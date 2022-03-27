 ويل سميث يصفح كريس روك ثم يفوز بالأوسكار ويعتذر | DW الأخبار | DW | 28.03.2022

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ويل سميث يصفح كريس روك ثم يفوز بالأوسكار ويعتذر

صفعة وجهها ويل سميث للممثل الكوميدي كريس روك تهيمن على حفل توزيع جوائز الأوسكار. ويل سميث يفوز بجائزة أفضل ممثل ويعتذر عن سلوكه لاحقا. أول مرة تفوز فيها منصة عرض بالإنترنت وكانت لصالح منصة آبل.

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