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سياسةالشرق الأوسط

واشنطن والرياض تبحثان اتفاقيات استراتيجية بين البلدين

١٩ مايو ٢٠٢٤

بحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان "الصيغة شبه النهائية لاتفاقيات استراتيجية بين الرياض وواشنطن وكذلك سبل إيجاد مسار ذي مصداقية نحو حل الدولتين".

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ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفانصورة من: Nathan Posner/AA/Leon Neal/AP/picture alliance

ذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الأحد (19 مايو/ أيار 2024) أن  ولي العهد الأمير محمد بن سلمان  ومستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان التقيا في مدينة الظهران السعودية لبحث "الصيغة شبه النهائية" لاتفاق بين واشنطن والرياض.

وجاء في بيان أنه جرى خلال اللقاء "استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما تم بحث الصيغة شبه النهائية لمشروعات الاتفاقيات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية التي قارب العمل على الانتهاء منها".

وتأتي المباحثات في أعقاب تقارير ذكرت أن البلدين على وشك التوصل إلى اتفاق بشأن الضمانات الأمنية الأمريكية ومساعدة واشنطن للرياض في مجال  الطاقة النووية المدنية، بيد أن اتفاق التطبيع الإسرائيلي السعودي المأمول في إطار "صفقة كبرى" في الشرق الأوسط لا يزال بعيد المنال.

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وبحث الأمير محمد بن سلمان وسوليفان الحاجة إلى إيجاد "مسار ذي مصداقية نحو حل الدولتين" لإسرائيل والفلسطينيين وضرورة وقف الحرب في غزة وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.

وقال البيت الأبيض يوم الجمعة الماضي، إن سوليفان سيزور  السعودية وإسرائيل  لبحث القضايا الثنائية والإقليمية بما في ذلك غزة والجهود المبذولة لتحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة.

والسعودية، باعتبارها أكبر مصدر للنفط في العالم، لا تبدو مرشحا بارزا لإبرام اتفاق نووي عادة ما يهدف إلى بناء محطات طاقة لتوليد الكهرباء. لكن المملكة تسعى إلى توليد قدر كبير من الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات بموجب خطة طموح طويلة الأجل. في حين يقول منتقدون للأمر إن الرياض ربما ترغب في اكتساب الخبرة النووية تحسبا لرغبتها يوما في الحصول على أسلحة نووية، وإن كان أي اتفاق مع واشنطن سينص على ضمانات للحيلولة دون ذلك.

ح.ز/ ع.غ (رويترز/ د.ب.أ)

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