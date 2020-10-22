ويكيبيديا والصحة العالمية في مواجهة الأخبار الكاذبة عن كورونا

قررت منظمة الصحة العالمية الترخيص لموقع ويكيبيديا باستخدام الكثير من المواد الخاصة بفيروس كورونا المملوكة للمنظمة، بغرض العمل على نشر هذه المعلومات علي نطاق واسع بحوالي 200 لغة مختلفة.

وأعلن هذا الاسبوع كلا من الموقع والمنظمة عن تعاونهما، والذى يأتي كجزء من الجهود المبذولة لوقف انتشار المعلومات المغلوطة حول جائحة كورونا، وفقا لما ذكرة موقع جريدة نيويورك تايمز الأمريكية.

ومن المقرر أن تتيح منظمة الصحة لويكيبيديا استخدام ما تتمتلكه المنظمة من معلومات ورسوم توضيحية ومقاطع فيديو مجانا بدون مقابل مالي.

وأوضح مدير المحتوى الرقمي بمنظمة الصحة أندرو باتيسون، والذي ساهم في المفاوضات مع ويكيبيديا لتوقيع العقد، أنه بما أننا جميعا نقوم بـ ”مراجعة بضعة تطبيقات فقط بحياتنا اليومية“، على حد تعبيره، فمن شأن هذا الاتفاق إتاحه مواد منظمة الصحة العالمية ”بطريقة تتناسب مع العوامل الجغرافية الخاصة بكل شخص".

ومنذ انطلاقه عام 2001، أصبح ويكيبيديا واحدا من أكثر المواقع التي يستشيرها المستخدمون حول العالم ويتم الرجوع إليها بشكل مستمر للحصول على معلومات تتعلق بالصحة، وفقا لدراسة منشورة على موقع المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية NCBI بالولايات المتحدة.

ومن شأن إتاحة مواد منظمة الصحة العالمية من خلال موقع ويكيبيديا أن يتيح لها رخصة ”المشاع الإبداعي“، ما يعني أنه سيكون بالإمكان إعادة نشرها وإنتاجها وترجمتها بأي مكان دون الحاجة للحصول على تصريح أو إذن من منظمة الصحة. لكن يجب الإشارة في هذه الحالة إلى المنظمة كمصدر للمواد والمعلومات المنشورة، مع إضافة رابط الموقع الأصلي.

د.ب/إ.ع/خ.س