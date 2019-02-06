ويستهام يفتح تحقيقا بشأن هتافات عنصرية ضد محمد صلاح

فتح نادي ويستهام البريطاني تحقيقا اليوم الأربعاء (السادس من شباط/فبراير 2019) في مزاعم بارتكاب جماهيره لانتهاكات عنصرية ضد النجم الدولي المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول خلال مباراة الفريقين ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم التي انتهت بالتعادل 1 / 1 ضمن المرحلة الخامسة والعشرين للمسابقة أول أمس الاثنين.
وخلال مقطع فيديو تم نشره على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي تم سماع أحد مشجعي ويستهام وهو يهتف بعبارات عنصرية ضد صلاح، حينما ذهب اللاعب المصري لتنفيذ ركلة ركنية. وذكر ويستهام في بيان نشره اليوم أن لديه "سياسة عدم التسامح مطلقا تجاه أي شكل من أشكال السلوك العنيف أو المسيء".
وشدد النادي اللندني "نحن نادي كرة قدم شامل. أي شخص يثبت إدانته بارتكاب هذا الانتهاك العنصري سيتم تمرير بياناته الخاصة إلى الشرطة، وسيواجه حظرا مدى الحياة من ملعب لندن". وأضاف ويستهام في بيانه "لا يوجد مكان لهذا النوع من السلوك في ملعبنا".
وكتب مستخدم موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) الذي قام بنشر هذا المقطع "شعرت بالاشمئزاز مما سمعته. مثل هؤلاء الأشخاص لا يستحقون مكانا في مجتمعنا، ناهيك عن مباريات كرة القدم". وذكرت وسائل الإعلام البريطانية أن شرطة العاصمة على علم بالحادث وتقوم بتحقيقاتها حاليا.
من جانبها، أشارت منظمة "كيك إت آوت" البريطانية لمناهضة التمييز في بيان "نشعر بالفزع من رؤية حادثة تمييز أخرى بارزة في كرة القدم الانجليزية، هذه المرة شريط فيديو لإساءة معاملة مشينة ضد المسلمين تستهدف محمد صلاح من جانب أحد جماهير ويستهام".
وأضاف البيان "يسرنا أن المسؤولين في ويستهام أعربوا عن عزمهم تحديد هذا المشجع واتخاذ إجراءات صارمة تجاهه. هذا النوع من السلوك غير مقبول ويتعين مواجهته بسرعة وحزم". وبات صلاح أحدث ضحايا الانتهاكات العنصرية، التي يتعرض لها لاعبو الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.
ح.ع.ح/ا.ح(د.ب.أ، رويترز)
-
مونديال 2018- الحلم المصري ينهار حتى مع محمد صلاح
مباراة مصيرية!
بعد أن خسرت مصر في الجولة الافتتاحية 1-صفر أمام أوروغواي، كان لا بد من الفوز على "الدب" الروسي لتعزيز فرص التأهل إلى دور الـ 16 في مونديال روسيا، قبل خوض المباراة أمام السعودية، آخر مباراة لمصر ضمن منافسات المجموعة الأولى...غير أن الحظ كان له رأي آخر!
-
مونديال 2018- الحلم المصري ينهار حتى مع محمد صلاح
مع صلاح "نعم سننجح"!
قبل ذلك، كان مشجعو "الفراعنة" مقتنعون بقوة بأن المهمة سهلة خاصة بعودة "ابنهم" "ملك ليفربول" وهداف الدوري الإنجليزي للعب أساسيا، فكان حال لسانهم "نعم سننجح!".
-
مونديال 2018- الحلم المصري ينهار حتى مع محمد صلاح
متابعة بعشرات الملايين
شلت حركة النقل تماما في مصر، وعشرات الملايين تابعوا أطوار المباراة...
-
مونديال 2018- الحلم المصري ينهار حتى مع محمد صلاح
الهدف الأول ينهي المبارة!
غير أن الهدف الأول الذي سجله قائد الفريق أحمد فتحي خطأ في مرمى منتخب بلاده، زعزع آمال المصريين وقلب الكفة لصالح الروس. بعدها انهار دفاع "الفراعنة" واهتز شباكهم ثلاث مرات وبنتيجة 3-1.
-
مونديال 2018- الحلم المصري ينهار حتى مع محمد صلاح
مو صلاح ينطفئ أمام الدب الروسي!
في المقابل، لم يظهر محمد صلاح بمستواه المعهود، وتأكد أنه يتخلص بعد من تبعات الإصابة التي تعرض لها قبل ثلاثة أسابيع في نهائي أبطال أوروبا حين واجه فريقه ليفربول الفائز بلقب البطولة الأوروبية ريال مدريد.
-
مونديال 2018- الحلم المصري ينهار حتى مع محمد صلاح
الخيبة تسيطر على القلوب!
بعد ساعة من عمر المباراة باتت الخيبة تسيطر على مشجعي المنتخب المصري، وتسللت قناعة لديهم بأن الحظ خانهم.
-
مونديال 2018- الحلم المصري ينهار حتى مع محمد صلاح
صلاح يكسر "لعنة" عبد الغني
رغم ذلك، الهدف الذي أحرزه مو صلاح من ضربة جزاء والذي كان الهدف الأول له في هذه البطولة، وظفه المصريون للحفاظ على حس النكتة بداخلهم، إذ اعتبروه أنه "سيرحمهم" من الهدف "الأسطورة" لمجدي عبد الغني. وأوردت قناة "دي إم سي" الرياضية عبر "تويتر"، "محمد صلاح ينهي أسطورة مجدي عبد الغني، مع صورة لصلاح وعلى رأسه تاج ملكي، فيما عنون موقع "في الغول": "انكسرت اللعنة".
-
مونديال 2018- الحلم المصري ينهار حتى مع محمد صلاح
هدف مجدي عبد الغني!
ومجدي عبد الغني أحرز هدفا سجله من ركلة جزاء في مرمى بولندا (1-1) في كأس العالم 1990، وكان الوحيد للفراعنة في ثلاث مباريات خلال مشاركتهم الأخيرة في المونديال. ويقول عبد الغني عن نفسه إنه "الوحيد الذي سجل هدفا في كأس العالم". وهذا غير صحيح، لأن عبد الرحمن فوزي سبقه بهدفين في مرمى المجر (2-4) في مونديال ايطاليا 1934.
-
مونديال 2018- الحلم المصري ينهار حتى مع محمد صلاح
"كان نفسنا نفرح أن اللعنة انتهت!"
الممثل الكوميدي محمد هنيدي غرد قبل مباراة روسيا "يارب وفقنا، لو مش عشان الـ100 مليون، يبقى عشان كابتن مجدي عبد الغني، عشان 28 سنة عاشهم جيلنا جيل التسعينات، وهو بيتذل (يذل) كل يوم وكل ساعة من الكابتن". بعد النتيجة المخيبة، كتب هنيدي "كان نفسنا نفرح أن اللعنة انتهت.. بس قدر الله وما شاء فعل".
-
مونديال 2018- الحلم المصري ينهار حتى مع محمد صلاح
المنتخب الروسي يفاجئ الروس أنفسهم
لكن الفرحة انتقلت إلى الروس، وانطلق الآلاف بسيارات في شوارع موسكو، بينما امتلأ الميدان الأحمر بالعاصمة الروسية على آخره. وكانت التوقعات مخالفة تماما إذ كان أصحاب الأرض لا يتوقعون لمنتخب بلادهم أكثر من دور المجموعات، فباتوا في صدارة المجموعة بمجموع ثمانية أهداف مقابل هدف دخل شباكهم.