ولاية ألمانية تخطط لإرسال اللاجئين حتى عمر 25 إلى المدرسة

ذكرت صحيفة "دويتشه ألغماينه تسايتونغ" الألمانية يوم الإثنين (9 نيسان/أبريل) أن حكومة ولاية شمال الراين-ويستفاليا تسعى لإعطاء اللاجئين حتى عمر 25 عاماً فرصة للحصول على شهادة مدرسية، رغم أن الإلزام المدرسي في الولاية ينتهي بعد الثامنة عشرة من العمر. وبحسب الصحيفة فإن ذلك يأتي بعد فشل الحكومة الائتلافية (بين الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الليبرالي) في تطبيق ما ورد في اتفاقية تشكيل الحكومة من "إلزام مدرسي للاجئين غير الملزمين بحضور المدرسة".



وكانت وزارة التعليم المدرسي في الولاية، التي تعد أكبر ولاية ألمانية من حيث عدد السكان، قد رفضت إلزام اللاجئين بإتمام التعليم المدرسي معللة ذلك بأنه "غير ممكن قانونياً".



وأضافت الصحيفة أن حكومة الولاية تعمل مع حوالي 75 بلدية لإعداد برنامج مدرسي للاجئين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً، والتي تشرف عليها –حسب الصحيفة- مبادرة "معاً يتحقق ذلك" التي تأسست في العام الماضي.





مشاهدة الفيديو 04:25 شارك حكومة إيطالية شعبوية ضد برامج اندماج اللاجئين الناجحة إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/39bWs حكومة إيطالية شعبوية ضد برامج اندماج اللاجئين الناجحة

ووفقاً لبيانات وزارة التعليم المدرسي، فإنه -وحتى منتصف عام 2018- كان يعيش في الولاية حوالي 69 ألف لاجئ تترواح أعمارهم بين 18 و25 عاماً. وذكرت بيرغيت ناويوكس من مجلس اللاجئين في الولاية أن عشرة آلاف لاجئ يافع سيستفيد من هذا القرار.



وكانت وكالة العمل الاتحادية قد قالت في وقت سابق أنه وفي العديد من الحالات تكون سنة (تحضيرية) واحدة فقط "قصيرة جداً" لمساعدة اللاجئين الذين لم يكملوا تعليمهم للحصول على شهادة التعليم الأساسي.



وبحسب دراسات قام بها المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية في برلين (تعود لعام 2016)، فإن حوالي 26% من اللاجئين اليافعين في ألمانيا لم يكملوا تعليمهم المدرسي، كما أن 9% منهم لم يسبق لهم الذهاب إلى المدرسة.



م.ع.ح/ع.خ (ف د أ)

المصدر: مهاجر نيوز