ولاية ألمانية تسعى لترحيل لاجئين إلى سوريا "إذا توفرت الظروف"

قال راينر هازلهوف رئيس وزراء ولاية ساكسن ـ آنهالت الألمانية "علينا ترحيل مزيد من الأشخاص، بما في ذلك اتجاه سوريا إذا ما توفرت الشروط لذلك"، وذلك في حوار لصحيفة "ميتلدويتشن تسايتونغ" الألمانية في عددها الصادر اليوم (الاثنين 30 يوليو/ تموز 2018). ويذكر أن عدد طالبي اللجوء الذين تقبل طلباتهم في الولاية في تراجع مستمر إذ لا يتعدى الأمر نسية 3%.

ويذكر أن الحرب في سوريا أدت إلى نزوح ملايين السوريين عن بلدهم، فيما طالب النظام السوري مؤخرا، على لسان الرئيس بشار الأسد اللاجئين بالعودة إلى بلادهم، رغم المخاطر التي قد تعترضهم من قبل الأعمال الانتقامية للنظام نفسه.

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من جهتها دعت روسيا المجتمع الدولي للمساعدة في عودة اللاجئين السوريين، كما أن المستشارة أنغيلا ميركل "بحثت الموضوع للتو مع الروس (..) وسبل تنظيم هذا الأمر" على حد تعبير هازلهوف، الذي حمل المسؤولية لكل من المستشارة ميركل ووزير داخليتها زيهوفر من حيث الخلاف الذي حدث داخل التكتل المسيحي بشأن أزمة اللاجئين. وأضا هازلهوف أن ذلك التصعيد ما كان لذلك ليحدث.

ح.ز/م.س (أ.ف.ب)