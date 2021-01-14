 ولايات ألمانية تنوي اتخاذ إجراءات صارمة ضد رافضي الحجر الصحي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.01.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ولايات ألمانية تنوي اتخاذ إجراءات صارمة ضد رافضي الحجر الصحي

تعتزم ولايات ألمانية اتخاذ إجراءات أكثر صرامة مع رافضي الحجر الصحي. وإلى جانب الغرامات المالية الكبيرة تعتزم هذه الولايات فرض الإيداع القسري مستقبلا، معتبرة أن ذلك ليس إجراء عقابيا، بل للحماية من انتقال عدوى كورونا.

صورة رمزية

صورة رمزية

ذكرت صحيفة "فيلت آم زونتاغ" الألمانية الصادرة اليوم الأحد (17 كانون الثاني/ يناير 2021) استنادا إلى عملياتها للاستقصاء الذاتي أنالولايات الألمانية تعتزم إلى جانب فرض الغرامات المالية الكبيرة على رافضي الحجر، فرض الإيداع القسري في بعض الأماكن المركزية في الحالات القصوى مستقبلا.

مختارات

تمت في ألمانيا الموافقة على لقاحين هما: "بيونتيك وفايزر" الألماني الأمريكي، ولقاح "موديرنا" الأمريكي، ومن المنتظر أن تتم الموافقة على لقاح "أسترازينيكا" أيضا. لكن هل سيكون هناك إمكانية أن يختار الشخص اللقاح الذي يريده؟

وواضافت الصحيفة أن هذه الإجراءات ستسري على الأشخاص الذين يتجاهلون الأمر الرسمي بعزل أنفسهم لفترة من الوقت بسبب إصابة محتملة أو فعلية بفيروس كورونا، ويمكن في حال تكرار الانتهاك أو الرفض أن يتم وضعهم تحت الإشراف لفترة معينة من الوقت بناء على قرار من القضاء.

وكان قد أُعْلِنَ أن ولاية سكسونيا تعتزم قريبا تشغيل مؤسسة لإيداع رافضي الحجر، وكانت وزيرة الصحة في الولاية، بيترا كوبينغ، أوضحت في ربيع 2020 أن مثل هذا الإجراء سيكون الوسيلة الأخيرة.

كما تعد ولاية بادن-فورتمبرغ في الوقت الراهن أماكن للمصرين على رفض الحجر في مستشفيين، وقال متحدث باسم وزارة الصحة في الولاية لوكالة الأنباء الألمانية إن هذه الأماكن ستخضع لرقابة دائمة من قبل خدمة أمنية.

وأضاف المتحدث أن "الإيداع الجبري ليس وسيلة جديدة، ويمكن صدور أمر بها وقد صدر أمر بها في بعض الحالات الفردية"، وأكد أنه ليس إجراء عقابيا، بل إجراء للحماية من العدوى.

وحسب ما ذكرت الصحيفة، فإن ولاية شلزفيغ-هولشتاين تخطط لإيداع رافضي الحجر في ساحة لمؤسسة احتجاز الأحداث في منطقة مولتسفلده، حيث قالت الصحيفة إنه ستقام هناك مؤسسة يتم تشغيلها عن طريق إدارة دائرة ريندسبورغ-اكرنفورده. وأوضحت الصحيفة أن الولايات الأخرى لا تخطط لإقامة مراكز إيداع مركزية.

م.أ.م/ أ.ح ( د ب أ)

  • Lockdown in Berlin | Kurfürstendamm

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    شارع كورفورستندام أو "كودام" خال في برلين

    كورفورستندام أو "كودام": شارع التبضع وشارع التجوال في برلين الذي كان يعج عادة بالمتجولين خال تماما في هذا العام. لأنه هنا منذ أن فُرضت قيود واسعة لمكافحة جائحة كورونا ظلت غالبية المتاجر مغلقة.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Berlin Breitscheidplatz

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    بريق خافت في عيد الميلاد

    وغير بعيد عن كورفورستندام يوجد عادة سوق عيد الميلاد في ساحة برايتشايد في الأثناء مع إجراءات أمنية مشددة. لأن نقطة اللقاء هنا في وسط برلين الغربية سابقا تعرضت لكارثة شديدة في عام 2016 حين توفي 12 شخصا على إثر هجوم ارهابي.

  • Deutschland, Berlin I Lockdown I Coronavirus

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    الاكتفاء بالنظر إلى الواجهة

    متجر الغرب على امتداد شارع كورفورستندام يُعتبر المتجر الشهير في ألمانيا. فعلاوة على جناح المواد الغذائية الشهير، كل شيء متوفر هنا. وتجارة التجزئة الألمانية ستحصل على تعويضات ـ لكن الكثير من التجار يترقبون مساعدات ديسمبر التي وعدت الحكومة بتقديمها.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Hamburg

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    حزن يخيم على مدينة هامبورغ

    والوضع غير مختلف في ثاني أكبر مدينة ألمانية أي هامبورغ. ففي وسط المدينة حول شارع مونكبيرغ يسود فراغ تام. وحتى هنا تتوقع تجارة التجزئة بسبب الحجر الصحي الثاني تراجعا قويا في المبيعات ـ بشرط أن تنتهي تلك القيود كما هو مخطط في العاشر من يناير.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Freiburg

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    إجراءات مراقبة الشرطة في فرايبورغ

    فرايبورغ في منطقة برايزغاو تُعد مدينة محبوبة لدى الكثيرين ويجوبها سيل من الماء على هامش الغابة السوداء. هنا أيضا على غرار جميع المواقع في ولاية بادن فورتمبيرغ تسود قيود حظر تجول مشددة، وذلك منذ الـ 12 من ديسمبر/ كانون الأول. ولا يمكن مغادرة المنزل إلا لأسباب وجيهة وفي الليل تٌعتمد قوانين أكثر شدة من فترة النهار.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown München

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    استعراض موسيقي عسكري في ميونيخ

    هنا عاصمة بافاريا ميونيخ. فحول ساحة ماريا شتاخوس يقف في العادة في مثل هذه الأوقات حشود من الناس لشرب النبيذ الساخن. وهذا لا يمكن فعله هذه السنة بسبب إجراءات كورونا وحظر تناول الكحول في الأماكن العامة.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown München

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    سبات بافاري طويل

    كما هو الوضع هنا في حي الصليب بميونيخ تمر ولاية بافاريا التي ضربها الفيروس بسبات عميق. ورغم القيود المتشددة يساند 69 في المائة من الألمان ما يُسمى بالحجر الصحي الثاني ـ هذا ما تمخض عنه استطلاع للرأي لصالح القناة الأولى في التلفزة الألمانية في هذا الأسبوع.

  • Deutschland Sachsen Corona-Pandemie Shutdown

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    بقعة وباء ساكسونيا

    في ولاية ساكسونيا تبقى نسبة العدوى مرتفعة أكثر من أي مكان آخر: أكثر من 700 عدوى جديدة مقابل 100.000 نسمة في غضون أسبوع واحد، كما أعلنت عن ذلك دائرة باوتسن. وفي شارع رايشن، الشارع الحقيقي لمدينة باوتسن يبدو هرم عيد الميلاد في حلة حزينة.

  • Deutschland Sachsen Corona-Pandemie Shutdown

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    بالكمامة أمام كنيسة دريسدن

    وحتى في عاصمة الولاية دريسدن تسود منذ مدة طويلة إلزامية وضع الكمامة. وتعليمات كورونا في ولاية ساكسونيا تم تشديدها في نهاية الأسبوع: فالمتاجر يحق لها بيع حاجيات اللوازم اليومية فقط. والألبسة والكتب أو الألعاب يتم سحبها بغية عدم جلب الزبائن والتخفيف من الاحتكاك.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Berlin Brandenburger Tor

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    صورة وكأنها من التاريخ

    الساحة أمام بوابة براندنبورغ لم تكن خالية من البشر على هذا النحو منذ وجود جدار برلين أي حتى عام 1989. ولا ينقص فقط السياح ـ بل حتى الاحتفال بليلة رأس السنة الأكبر في البلاد والألعاب النارية التي تُنقل فعالياتها إلى جميع أنحاء العالم ألغيت هذه السنة. على الأقل الساعة الشهيرة لحساب الدقات حتى منتصف الليل ستكون تماشيا مع كورونا رقمية وتُنقل عبر التلفزيون. إذن سنة جديدة سعيدة!


تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

ألمانيا: إعادة فرض الحجر في منطقتين بعد رصد بؤرة لكورونا  

مواضيع ذات صلة

Symbolbild Geburtstagstorte

ألمانيا: الشرطة تتدخل لإنهاء حفل عيد ميلاد طفل 14.01.2021

أنهت الشرطة تجمعاً في بلدة هاملن الألمانية بعد تلقي شكوى من الجيران بشأن إقامة حفلة عيد ميلاد طفل في شقة سكنية على الرغم من الإجراءات المشددة والقيود المفروضة في ظل الوباء. فيما اختبأ الضيوف في الخزائن والحمام.

Landeanflug auf den Flughafen

سيدة ألمانية تسافر على متن الطائرة رغم إصابتها بكورونا! 16.01.2021

تمكنت سيدة تحمل الجنسية الألمانية رفقة شريكها من السفر على متن طائرة قادمة من لبنان باتجاه ألمانيا رغم تأكد إصابتها بفيروس كورونا. فما قصة هذه الرحلة؟ وكيف انتهت؟

Lockdown in Berlin | Kurfürstendamm

بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي" 23.12.2020

لم يسبق أن كانت مراكز المدن في ألمانيا فارغة بهذا الشكل قبل عيد الميلاد. ففي جميع أنحاء البلاد تنطبق قوانين كورونا المتشددة. قواعد الحجر الصحي المفروضة بسبب كورونا تقدم صورة غير مألوفة للحياة في ألمانيا.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  