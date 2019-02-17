ولي عهد السعودية يفاوض للحصول على "الشياطين الحمر"

كشفت صحيفة "ذي صن" البريطانية عن رغبة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في شراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل انطلاق الموسم المقبل. وأوضحت "ذي صن" أن الأمير محمد بن سلمان يرصد 3.8 مليار جنيه إسترليني لإغراء شركة غليزر لبيع النادي الإنجليزي.

وتأمل العائلة المالكة السعودية -التي تبلغ حجم ثروتها ما يقارب 850 مليار جنيه إسترليني- في إقناع مالكي مانشستر يونايتد الحاليين ببيع النادي رغم تردد بعض الأنباء حول رفض عائلة غليزر التفريط في النادي الإنجليزي.

ونجحت عائلة غليزر قبل 14 عاماً في شراء النادي الإنجليزي مقابل 790 مليون جنيه إسترليني. وفي حال موافقتهم على البيع سوف تحقق ربحاً بمبلغ فلكي قيمته 2.2 مليار جنيه إسترليني. وتتكون عائلة غليزر من ستة أبناء يقررون بيع النادي من عدمه.

وقامت المملكة السعودية باستثمارات موسعة في عالم الرياضة من خلال صفقات مع بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1- ومؤسسة المصارعة العالمية.

يُذكر أن صحيفة "صن سبورت" كشفت للمرة الأولى العرض السعودي لشراء "المانيو" في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتقول الصحيفة البريطانية إن "العرض السعودي الخيالي" يتوقف على قدرة المدرب أولي غونار سولسكاير على التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ومن المؤكد أن عدم التأهل سيعني مباشرة تراجع القيمة السوقية للنادي العريق، وبالتالي تراجع قيمة الصفقة المرتقبة.

ع.غ/ ف.ي