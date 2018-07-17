ولا يزال الجدل محتدما.. ما "الإسلام المناسب" لألمانيا؟

وسط الجدل الدائر في ألمانيا حول ما بات يعرف بـ "الإسلام الألماني" الذي تسعى وزارة الداخلية إلى توضيح ملامحه أكثر من خلال تجديد "مؤتمر الإسلام"، المقرر عقده في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، تتعالى الأصوات الليبرالية لوضع خارطة طريق تشكل أساساً قانونياً لـ "الإسلام الليبرالي المتوافق مع القانون الأساسي في ألمانيا"، مع اعتراض ممثلين آخرين عن المسلمين على مصطلحات مثل "الإسلام الألماني" أو "الإسلام الليبرالي" إذا كان يختلف عن "الإسلام العالمي".



فقد دعا الزعيم السابق لحزب الخضر في ألمانيا جيم أوزدمير إلى عدم الاقتصار على البدء بتجديد "مؤتمر الإسلام" فحسب، وإنما وضع "خارطة طريق ملزمة" بالإضافة إلى "الإدماج القانوني للإسلام في ألمانيا"، موضحاً في مقال له في صحيفة "دي فيلت" الألمانية أنه يتمنى أن يكون "الإسلام الألماني" موجهاً للمجتمع ويسمح بالفروقات والآراء المختلفة.



تحديد واجبات كل طرف

وأضاف أوزدمير: "إن قانوننا الأساسي يوفر إطاراً جيداً للتعاون والتنسيق بين الجمعيات الإسلامية والدولة"، مشيراً إلى أنه لا يمكن إيجاد حل إلا بمشاركة الجمعيات الإسلامية ولكن "فقط تلك التي تتمتع بالمصداقية على أساس القانون الأساسي (الدستور الألماني)". ووجه الزعيم السابق لحزب الخضر انتقادات حادة للجمعيات الإسلامية التي تعمل لصالح دول أخرى، مثل الجمعيات التركية.



وأكد أوزدمير على ضرورة أن يقوم "مؤتمر الإسلام" بتحديد واجبات كل من الدولة والجمعيات الإسلامية والمسلمين في ألمانيا" وذلك لـ"تجنب الإحباط والمضي قدماً" في الوصول إلى "الإسلام الألماني".



"التحرر من القيود والتشدد والتدخلات الخارجية"

ويرى الباحث في الدراسات الإسلامية في جامعة مونستر الألمانية، أحمد عبدالسلام، أنه وبالرغم من أن مصطلحات "الإسلام الألماني" أو "الإسلام الليبرالي" غير واضحة لعدم وضع معايير لتحديد هذه المصطلحات، إلا أنه الطرف الذي يتحدث عنه قد يقصد "التحرر من القيود التراثية والاجتماعية التي تقيده".



ويتابع عبدالسلام في حديث لـ DW عربية: "من يتحدث عن هذا المصطلح يبحث عن هوية يحتفظ من خلالها بإسلامه من دون أن يتقيد بما يراه آخرون تطرفاً"، مشيراً إلى أن من يصف هذا بـ" الإسلام الليبرالي" لا يعني أنه يؤمن بالليبرالية السياسية أو الاقتصادية، وإنما لذلك علاقة بالحرية، على حد تعبيره.

أكد أوزدمير على ضرورة أن يقوم "مؤتمر الإسلام" بتحديد واجبات كل من الدولة والجمعيات الإسلامية والمسلمين في ألمانيا

ويضيف عبدالسلام أن الدولة الألمانية تسعى للقضاء على التشدد وتريد فك ارتباط الجمعيات الإسلامية في ألمانيا بالخارج، ويوضح: "لدى ألمانيا هواجس من التداخلات السعودية والتركية والإخوانية، ولذلك فهي تتحدث عن إسلام ليس لديه انتماء آخر سوى الانتماء للوطن".



حل المواضيع المثيرة للجدل

ودعت الكاتبة والخبيرة الاجتماعية، نجلا كيليك المعروفة بمواقفها المنتقدة للجمعيات الإسلامية، القائمين على "مؤتمر الإسلام" إلى بدء الحوار المباشر مع المسلمين في ألمانيا. وكتبت في مقال لصحيفة فيلت الألمانية: "يجب أن يجتمع مؤتمر الإسلام بشكل علني ومنفتح ويأخذ مخاوف ومشاكل المسلمين مع الإسلام السياسي والمجتمع على محمل الجد".



وأشارت كلك إلى أن المؤتمر يجب أن يتطرق إلى مواضيع "المساواة بين الرجل والمرأة والعائلة والتطرف وزواج الأطفال وتعدد الزوجات وارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية ومعاداة السامية" بالإضافة إلى "تدريب الأئمة وعدم الارتباط بالحكومات الأخرى".



مراعاة الواقع

ويرى مسؤول شؤون الحوار في المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا أحمد عويمر أن الإسلام دين منفتح وليس متشدداً كما يتهمه البعض، مشيراً في حديث مع DWعربية إلى أن المطلوب من المسلمين هو أن يقوموا بمزيد من الاجتهاد وببرمجة حياتهم في ألمانيا بما يطابق الواقع الذي هم فيه. ويتابع عويمر: "الإسلام نفسه يحض المسلمين على مراعاة الواقع الذي يعيشون فيه، ومراعاة الواقع هذه قد ينتج عنها ما يمكن تسميته فيما بعد بالإسلام الألماني".

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لكن عويمر يشدد في الوقت نفسه على رفض مصطلح "الإسلام الألماني"، إذا كان يختلف عن "الإسلام العالمي الذي يعرفه المسلمون"، مشيراً إلى أن القانون الأساسي في ألمانيا يضمن حرية التدين والاعتقاد وتطبيق الشعائر الدينية، مؤكداً على أنه "ليس من حق الدولة أن تقيد من الحريات الدينية".



تحذيرات من "النموذج الكنسي"

من جانبه حذر الباحث والأكاديمي المعروف في ألمانيا بسام طيبي من تطبيق ما وصفه بـ "النموذج الكنسي"، أي تنظيم الكيانات الإسلامية بشكل مشابه للكنائس، وقال في مقال له: "عدد المسلمين في ألمانيا ليس أربعة إلى خمسة ملايين كما يقال، بل سبعة ملايين، وإذا دفعوا ضريبة مثل ضريبة الكنائس في ألمانيا، ستصبح الجمعيات الإسلامية مليارديرات".

وأشار طيبي المعروف بمواقفه المثيرة للجدل إلى أنه يرفض هذا النوع من "الإسلام الألماني" الذي "سيكون خطراً على التعايش السلمي بين المسلمين وغير المسلمين في هذا القرن في ألمانيا وأوروبا"، لأن "المسؤولون على تلك الجمعيات يريدون سلطة سياسية ولا يلتزمون بالقانون الأساسي (الدستور)"، على حد تعبيره.



تجربة "المسجد الليبرالي" في برلين

ويتخوف الليبراليون من تطور الانتقادات التي يواجهها "الإسلام الليبرالي" إلى تهديدات للقائمين على مؤسساته، كما حصل مع تجربة تأسيس "المسجد الليبرالي" في برلين والذي أسسته المحامية والناشطة في مجال حقوق المرأة، سيران أطيش.



وتعرض المسجد لحملة انتقادات من قبل الجمعيات التركية ودار الإفتاء المصرية. لكن السلطات الألمانية رفضت تلك الانتقادات وأكدت: "إن المواطنين في ألمانيا متروك لهم كامل الحرية في اختيار كيفية ومكان وزمان وطريقة ممارسة دينهم".

مؤسسة "المسجد الليبرالي" في برلين وهي تلقي كلمة بمناسبة افتتاح المسجد



وأسست أطيش، ذات الأصول التركية، مسجد ابن رشد ـ غوته في برلين، المعروف بـ"المسجد الليبرالي"، في عام 2017، والذي يمكن فيه للنساء الصلاة جنبا إلى جنب، مع الرجال، دون حجاب، كما يمكن للمرأة أن تتولى فيه الإمامة. وبالإضافة إلى ذلك فإن المسجد يستقبل المصلين من الطوائف والطرق الإسلامية المختلفة على حد سواء، السنة والشيعة والعلويين والصوفيين.



وأثارت هذه الفكرة الكثير من الجدل والانتقادات بحق المحامية التي أصبحت تتحرك بحماية الشرطة، بعد أن تطورت الانتقادات إلى تهديدات بالقتل.



لكن عويمر يرى أنه وبالرغم من أنهم لا يتفقون مع فكرة هذا النوع من المساجد، إلا أنه يؤكد على ضرورة أن يحترم كل شخص آراء الآخرين، حتى ولو لم يكن موافقاً عليها، ويتابع: "الحل هو المحافظة على دين الإسلام المنفتح، بالإضافة إلى اجتهاد المسلمين لحل المواضيع المثيرة للجدل"، مشيراً إلى أن ذلك يحتاج إلى الوقت ولا يتم بين يوم وليلة.

محيي الدين حسين

ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد فرنسا تعد فرنسا البلد الذي يوجد فيه أكبر عدد من المسلمين في أوروبا، إذ يقدر عددهم بحوالي 5 مليون مسلم. أغلب هؤلاء المسلمين ينتمون إلى دول المغرب العربي وشمال أفريقيا. عرفت أعداد المسلمين في فرنسا تزايداً ملحوظاً بعد الحرب العالمية الأولى، إذ كان البلد في حاجة إلى الأيدي العاملة.

ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد ألمانيا تعتبر ألمانيا من بين أهم الدول التي قصدها مسلمون منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ويقدر عدد المسلمين في ألمانيا بحوالي 5 مليون شخص. وتتجاوز نسبة الأتراك الثلثين. كما أن عدد المسلمين بهذا البلد عرف تزايداً، خصوصاً ما بين عامي 2010 و2016، حيث قصدها حوالي مليون لاجئ. وحسب الدراسات فإن 86 بالمائة من اللاجئين الذين قصدوا ألمانيا مسلمون. ويضم البلد مئات المساجد وعشرات المراكز الدينية.

ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد بريطانيا يتمركز أغلب المسلمين في بريطانيا في العاصمة لندن. وتنقسم أصولهم بين قادمين من الهند، الشرق الأوسط وأفريقيا. أحدث دراسة في الموضوع أشارت إلى أن المملكة المتحدة لم يدخلها لاجئون مسلمون كثر بين 2010 و2016، إذ قدر عددهم بـ 60 ألف. وبشكل عام، فعدد المسلمين الذين وصلوا إلى المملكة منذ 2010 يناهز 43 بالمائة من المهاجرين لبريطانيا.

ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد إسبانيا عاش جزء من إسبانيا تحت الحكم الإسلامي لفترة طويلة، وما تزال تحتفظ في بعض مدنها بآثار ذلك. حسب إحصاءات 2012، فإن أكثر من مليون و900 ألف شخص يعتنقون الدين الإسلامي في البلد. ينحدر أكثرية المسلمين هناك من الأصول الأمازيغية، خاصة من شمال المغرب وبعض البلدان الإفريقية. ويتوزع المسلمين على مدن عديدة أهمها: مدريد وكتالونيا والأندلس وفالنسيا ومورثيا وكانارياس..

ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد إيطاليا حسب إحصائية تعود لـ2016، فإن المغاربة المسلمين يقدرون بحوالي نصف مليون مسلم، ضمن أكثر من مليون و700 ألف شخص يعتنق الإسلام. المسلمون في إيطاليا يتركزون في الجهات الصناعية في شمال البلد، كما تضم العاصمة لوحدها أزيد من 100 ألف مسلم. وبالنسبة لدور العبادة، فتضم روما واحداً من أكبر المساجد في أوروبا فضلاً عن مساجد أخرى تنتشر في المدن والحواضر.

ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد هولندا في العقود الأخيرة من القرن الماضي، استقطبت هولندا اليد العاملة من "بلدان مسلمة" كتركيا والمغرب. وتشير بيانات إلى أن عدد المسلمين في هولندا تجاوز 850 ألف مسلم في 2006. كما أشارت صحيفة AD الهولندية مؤخراً إلى أن الإسلام يعرف انتشاراً واسعاً داخل البلد، وعززت ذلك بأرقام تفيد تنامي الإسلام بامستردام على غرار الديانات الأخرى.

ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد بلجيكا يقصد الكثير من المسلمين بلجيكا، ويتجاوز عددهم هنالك 700 ألف مسلم من أصول مغربية بالدرجة الأولى. يحتل الإسلام الرتبة الثانية ضمن الديانات المعتنقة في البلد. وحسب تقرير لجريدة الإيكومنست البلجيكية، في وقت سابق، فإن نصف أطفال المدارس الحكومية في بروكسيل من عائلات مسلمة. كما يوجد في العاصمة أكثر من 300 مسجد. تعترف بلجيكا بالدين الإسلامي وتخصص ميزانية لتدريس التربية الإسلامية، ودفع رواتب بعض الأئمة.

ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد الدانمارك وصل الإسلام حديثاً إلى الدنمارك وذلك مع هجرة العمال المسلمين بدءاً من منتصف القرن العشرين. ويقدر عدد المسلمين حوالي 300 ألف مسلم، أي 5 بالمائة تقريباً من سكان الدنمارك. وينحدر أغلبهم من تركيا ودول عربية. كما يوجد من بين المسلمين ألبان وباكستانيون ودنماركيون

ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد اليونان تقدر نسبة المسلمين في اليونان بحوالي 3 بالمائة من إجمالي السكان. وتعتبر اليونان من بين الدول الأولى التي عرفت الإسلام، إذ قدمت جيوش المسلمين إلى جزيرة "رودوس" أول مرة عام 654 ميلادي. يوجد خمس مجموعات سكانية مسلمة في البلد، تنقسم إلى: أتراك وبوماك وألبان وغيرهم إضافة إلى المهاجرين. يوجود الكثير من المساجد في البلد، ويرجع الكثير منها للعهد العثماني.

ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد بولندا تعود بدايات المسلمين في بولندا إلى القرن الرابع عشر ميلادي. ويعتبر حالياً عدد المسلمين هناك قليلاً مقارنة بالبلدان الأوروبية الأخرى. توجد بعض الإشارات التي تقول أن عدد هؤلاء يصل إلى 31 ألف مسلم فقط، أي ما يقارب 1 بالمائة من مجموع عدد السكان. ويوجد أكبر تجمع إسلامي في مدينة بياوتسنوك. تشير بعض الإحصائيات إلى أن عدد المسلمين، عام 2050، سيصير ضعف العدد الذي يوجد عليه الآن. إعداد: مريم مرغيش الكاتب: مريم مرغيش





