ولاية ألمانية تستعين باللاجئين لسد النقص في عدد المعلمين

ذكرت وزيرة التعليم في ولاية شمال الراين-ويستفاليا يفونه غيباور أنهم يريدون فتح المجال أمام المعلمين اللاجئين القادمين من دول خارج الاتحاد الأوروبي للمشاركة في إجراءات الحصول على مؤهلات التدريس الكاملة في الولاية، والتي تقتصر حالياً على المعلمين الأجانب القادمين من دول الاتحاد الأوروبي.



وقالت غيباور يوم الأربعاء (17 نيسان/أبريل) في جواب على طلب إحاطة من برلمانيي الحزب الاشتراكي في الولاية إن حكومة الولاية تدرك منذ البداية إمكانيات المعلمين الذين لجأوا إلى ألمانيا، مشيرة إلى أن جامعتين ألمانيتين، وهما جامعتا بيليفيلد وبوخوم، تقدمان برنامجاً خاصاً لتأهيل المعلمين اللاجئين.



ويتضمن برنامج التأهيل الذي يحمل اسم "Lehrkrfte plus" وتبلغ مدته عاماً واحداً دورة مكثفة في اللغة الألمانية بالإضافة إلى تأهيل تربوي وثقافي، ويعطي المتدربين لمحة عامة عن نظام المدارس في الولاية، بحسب الوزيرة.



وبالإضافة إلى الاعتراف بشهادات التدريب المهني، أوضحت الوزيرة أنه يمكن الاستفادة من المعلمين المهاجرين القادمين من بلدان خارج الاتحاد الأوروبي لتقديم الدروس التي يتم التدريس فيها بلغاتهم الأم، حتى قبل الاعتراف بمؤهلاتهم بشكل كامل.



وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي في الولاية قد انتقد عدم استفادة الحكومة من "المصادر القيمة" للمعلمين اللاجئين، مشيراً إلى أن الأماكن التي تقدمها الجامعات ضمن برنامج التأهيل محدودة، مستشهداً بأن جامعة بوخوم مثلاً ليس فيها سوى 25 مقعداً لتأهيل المعلمين اللاجئين ضمن هذا البرنامج.



وقالت نائبة رئيس كتلة الحزب الاشتراكي في برلمان الولاية، إيفا-ماريا فويغت-كوبرس، إنه "لا يمكن التسامح" مع عدم الاستفادة من إمكانيات المعلمين اللاجئين في ظل إلغاء الدروس في مدارس الولاية بسبب نقص المعلمين.



وبحسب الحزب الاشتراكي في الولاية فإن مدارس ولاية شمال الراين-ويستفاليا تعاني حالياً من نقص 5800 مدرّس.



م.ع.ح/د.ص (د ب أ) - مهاجر نيوز

النظام التعليمي في ألمانيا وأنواع المدارس فيها من الصغر وحتى المراهقة يلتحق الأطفال بالمدرسة بشكل إلزامي من سن السادسة وحتى الخامسة عشرة، أو من الصف الأول حتى الصف التاسع أو العاشر، بغض النظر عن نوع المدرسة. ويضع ذلك حظراً على التعليم المنزلي، إلا في حالات نادرة، مثل المرض الشديد.

النظام التعليمي في ألمانيا وأنواع المدارس فيها المدرسة الابتدائية يبدأ الأطفال يومهم الأول بـ "مخروط المدرسة"، وهو عبارة عن صندوق مخروطي مملوء بالحلوى والهدايا لتشجيع الطفل في أول أيامه بالمدرسة. شؤون التعليم تدخل ضمن اختصاصات الولايات، وليس الحكومة الفيدرالية. في معظم الولايات، يذهب الأطفال إلى المدرسة الابتدائية لمدة أربع سنوات فقط. وفي ولاية برلين، عادة ما يلتحقون بالمدرسة الابتدائية لمدة ست سنوات قبل الانتقال إلى المراحل الدراسية الأخرى.

النظام التعليمي في ألمانيا وأنواع المدارس فيها توصيات المدرسين يتلقى الأطفال في المرحلة الابتدائية بعض النصائح والتوصيات من معلميهم، حول اختيار نوع المدرسة المناسبة التي سيكملون فيها تعليهم. وتنص تلك التوصيات على ما إذا كان الطفل يعتبر مناسبًا لمواصلة تعليمه في المدرسة الثانوية مثلا، أو نوع آخر من المدارس. في الوقت الحالي، في ولاية شمال الراين فيستفاليا، قد يتخطى الآباء هذه التوصية ويختارون مدرسة مختلفة عن تلك التي أوصى بها المدرسون.

النظام التعليمي في ألمانيا وأنواع المدارس فيها المدرسة الثانوية "Gymnasium” هي نوع من المدارس الثانوية الموجهة أكاديميا، لإعداد الطلاب للمرحلة الجامعية. تتضمن مناهجها الرياضيات والعلوم واللغات وغيرها. هذه المدرسة مخصصة لمن يتمتع بكفاءات تعليمية جيدة . تستمر الدراسة في هذه المدرسة حتى الصف الثاني عشر أو الثالث عشر، حسب كل ولاية. وفي النهاية يحصل التلميذ على شهادة الثانوية العامة "Abitur”، ما يتيح في النهاية متابعة الدراسة في الجامعات أو المعاهد العليا.

النظام التعليمي في ألمانيا وأنواع المدارس فيها المدرسة المتوسطة (العملية) Realschule يتلقى الطلاب في المدرسة المتوسطة (العملية) "Realschule”، نفس الدروس الخاصة بـ Gymnasium. علما أن لكل ولاية من الولايات الاتحادية لها قوانينها وأنظمتها المختلفة فيما يتعلق بالشهادات المدرسية الصادرة عن المدارس الأساسية. غالبًا ما تهدف هذه المدرسة إلى إعداد الطلاب للالتحاق بمدرسة فنية أو كلية إدارة الأعمال.

النظام التعليمي في ألمانيا وأنواع المدارس فيها المدرسة الأساسية (الرئيسية) "Hauptschule” يتلقى الطلاب في المدرسة الأساسية "Hauptschule" معظم المواد مثل المدارس الثانوية الأخرى، ولكن بوتيرة أبطأ. وتقدم هذه المدرسة دورات تدريبية مهنية، بهدف الالتحاق بمدرسة التجارة والتدريب المهني. وبعد التخرج، يمكن للطلاب المتفوقين الالتحاق بـ "Realschule " أو التأهل لحضور المدرسة الشاملة أو ما يعرف بـ "Gesamtschule".

النظام التعليمي في ألمانيا وأنواع المدارس فيها المدرسة الشاملة "Gesamtschule” شهدت الستينيات والسبعينيات ازدهار المدرسة الشاملة "Gesamtschule"، وهي بديل للنظام الثلاثي. عبارة عن نظام شامل يتم فيه دمج Gymnasium ومدارس Realschule و Hauptschule في مدرسة واحدة. ويمكن للطلاب التحول إلى المسار الأكاديمي، والعمل للحصول على شهادة الثانوية العامة في الصف 13. كما يمكنهم اختيار المسار المهني، والتخرج بعد الصف التاسع أو العاشر للالتحاق بمدرسة التجارة.

النظام التعليمي في ألمانيا وأنواع المدارس فيها الزيادة السكانية في السنوات الأخيرة، شهدت المدارس الشاملة "Gesamtschulen" إقبالا أكثر من ذي قبل، خاصة في المدن الكبرى. فتلك المدن تفتقر إلى الأماكن الشاغرة للطلاب المتقدمين. ففي عام 2018، اضطرت مدينة كولونيا البالغ عدد سكانها حوالي مليون نسمة، لرفض ما يقرب من 1000 طالب.

النظام التعليمي في ألمانيا وأنواع المدارس فيها تحويل المسار قد يحتاج الطلاب إلى تبديل مسارهم التعليمي، فإذا واجه أحدهم بعض الصعوبات في المرحلة ما بين الصف الخامس والسادس، قد يوصي المدرسون بنقله إلى Realschule أو Hauptschule.

النظام التعليمي في ألمانيا وأنواع المدارس فيها نظم تعليم مختلفة بعض الولايات الألمانية ليس لديها نظام متعدد المستويات، ولكن يوجد بها نظام ذو مستويين، مثل ساكسونيا. بعد أربع سنوات من المدرسة الابتدائية، يلتحق الطلاب إما بـ Oberschule الذي يجمع بين Haupt- و Realschulen أو Gymnasium. في بافاريا، يذهب طلاب الثانوية إلى Mittelschule ،Realschule أو Gymnasium.

النظام التعليمي في ألمانيا وأنواع المدارس فيها المدارس المهنية بعد الانتهاء من Hauptschule أو Realschule، يمكن الجمع بين المدارس المهنية والدراسة الأكاديمية من خلال التدريب المهني. ويحصل الطلاب الناجحون في تلك المرحلة على شهادة في مجال معين أو تخصص. غالباً ما تتعاون هذه المدارس مع الشركات والنقابات لتقديم دورات تدريبية للطلاب.

النظام التعليمي في ألمانيا وأنواع المدارس فيها التعليم للجميع بالنسبة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، فيتم الحاقهم بمدارس تعرف باسم "Förderschule" أو "Sonderschule" لكي تناسب احتياجاتهم. لكن بعض النقاد يعتبرون ذلك إقصاءً لهؤلاء الطلاب عن غيرهم. في الوقت ذاته، تتبع بعض المدارس الابتدائية والثانوية نظاما مختلفا يقضى بدمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في فصول التعلم "المشترك" أو الشامل.

النظام التعليمي في ألمانيا وأنواع المدارس فيها مواعيد الأيام الدراسية تختلف مواعيد الأيام الدراسية بشكل ملحوظ، حيث تنتهي الحصص أحيانا في الساعة 12 أو الواحدة ظهرا، أو في الساعة 3 أو 4 مساء في أيام أخرى. وهذا الاختلاف في المواعيد يمثل صعوبة أمام أولياء الأمور العاملين. وتقدم بعض المدارس برامج طوال اليوم، حيث يمكن للأطفال البقاء بعد انتهاء اليوم الدراسي، وإنهاء واجباتهم المدرسية أو المشاركة في بعض الأنشطة المسلية.

النظام التعليمي في ألمانيا وأنواع المدارس فيها تنوع المدارس يوجد في ألمانيا مجموعة متنوعة من المدارس الخاصة، بما في ذلك مدارس فالدورف ومونتيسوري والمدارس الدولية وغيرها، ولكن الغالبية العظمى من الأطفال يلتحقون بالمدارس العامة. لويزا شيفر/س.إ الكاتب: سارة إبراهيم

