجده حالياً في الحجر المنزلي. وصرح مكتبه صرح بأنه: "ظهرت على ولي العهد أعراض طفيفة، ولكن صحته جيدة، وكان يعمل من البيت طوال الأيام الماضية كالمعتاد". الجدير بالذكر أن الأمير تشارلز في الواحدة والسبعين من العمر، وبالتالي فهو من الفئة الأكثر عرضة لخطر المضاعفات من فيروس كورونا.

  • FIFA Klub-WM Real Madrid gegen San Lorenzo (Soriano/AFP/Getty Images)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا

    رئيس نادي ريال مدريد الأسبق لورنزو سانز

    في عالم كرة القدم نعى نادي ريال مدريد رئيسه الأسبق لورنزو سانز الذي توفى إثر إصابته بفيروس كورونا عن عمر ناهز الـ 76 عاماً. كان سانز، الذي تولى رئاسة النادي الملكي في الفترة من 1995 إلى 2000، يعاني من أمراض مزمنة قبل إصابته بالفيروس، ونعاه إبنه على إنستغرام قائلاً: "توفى والدي منذ قليل. لم يكن يستحق هذه النهاية".

  • Coronavirus | Placido Domingo positiv getestet (picture-alliance/AP Photo/L. Balogh)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا

    مغني الأوبرا بلاسيدو دومينغو

    أعلن نجم الأوبرا الأسباني بلاسيدو دومينغو عبر صفحته على "فيسبوك" أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد، مضيفاً أن عليه "واجب أخلاقي" بإبلاغ جمهوره عن حقيقة إصابته. كما نصح دومينغو الذي يقبع حالياً في الحجر المنزلي جمهوره باتباع إرشادات الخبراء وغسل أيديهم بإستمرار. ختم دومينغو تصريحه برسالة أمل قائلاً: "معاً نستطيع التغلب على هذا الفيروس وإنهاء هذه الأزمة".

  • Frankreich Prinz Albert von Monaco (picture-alliance/MediaPunch/D. Van Tine)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا

    الأمير ألبير الثاني

    أعلن قصر موناكو يوم الخميس (19 مارس/آذار 2020) عن إصابة الأمير ألبير الثاني بفيروس كورونا وتواجده في الحجر المنزلي، وأضاف البيان أن حالة الأمير مستقرة وأنه يقوم أعماله من مكتبه.

  • Friedrich Merz Politischer Aschermittwoch - CDU Thüringen (picture-alliance/dpa/M. Schütt)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا

    السياسي الألماني فريدريش ميرتس

    أعلن الاقتصادي وأحد المتنافسين على رئاسة حزب المستشارة ميركل (الاتحاد المسيحي الديمقراطي)ا فريدريش ميرتس، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد عبر حسابه على موقع تويتر. وأضاف أن الأعراض اشتدت في اليوم الرابع من ظهورها، لكنه بحسب قوله حافظ على هدوئه، كما شكر جميع العاملين بالقطاع الصحي في المانيا.

  • Fatih Terim (Picture alliance/AA/M. Pala)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا

    مدرب كرة القدم التركي فاتح تريم

    أعلن مدرب فريق "غلاطا سراي" التركي فاتح تريم عن إصابته بفيروس كورونا المستجد عبر حسابه على موقع تويتر. كان المدرب أول من طالب بتعليق مباريات دوري كرة القدم التركي خوفاً من انتشار العدوى، وأكد تريم لجمهوره أنه "بين أيد أمينة في المستشفى"، مطالباً متابعيه بعدم القلق.

  • 1. Bundesliga | Werder Bremen v Bayern München | (1:2) (Getty Images/Bongarts/S. Franklin)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا

    لاعب كرة القدم الألماني ماكس كروزه

    رغم تعليق فعاليات الدوري التركي وإلزام اللاعبين بالبقاء في العزل المنزلي، أعلنت إحدى الصحف التركية عن إصابة اللاعب الألماني ماكس كروزه، مهاجم فريق "فنرباهتشة" بفيروس كورونا المستجد. كان اللاعب قد أدلى بتصريح قبل إصابته أكد فيه على عدم خوفه على نفسه، ولكنه قلق على والديه الكبيرين في السن.

  • USA Basketball Golden State Warriors holen NBA-Titel Kevin Durant (Reuters/USA Today Sports/M. Davey)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا

    لاعب كرة السلة الأمريكي كيفن دورانت

    أصيب نجم فريق بروكلين نتس الأمريكي لكرة السلة بفيروس كورونا المستجد بعد أسبوع من تعليق كافة فعاليات الدوري بسبب الخوف من انتشار العدوى. وأعلن النادي عن إصابة أربعة لاعبين آخرين ظهر على ثلاثة منهم فقط أعراض المرض. بحسب ما تناقلته وسائل إعلامية عالمية نصح دورانت معجبيه قائلاً: "احرصوا على أنفسكم والتزموا العزل المنزلي".

  • Großbritannien London - Britische Schauspielerin Indira Varma (picture-alliance/matrixpictures)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا

    الممثلة البريطانية إنديرا فارما

    أعلنت نجمة مسلسل "صراع العروش" إنديرا فارما عبر صفحتها الشخصية على إنستغرام عن إصابتها بفيروس كورونا، وطالبت متابعيها بالحفاظ على صحتهم، آملة أن يعود الوضع لطبيعته في أقرب وقت.

  • Schauspieler Kristofer Hivju (Getty Images/R. Polk)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا

    كريستوفر هيفغو

    فارما ليست الوحيدة من نجوم المسلسل التي أصابها الفيروس، حيث كان زميلها الممثل النرويجي كريستوفر هيفغو أيضاً قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا المستجد وتواجده مع أسرته بالحجر المنزلي.

  • Peter Dutton (picture-alliance/dpa/AAP/D. Clark)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا

    وزير الداخلية الأسترالي بيتر داتون

    في بيان صادر عن مكتبه أكد وزير الداخلية الأسترالي، بيتر داتون، إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد أن شعر بآلام في الحلق وأصيب بحمى قام على إثرها بإجراء إختبار الكشف عن الفيروس. وكتب داتون عبر حسابه على تويتر أنه خرج من المستشفى وملتزم بالعزل المنزلي. إعداد: سلمى حامد


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