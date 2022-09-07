 ولادة مثيرة: سيدة تلد توأماً من رجلين مختلفين | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 08.09.2022

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منوعات

ولادة مثيرة: سيدة تلد توأماً من رجلين مختلفين

في حادثة نادرة، وضعت سيدة في البرازيل توأماً من أبوين مختلفين، بعد حملها إثر ممارسة الجنس مع الرجلين في نفس اليوم. طبيب فسر الأمر بأنه "إخصاب متعدد". كيف ومتى يحدث هذا الأمر؟

صورة رمزية لأم تحمل طفليها التوأم

صورة رمزية لأم تحمل طفليها التوأم

أنجبت شابة تبلغ من العمر 19 عاماً توأماً ليس لهما نفس الأب في مدينة مينيروس بالبرازيل، حسب ما نقلت صحيفة "برلينر تسايتونغ" عن الموقع الإخباري البرازيلي G1.

مختارات

بعد 57 عاما من الزواج، حققت سيدة هندية أخيرا حلمها بأن تصبح أماً وهي في الـ 73 من عمرها فيما اعتبره الكثيرون "معجزة طبية" تعطي الأمل للعديدين حول العالم.

يقول الطبيب توليو فرانكو في تقرير نشر في الموقع الإخباري البرازيلي إن مثل هذه الولادة نادرة جداًن غير ان اختبار الحمض النووي أكد الواقعة.

وبحسب التقرير، مارست المرأة الجنس مع رجلين في نفس اليوم وحملت. على الرغم من أن الطفلين كانا متشابهين جداً، اعتراها الشك بعد ثمانية أشهر من الولادة ما دفعها لإجراء اختبار الحمض النووي.

وقالت الأم التي طلبت عدم الكشف عن هويتها: "لقد فوجئت للغاية". لم تكن تدرك أن شيئاً كهذا يمكن أن يحدث، حسب قولها.

وفسر الطبيب توليو فرانكو الأمر على النحو التالي: هذه الحالة تسمى الإخصاب المتعدد، حيث يتم تخصيب بويضتين خلال نفس الدورة الشهرية. وهناك حوالي 20 حالة مماثلة في جميع أنحاء العالم، حسب الطبيب.

خ.س

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