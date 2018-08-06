ولاية بافاريا الألمانية تحدث مفوضية خاصة بمحاربة العداء للسامية

قال فينفريد باوسباك وزير العدل البافاري اليوم (الأربعاء 26 سبتمبر/ أيلول 2018) "لابد أن تكون هيئاتنا الجنائية قادرة على مواجهة أي نوع من معاداة السامية بكل حزم وصرامة". وشدد باوسباك القيادي في الحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا على ضرورة عدم السماح بأي تحريض ضد السامية وقال إن على الحكومة الاتحادية التعامل بسرعة مع هذه القضية.
في سياق متصل، قررت الولاية إحداث مفوضية خاصة بقضايا معاداة السامية، وهو ما رحب به جوزيف شوستر رئيس المجلس الأعلى لليهود في ألمانيا، فيما أكدت شارلوت كنوبلوخ الرئيسة السابقة للمجلس والرئيسة الحالية للجمعية الثقافية العبرية في ميونيخ على أهمية هذه المبادرة في وقت يشهد فيه العداء لليهود تناميا مطردا في ألمانيا.
وبشكل محدد فإن باوسباك يقصد ملاحقة الجناة الذين يغادرون ألمانيا مثلا إلى الخارج لتحميل مواد محظورة على شبكة الانترنت و خاصة تلك التي تعادي الأجانب وتحرض على كراهية الآخرين. وناشد الوزير البافاري وزيرة العدل الاتحادية، كاتارينا بارلي، بسرعة التقدم بمشروع قانون بهذا المعنى. وقال إنه من غير المقبول أن تكون هناك ثغرات قانونية تسمح بالتهرب من العقوبة ورأى أن هذه الثغرات "استهزاء بالضحايا".
ح.ز/ و.ب (د.ب.أ / ك.ن.أ)
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المعابد اليهودية في ألمانيا
"ليلة البلور"
قام النازيون بين التاسع والعاشر من شهر نوفمبر 1938 بإحراق وتدمير مئات المعابد اليهودية في ألمانيا. وهو ما يعرف بـ " ليلة البلور"، التي شكلت أوج العنف النازي ضد اليهود ومنشآتهم. وفي الوقت الذي نجت فيه بعض المعابد اليهودية من بطش النازيين، تم بعد الحرب العالمية الثانية إعادة بناء وترميم المعابد المدمرة.
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المعابد اليهودية في ألمانيا
رمز للانتماء
احتفلت مدينة دريسدن سنة 2001 بافتتاح معبد يهودي جديد. ويعتبرالمعبد، الذي تم تشيده على شكل مكعب رمزا لانتماء الطائفة اليهودية للمدينة. وتم إنشاء المعبد في موقع تاريخي، حيث أنه هو نفس مكان المعبد اليهودي القديم، الذي كان جزءا من مدينة درسدن، حتى عام 1938.
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المعابد اليهودية في ألمانيا
أكبر معبد يهودي في ألمانيا
استغرق ترميم المعبد اليهودي في شارع Rykestraße بالعاصمة برلين مدة ثلاث سنوات قبل افتتاحه سنة 2007 من جديد. وقد بني المعبد اليهودي سنة 1904 ، بطاقة استيعابية تصل إلى 1200 مقعدا. وهو ما يجعل منه أكبر المعابد اليهودية في ألمانيا. ولم يقم النازيون بإحراقه سنة 1938، إلا أن الجيش الألماني النازي كان يستخدمه كإسطبل للخيول. وقد استأنف المعبد عمله الطبيعي منذ سنة 1953.
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المعابد اليهودية في ألمانيا
أقدم معبد يهودي في ألمانيا
عاد اليهود لممارسة شعائرهم الدينية في مدينة سيله مباشرة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية سنة 1945. وقد بني المعبد سنة 1740 ،قبل أن يقتحمه الجيش النازي في نوفمبر/ تشرين الثاني سنة 1938، حيث قاموا بتدمير لفائف التوراة ورميها في الشارع. في وقت لاحق قام النازيون باحتجاز اليهود قبل ترحيلهم . وفي سنة 1974 تم تدشين أقدم معبد يهودي في مدينة سيله بولاية سكسونيا السفلى.
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المعابد اليهودية في ألمانيا
تدمير قسري
نمت الجالية اليهودية في مدينة شفرين بعد نهاية الحرب الباردة بشكل متزايد، بعد أن هاجر العديد من اليهود من دول الاتحاد السوفيتي السابق إلى ألمانيا. وفي سنة 2008 افتتح معبد يهودي جديد في مدينة شفرين على الأسس القديمة. فاليهود في شفرين كانوا قد أجبروا من طرف النازيين على تدمير المعابد بأنفسهم.
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المعابد اليهودية في ألمانيا
تصميم بنكهة شرقية
بني المعبد اليهودي في مدنية فرانكفورت في 1910 بحلة شرقية وألوان بهية. وهو آخر المعابد الأربعة الكبرى في مدينة فرانكفورت. وهو يعتبر المعبد اليهودي الوحيد الذي نجا من التدمير الكامل في ليلة البلور، لأن رجال الإطفاء قاموا بشكل استثنائي بإخماد الحريق. ولكن يهود فرانكفورت لم ينجوا من بطش النازيين، حيث تم ترحيلهم إلى معسكرات الاعتقال.
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المعابد اليهودية في ألمانيا
من معالم برلين التاريخية
تطفو على أسطح برلين منذ عام 1866 قبة المعبد اليهودي الجديد، الذي يوفر مكان جلوس ل3000 شخص، وهو ما جعله يكون أكبر المعابد اليهودية الألمانية في ذلك الوقت. و قد كان شرطي وراء منع تدمير المعبد في نوفمبر تشرين الثاني 1938. إلا أن الحرب لم تترك إلى بقايا من الواجهة. وفي الوقت الراهن هناك معرض داخل المعبد، يعطي نظرة شاملة عن الحياة اليهودية. بالإضافة إلى غرفة للصلاة وممارسة الشعائر الدينية.
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المعابد اليهودية في ألمانيا
إجراءات أمنية خاصة
"بيتي هو بيت للصلاة لجميع الشعوب".هذا الاقتباس من الكتاب المقدس يرحب بالزوار في المعبد الجديد في مدينة غيلسنكيرشن. وتم تشييد المبنى الجديد سنة 2007 في موقع المعبد اليهودي القديم ، الذي أحرقه النازيون سنة 1938. وتظهر كاميرات المراقبة على الجدار الخارجي للمعبد والإجراءات الأمنية المشددة أن الخوف من العنف النازي ضد اليهود مازال حاضرا.
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المعابد اليهودية في ألمانيا
من دار الأوبرا إلى معبد
احتفل اليهود سنة 1946 من جديد بالقداس في معبد بايرويت. وهو يعتبر المعبد الوحيد في ألمانيا، الذي حافظ على طراز الباروك، الذي يستخدم اليوم لأغراض دينية. وفي الأصل، كان هذا المبنى منذ 1715 دارا للأوبرا.وفي وقت لاحق قام اليهود بتحويله إلى معبد. ويتم في الوقت الحالي إعادة ترميمه بشكل الكامل.
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المعابد اليهودية في ألمانيا
مكان غير عادي
كان هذا المبنى في الواقع عبارة عن قاعة للحداد في المقبرة اليهودية. ولكن بعد ذلك دمر النازيون المعبد اليهودي في مدينة هاله أن دير زاله. ولهذا قامت الجالية اليهودية سنة 1953 ببناء معبد مكان قاعة الحداد، التي تعود إلى سنة 1894. وهو يعتبر المعبد اليهودي الوحيد في ألمانيا، الذي يقع في مقبرة يهودية.
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المعابد اليهودية في ألمانيا
تدشين معبد يهودي في مدينة كولونيا
تم تعيين أربعة حاخامات في عام 2012 في المعبد اليهودي الجديد في كولونيا. بعد ليلة البلور، لم يبقى من المبنى سوى الأطلال. وفي سنة 1959 تم افتتاح المعبد من جديد. وكما هو الحال عليه في مدينة كولونيا، تعود حياة اليهود في العديد من الأماكن في ألمانيا إلى شكلها الطبيعي. وهو ما تشهد عليه المعابد القديمة والجديدة.
الكاتب: مارك فون لوبكه/ أمين بنضريف