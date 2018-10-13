ولاية بافاريا: ارتفاع نسبة المشاركة في انتخابات مصيرية

اقتربت مراكز الاقتراع في ولاية بافاريا الألمانية من إغلاق أبوابها في الانتخابات البرلمانية التي انطلقت في الثامنة من صباح اليوم الأحد (14 تشرين الأول/ أكتوبر 2018)، ويتوقع أن توجه نتيجتها صفعة للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، حليف المستشارة أنغيلا ميركل.
ودعي حوالي 9.5 ملايين من الناخبين إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، بينهم 600 ألف ناخب يدلون بأصواتهم لأول مرة. وقد بلغت نسبة المشاركة حتى الساعة الثانية ظهرا بتوقيت ألمانيا 54.6 في المائة، ما يعني نسبة مشاركة مرتفعة بمقدار 4.9 في المائة عن مثيلتها التي أجريت قبل خمسة أعوام.
وأظهرت استطلاعات الرأي التي نشرت قبل أيام أن الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري المحافظ الذي كان يفوز بالأغلبية المطلقة في بافاريا على مدى عقود، سيحصل على ما بين 33 و34 في المئة فقط من الأصوات، بينما سيحل حزب الخضر ثانياً بحصوله على حوالي 18 في المائة.
ويأتي تراجع الحزب المسيحي الاجتماعي وسط تصاعد في التأييد لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، والذي من المتوقع أن يستحوذ على ما بين 10 و14 في المئة من الأصوات، وفقاً لأحدث استطلاعات الرأي.
غير أن توقعات الرأي أثبتت في الانتخابات الماضية أنه لا يمكن الاعتماد عليها بنسبة مائة في المائة، فكثير ممن يحق لهم الانتخاب يبقون حتى النهاية مترددين في الذهاب للإدلاء بأصواتهم، ومترددين أيضا في أي الأحزاب والمشرحين سينتخبون.
ويحق لكل ناخب التصويت على ورقتي اقتراع، يختار في أولهما مباشرة مرشحا واحدا وفي الورقة الثانية يختار قائمة لأحد الأحزاب.
وفي ردها على سؤال حول ما إذا كانت تتخوف من وجود تأثيرات للانتخابات في ولاية بافاريا على استقرار حكومتها، قالت ميركل يوم الجمعة الماضي: "بخصوص يوم الأحد، لا يسعني إلا أن أقول إنني بطبيعة الحال أتمنى نتيجة جيدة للحزب البافاري". واضافت: "أعرف أننا لا نعيش في أزمنة بالغة السهولة، وبغض النظر عن هذا، فأنا في انتظار النتيجة".
ص.ش/أ.ح (د ب أ)
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بافاريا أمام انتخابات مصيرية في ظل تراجع شعبية الحزب المسيحي
مبنى البرلمان في الولاية
تنتخب ولاية بافاريا برلمانها الجديد يوم الأحد القادم (14 تشرين الأول/أكتوبر 2018). وسيتم انتخاب 180 عضوا في الدورة البرلمانية القادمة. ويقع مقر البرلمان في مبنى "ماكسيميليانوم" بمدينة ميونيخ عاصمة الولاية.
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بافاريا أمام انتخابات مصيرية في ظل تراجع شعبية الحزب المسيحي
ولاية بافاريا الحرة
تحمل ولاية بافاريا اسم Freistaat أي " ولاية بافاريا الحرة" في الوثائق الرسمية. تسمية "الحرة" مصطلح ألماني قديم يعود إلى القرن التاسع عشر ويعني الدول التي لا تحكمها إمبراطوريات، إذ كانت بافاريا مملكة مستقلة قبل انضمامها إلى الرايخ الألماني الأول سنة 1871.
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بافاريا أمام انتخابات مصيرية في ظل تراجع شعبية الحزب المسيحي
أغنى ولاية ألمانية
تملك بافاريا اقتصادا قويا هو الأفضل مقارنة بالولايات الأخرى في ألمانيا. وتصل نسبة البطالة فيها حاليا إلى 2.8 بالمائة، وهي الأقل مقارنة بالولايات الألمانية. ويعتمد اقتصادها بشكل خاص على قطاع صناعة السيارات، على غرار شركة ((BMW و (AUDI)، بالإضافة إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات. كما أنها تحتوي على مقر عملاق الصناعة الألمانية سيمنس.
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بافاريا أمام انتخابات مصيرية في ظل تراجع شعبية الحزب المسيحي
وضع الحزب المسيحي الاجتماعي
بعد انتكاسته في الانتخابات البرلمانية العامة التي أجريت الخريف الماضي، يبدو أن الحظ لن يحالف الحزب المسيحي الاجتماعي هذا العام، إذ تراجعت شعبية الحزب البافاري بشكل ملحوظ في استطلاعات الرأي. وقد يخسر الحزب الأغلبية المطلقة، التي حكم بها طوال عقود.
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بافاريا أمام انتخابات مصيرية في ظل تراجع شعبية الحزب المسيحي
تحديات داخلية كبيرة
تطرح الانتخابات البرلمانية تحديات داخلية أمام وزير الداخلية هورست زيهوفر، الذي يرأس أيضا الحزب المسيحي الاجتماعي والمعروف بتحفظاته المعلنة على سياسة اللاجئين التي تتبناها المستشارة أنغيلا ميركل، وكذلك أمام رئيس وزراء الولاية ماركوس زودر بسبب موقفه من تغيير قانون الشرطة المثير للجدل.
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بافاريا أمام انتخابات مصيرية في ظل تراجع شعبية الحزب المسيحي
تظاهرات ضد سياسات الحزب المسيحي الاجتماعي
تظاهر عشرات الآلاف في ميونيخ ضد التوجهات اليمينية بالولاية وهاجموا كل من زيهوفر وزودر.
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بافاريا أمام انتخابات مصيرية في ظل تراجع شعبية الحزب المسيحي
الحزب البافاري يفقد شعبيته
أفادت استطلاعات الرأي بأن الحزب المسيحي الاجتماعي، لن يحصل سوى على 32,9 بالمائة من الأصوات. في المقابل سيحصل حزب الخضر على 18,5 بالمائة وهي أعلى نسبة شعبية له في الولاية ليحتل بذلك المركز الثاني. أما حزب البديل من أجل ألمانيا فحصل على 12,8بالمائة من الأصوات حسب الاستطلاع، ليكون بذلك ثالث أقوى حزب في الولاية ويدخل برلمانها لأول مرة منذ تأسيسه، في حالة أكدت الانتخابات هذه النتيجة.
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بافاريا أمام انتخابات مصيرية في ظل تراجع شعبية الحزب المسيحي
تحد مصيري أمام حكومة ميركل
تكتسب الانتخابات البرلمانية أهمية خاصة بعد التوقعات بصعود حزبي الخضر والبديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي. كما أن تراجع شعبية الحزب المسيحي الاجتماعي وتوقع خسارته الأغلبية المطلقة ستكون له عواقب على استقرار حكومة ميركل، التي يحملها البعض مسؤولية هذه الهزيمة. إعداد: إيمان ملوك