وما جزاء الإحسان إلا الإحسان .. غربان ترد الجميل لمطعمها!

أعرب الأمريكي ستوارت دالكويست، عبر حسابه على موقع "تويتر"، عن ذهوله من رد فعل أسرة من الغربان على إطعامه لها باستمرار لعدة سنوات. وكتب ستوارت عن قيام الغربان مؤخراً بترك غصنين من الصنوبر له ليومين متتاليين، وهو ما اعتبره ستوارت كرماً وابتكاراً من الغربان في التعبير عن الامتنانها.

لم يتخيل الرجل كذلك أن ما نشره على موقع "تويتر"، حيث سرد تفاصيل قصة الغربان، سيحظى باهتمام الألاف على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قام حوالي عشرة آلاف مستخدم بإعادة تغريد القصة، بالإضافة إلى ردود وتعليقات من حوالي 35 ألف مستخدم.

وأضاف ستوارت أن الغربان قامت ببناء عش على شجرة في حديقة منزلهم، ولذلك استطاع هو وأسرته سماع صوت صغار الغربان أثناء قيام والديهم بإطعامهم. وفي يوم ما، سقط الغرابان الصغيران من عشهما، ليجدهم ستوارت على الأرض غير قادرين على الطيران، ومن ثم قام بوضعهما على شجرة ليعود بهم والداهما للعش.

وظل ستوارت وأسرته يقومون بترك الطعام للغربان منذ ذلك الحين. كما قاموا بعلاجهم أيضاً عندما لزم الأمر، حيث تحدث عن قيامه باستضافة أحد الغربان في حمام منزلهم لعدة أيام نتيجة لإصابته. وقال ستوارت: "عندما أطلقنا الغراب، كان هناك حوالي ثلاثة أو أربعة غربان أخرى تنظر نحونا. وعندما استطاع الغراب المصاب الطيران، قامت الغربان الآخرى بتحيته، وهو ما كان مذهلاً".

د.ب/ ي.أ