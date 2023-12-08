ولاية ألمانية جديدة تصنف حزب "البديل" منظمة يمينية متطرفة

تم تصنيف "حزب البديل من أجل ألمانيا"، "منظمة يمينية متطرفة" بولاية ساكسونيا، حسبما أكد جهاز الاستخبارات الداخلية الألماني. وبذلك تكون ولاية ساكسونيا ثالث ولاية ألمانية تقدم على هذه الخطوة.

أكد مكتب حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في ولاية ساكسونيا، بشرق ألمانيا، تصنيف "حزب البديل من أجل ألمانيا"، "منظمة يمينية متطرفة" بالولاية. وقال مدير المكتب ديرك-مارتين كريستيان في دريسدن اليوم الجمعة (الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2023): "لم يعد هناك شك في التوجهات اليمينية المتطرفة لحزب البديل في ساكسونيا".

وبذلك تكون ولاية ساكسونيا ثالث ولاية ألمانية تقدم على هذه الخطوة وتدرج حزب البديل ضمن هذا التصنيف بعد ولايتيتورينغن وساكسونيا-آنهالت. وكانت بدأت أولا في دراسة حالة الحزب اليميني الشعبوي بوصفه حالة اختبار قبل أن تصنفه لاحقا كحالة مشتبه بها في شباط/ فبراير.

ع.ش/ و.ب (د ب أ)