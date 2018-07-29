 ولاية ألمانية تسعى لترحيل لاجئين إلى سوريا ″إذا توفرت الظروف″ | معلومات للاجئين | DW | 30.07.2018

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معلومات للاجئين

ولاية ألمانية تسعى لترحيل لاجئين إلى سوريا "إذا توفرت الظروف"

دعا رئيس وزراء ولاية ساكسن ـ آنهالت إلى ترحيل مزيد من طالبي اللجوء إلى سوريا إذا توفرت الشروط لذلك. ويذكر أن الرئيس السوري بشار الأسد دعا مؤخرا اللاجئين إلى العودة إلى بلدهم رغم المخاطر التي قد تحدق بهم هناك.

Deutschland Sammelabschiebung vom Baden-Airport (picture-alliance/dpa/P.Seeger)

قال راينر هازلهوف رئيس وزراء ولاية ساكسن ـ آنهالت الألمانية "علينا ترحيل مزيد من الأشخاص، بما في ذلك اتجاه سوريا إذا ما توفرت الشروط لذلك"، وذلك في حوار لصحيفة "ميتلدويتشن تسايتونغ" الألمانية في عددها الصادر اليوم (الاثنين 30 يوليو/ تموز 2018). ويذكر أن عدد طالبي اللجوء الذين تقبل طلباتهم في الولاية في تراجع مستمر إذ لا يتعدى الأمر نسية 3%.

ويذكر أن الحرب في سوريا أدت إلى نزوح ملايين السوريين عن بلدهم، فيما طالب النظام السوري مؤخرا، على لسان الرئيس بشار الأسد اللاجئين بالعودة إلى بلادهم، رغم المخاطر التي قد تعترضهم من قبل الأعمال الانتقامية للنظام نفسه.

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سياسة اللجوء تهز عرش ميركل. ردود أفعال من اللاجئبن والألمان.

من جهتها دعت روسيا المجتمع الدولي للمساعدة في عودة اللاجئين السوريين، كما أن المستشارة أنغيلا ميركل "بحثت الموضوع للتو مع الروس (..) وسبل تنظيم هذا الأمر" على حد تعبير هازلهوف، الذي حمل المسؤولية لكل من المستشارة ميركل ووزير داخليتها زيهوفر من حيث الخلاف الذي حدث داخل التكتل المسيحي بشأن أزمة اللاجئين. وأضا هازلهوف أن ذلك التصعيد ما كان لذلك ليحدث.

ح.ز/م.س (أ.ف.ب)

  • لاجئون يجتمعون حول النار

    العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

    غرباء بين الغرباء

    يختبئ المقدوني دراغان (في المنتصف)، في الغابات القريبة من الحدود الصربية الكرواتية، وهو يحاول العبور إلى بلدان أوروبا مع آخرين معظمهم من بلدان عربية. يجلس بجانب دراغان مهاجر صيني. ويبدو الاثنان في غٌربة مضاعفة بين مئات السوريين والأفغان الذين تقطعت بهم السبل في صربيا، لكن الهم واحد والمعاناة مشتركة

  • رجلان يتسلقان مبنى مهجور

    العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

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    طالبو لجوء الأفغان على سطح مصنع قديم مهجور في مدينة سيد الصربية، والذي هو بمثابة مسكن مؤقت لهم، و يخطط اللاجئون لخطوتهم القادمة في محاولة الوصول إلى بلد أوروبي آخر يمثل بالنسبة لهم بر الأمان.

  • مجموعة من اللاجئين يسيرون على سكك القطارات الحديدية

    العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

    مخاطرة بالحياة

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  • رجل يقف بين الشجيرات

    العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

    العيش في "الغابة "

    يختبئ أكثر من 150 شخصاً في الغابة - وهي منطقة ذات شجيرات كثيفة بجوار خطوط القطار التي تربط صربيا وكرواتيا. وقد حاول معظمهم العبور إلى أوروبا الغربية بطرق مختلفة: إما بمساعدة المهربين، أو بمفردهم أو في مجموعات أو حتى عن طريق القفز على الشاحنات أو الاختباء في عربات قطار الشحن.

  • رجل يستحم تحت الجسر

    العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

    الاستحمام في العراء والبرد

    إبراهيم من أفغانستان يستحم في جو شتوي بار تحت جسر بالقرب من قرية صربية، حيث يعيش مئات اللاجئين والمهاجرين في ظروف صعبة، دون مقومات الحياة الأساسية.

  • لاجئون يتجمعون بين كرواتيا وصربيا

    العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

    مطبخ المتطوعين

    مطبخ صغير يديره مجموعة من المتطوعين الذين يوزعون وجبات الإفطار ويقدمون المساعدة للاجئين والمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل على الحدود الصربية الكرواتية، في حين تخلت السلطات عنهم إلى حد كبير.

  • لاجيء على الحدود بين كرواتيا وصريبا

    العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

    بين اليأس والأمل

    كان جدالي (22 عاما) من أفغانستان قد عاد لتوه إلى مدينة سيد بعد محاولة فاشلة للوصول إلى أوروبا الغربية. كان جدالي محتجزا في السجن بكرواتيا لمدة يومين قبل أن تطلق السلطات سراحه، وكما يدعى فإنه تلقى معاملة قاسية.

  • لاجئون يطبخون داخل منزل مهجور

    العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

    التعاون من أجل البقاء

    لاجئان يعدان العشاء لهؤلاء الذين تجمعوا ليتشاركوا العيش في المصنع المهجور، حيث يواجه مئات اللاجئين الجوع والمشقة والعنف اليومي وهم يحاولون البقاء على قيد الحياة في أي مكان حتى يتحقق حلمهم بالعيش في بلد آمن.

  • رجل يسير باتجاه القطار

    العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

    الهدف اليومي الوحيد

    مهاجر يسير نحو قطار شحن بضائع للاختباء في عربة مهجورة في محاولة لعبور الحدود الكرواتية والوصول في نهاية المطاف إلى بلد أوروبي آخر، وهذها هو الهدف الذي يشغل بال كل هؤلاء الناس.

  • رجل ينتظر ركوب السيارة

    العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

    الهروب الأسهل..أغلى

    أولئك الذين يستطيعون تحمل تكاليف تهريب أكثر، يدفعون لسيارات الأجرة لتنقلهم عبر كرواتيا، بتكلفة تصل إلى 1200 يورو، وهي طريقة مكلفة جداً لا يستطيع تحملها كل من تركوا بلادانهم هربا من الظروف المعيشية الصعبة.


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العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

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