 ولاية بافاريا تتوقع استئناف عمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.06.2020

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ولاية بافاريا تتوقع استئناف عمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين

بسبب كورونا توقفت الولايات الألمانية عن إعادة ترحيل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم. وزير داخلية بافاريا أكد أن هذه العمليات ستُستأنف في النصف الثاني من هذا العام، معربا عن اعتقاده بوجوب معاودة الترحيلات إلى سوريا أيضا.

الصورة: طالبو لجوء رفضت طلبات لجوئهم تقتادهم الشرطة إلى مطار لايبتسيغ عام 2015

يتوقع يواخيم هيرمان، وزير داخلية ولاية بافاريا الألمانية استئناف عمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين

يتوقع يواخيم هيرمان، وزير داخلية ولاية بافاريا الألمانية استئناف عمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين في النصف الثاني من العام الحالي في ظل تراجع أعداد الإصابات بكورونا.

مختارات

يبدو أن أزمة كورونا طالت نظام اللجوء في ألمانيا. فجميع عمليات الترحيل إلى دول الاتحاد الأوروبي، وفقا لاتفاقية دبلن، تم إيقافها على الفور حتى إشعار آخر. سياسيون ألمان يطالبون بوقف الترحيل حتى إلى دول المهاجرين الأصلية! (28.03.2020)

قررت السلطات الألمانية السماح لطالبي اللجوء بالعمل كعمال زراعيين، للاستفادة منهم في سد النقص في عدد العاملين بالقطاع الزراعي في ظل تفشي فيروس كورونا في أوروبا. (23.04.2020)

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية قال الوزير المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري اليوم الأحد (14 يونيو/ حزيران 2020):" لدينا شروط إطارية جديدة بسبب أزمة كورونا، وقد تم تعليق الرحلات فعليا في الوقت الراهن، لأن أوطان الأشخاص المُرَحَّلين لم تقبل بعمليات الإعادة بسبب خطر العدوى".

وأضاف هيرمان "أتوقع أن الظروف سَتُخَفَّف في النصف الثاني من العام الحالي "فحركة النقل الجوي ستتكثف بوجه عام مرة أخرى". وسيعقد وزراء داخلية الولايات الألمانية ووزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر مؤتمرا في مدينة إرفورت من يوم الأربعاء وحتى يوم الجمعة المقبلين لمناقشة الموضوع.

وأعرب هيرمان عن اعتقاده بوجوب معاودة الترحيلات إلى سوريا أيضا. وفي الوقت نفسه، قال هيرمان إن من غير الممكن تجنب تمديد وقف الترحيل خلال مؤتمر وزراء الداخلية المقبل، وأكد " نرى أنه يجب إتاحة الترحيل إلى سوريا مرة أخرى، ولاسيما بالنسبة للمجرمين، لكن مستقبلا يجب علينا تطبيق طريقة للتمييز تتيح ترحيل السوري الذي يرتكب جريمة والسوري الذي يعترف بأنه من أنصار نظام الرئيس بشار الأسد".

م.أ.م/ ع.ش ( د ب أ)

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    الكاتب: م.أ.م/DW


 

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