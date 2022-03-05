ولايتان ألمانيتان تجرّمان استعمال رمز يستخدمه الجيش الروسي

أعلنت ولايتا بافاريا وساكسونيا السفلى الألمانيتان السبت (26 مارس/ آذار 2022) تجريم أي استعمال للرمز "Z" الذي يستخدمه الجيش الروسي لترميز قواته المشاركة في غزو أوكرانيا، لإبداء تأييد للعملية العسكرية الروسية.

وبات كل شخص يرفع هذا الشعار خلال تظاهرات أو يعمد إلى طلاء سيارات أو أبنية به تعبيرا عن التأييد للغزو الروسي لأوكرانيا والذي دخل شهره الثاني، يعرّض نفسه لعقوبة بالحبس تصل إلى ثلاث سنوات أو إلى غرامة مالية.

وقال الاشتراكي الديمقراطي بوريس بيستوريوس، وزير الداخلية في ولاية ساكسونيا السفلى، "من غير المفهوم بالنسبة لي كيف يمكن استخدام هذا الرمز 'Z' في بلدنا في إطار التسامح مع هذه الجريمة".

وتم طلي الحرف "Z"، وهو حرف لاتيني وليس من الأحرف الكريلية المستخدمة في الأبجدية الروسية، على المدرعات الروسية خلال تقدمها نحو أوكرانيا أو في داخلها، ربما لتمييزها عن المعدات الأوكرانية المماثلة وتجنب النيران الصديقة.

بيد أنه سرعان ما صارت علامة التعريف هذه رمزًا وانتشرت على السيارات في شوارع موسكو أو على الملابس أو في ملفات تعريف الروس على الشبكات الاجتماعية. ويبدو أن السلطات الروسية تريد تشجيع هذه الظاهرة.

وظهرت أمثلة على هذا الأمر في ساكسونيا السفلى، وفق وزير داخلية الولاية.

ومن جهته أشار وزير العدل في ولاية بافاريا يورغ آيزنرايخ إلى أن حرية التعبير "ميزة كبرى" لكنّ مفاعيلها "تنتهي حين تبدأ (مفاعيل) القانون الجنائي".

وقال "على المتعاطفين الذي يستخدمون في بافاريا الرمز 'Z' الخاص بالقوات الروسية أن يدركوا أنهم يعرّضون أنفسهم للملاحقة القضائية بتهمة تأييد أفعال إجرامية". وتابع "لن نقبل بالتسامح مع أي انتهاكات للقانون الدولي".

وفتحت النيابة العامة الاتحادية في ألمانيا تحقيقا في شبهات بارتكاب قوات روسية جرائم حرب خلال غزوها أوكرانيا.

ص.ش/ أ.ح (أ ف ب)