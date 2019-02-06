ويستهام يفتح تحقيقا بشأن هتافات عنصرية ضد محمد صلاح

فتح نادي ويستهام البريطاني تحقيقا اليوم الأربعاء (السادس من شباط/فبراير 2019) في مزاعم بارتكاب جماهيره لانتهاكات عنصرية ضد النجم الدولي المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول خلال مباراة الفريقين ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم التي انتهت بالتعادل 1 / 1 ضمن المرحلة الخامسة والعشرين للمسابقة أول أمس الاثنين.

وخلال مقطع فيديو تم نشره على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي تم سماع أحد مشجعي ويستهام وهو يهتف بعبارات عنصرية ضد صلاح، حينما ذهب اللاعب المصري لتنفيذ ركلة ركنية. وذكر ويستهام في بيان نشره اليوم أن لديه "سياسة عدم التسامح مطلقا تجاه أي شكل من أشكال السلوك العنيف أو المسيء".

وشدد النادي اللندني "نحن نادي كرة قدم شامل. أي شخص يثبت إدانته بارتكاب هذا الانتهاك العنصري سيتم تمرير بياناته الخاصة إلى الشرطة، وسيواجه حظرا مدى الحياة من ملعب لندن". وأضاف ويستهام في بيانه "لا يوجد مكان لهذا النوع من السلوك في ملعبنا".

وكتب مستخدم موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) الذي قام بنشر هذا المقطع "شعرت بالاشمئزاز مما سمعته. مثل هؤلاء الأشخاص لا يستحقون مكانا في مجتمعنا، ناهيك عن مباريات كرة القدم". وذكرت وسائل الإعلام البريطانية أن شرطة العاصمة على علم بالحادث وتقوم بتحقيقاتها حاليا.

من جانبها، أشارت منظمة "كيك إت آوت" البريطانية لمناهضة التمييز في بيان "نشعر بالفزع من رؤية حادثة تمييز أخرى بارزة في كرة القدم الانجليزية، هذه المرة شريط فيديو لإساءة معاملة مشينة ضد المسلمين تستهدف محمد صلاح من جانب أحد جماهير ويستهام".

وأضاف البيان "يسرنا أن المسؤولين في ويستهام أعربوا عن عزمهم تحديد هذا المشجع واتخاذ إجراءات صارمة تجاهه. هذا النوع من السلوك غير مقبول ويتعين مواجهته بسرعة وحزم". وبات صلاح أحدث ضحايا الانتهاكات العنصرية، التي يتعرض لها لاعبو الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

ح.ع.ح/ا.ح(د.ب.أ، رويترز)