 ولاية ألمانية تضع حزب ″البديل من أجل ألمانيا″ تحت المراقبة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.06.2020

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أخبار

ولاية ألمانية تضع حزب "البديل من أجل ألمانيا" تحت المراقبة

وضعت الاستخبارات الداخلية الألمانية بولاية براندنبورغ فرع حزب البديل من أجل ألمانيا تحت المراقبة في نطاق الولاية. تقول وزارة الداخلية المحلية إن القرار المتخذ بشأن الحزب اليميني الشعبوي قد اتخذ بعد مراجعة طويلة المدى.

شعار حزب البديل من أجل ألمانيا (أ ف ب)

حزب البديل من أجل ألمانيا (أ ف د)، هو أقوى حزب معارض في البرلمان الألماني وثالث أقوى الأحزاب في ألمانيا عموما

قررت هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في ولاية براندنبورغ الألمانية وضع حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي تحت المراقبة في نطاق الولاية.

مختارات

وفق استطلاع للرأي، فإن الحزب اليميني الشعبوي قد انخفضت شعبيته إلى أقل من عشرة في المائة على الصعيد الوطني في الوقت الذي يدور فيه صراع داخل الحزب على السلطة. (26.05.2020)

تتواصل شعبية حزب "البديل" الألماني تراجعها لدى الناخب الألماني منذ انتشار جائحة كورونا إلى اليوم. وآخر استطلاع للرأي أوضح تدنياًّ بنسبة أربعة في المائة مقارنة مع نتائج انتخابات 2017. (07.06.2020)

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية اليوم الإثنين (15 يونيو/ حزيران 2020) عن وزارة الداخلية المحلية قولها إن الهيئة اتخذت هذا القرار عقب مراجعة طويلة المدى.

وبحسب حكومة الولاية فقد تم إبلاغ لجنة الرقابة البرلمانية في برلمان ولاية براندنبورغ بالفعل بالقرار يوم الجمعة.

تأتي هذه الخطوة عقب إقصاء السياسي البارز في ولاية براندنبورغ، أندرياس كالبيتس، من عضوية الحزب بأغلبية ضئيلة من أصوات هيئة رئاسة الحزب على المستوى الاتحادي، وذلك على خلفية عضويته لتنظيم "الشباب الألماني المخلص" اليميني المتطرف وحزب "الجمهوريون" اليميني المحافظ في تسعينيات القرن الماضي وأنه عمل طوال سنوات على إخفاء علاقاته بتلك التنظيمات اليمينية المتطرفة.

لكن كالبيتس نفى تلك الاتهامات وقرر اتخاذ إجراءات قضائية للطعن على قرار الحزب.

يذكر أن صعود حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) في الانتخابات العامة في عام 2017 جعل منه ثالث أقوى حزب في البلاد وأكبر قوة معارضة في البرلمان الألماني (البوندستاغ)، ما أرسل تسبب في إرسال إشارات صادمة داخل ألمانيا.

(د ب أ، ا ف ب)

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  • Porträtfotos der zehn Neonazi-Mordopfer, Gedenkveranstaltung (picture-alliance/dpa)

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  • Symbolbild Rechte Gewalt hat zugenommen (picture-alliance/dpa/M. Balk)

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  • Rechte Proteste gegen das Flüchtlingslager in Freital (picture-alliance/AP Photo/J. Meyer)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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  • Rechtsextremismus Deutschland Symbolbild (picture-alliance/dpa/J. Schlueter)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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  • Düsseldorf Prozess Attentat auf Kölner OB-Spitzenkandidatin Henriette Reker (picture-alliance/dpa/R. Vennenbernd)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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  • Chemnitz jüdisches Restaurant Schalom (Getty Images/AFP/J. MacDougall)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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  • Bildergalerie Jahresrückblick 2018 (Reuters/G. Nakamura)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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  • Deutschland Hanau | Schießerei & Tote, Angriff auf Shisha-Bars (Getty Images/AFP/T. Lohnes)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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    الكاتب: ملهم الملائكة


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