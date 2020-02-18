وكيل بوغبا يشن هجوما قويا على سولسكاير

لم يتردد مينو رايولا، وكيل أعمال بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد، في الرد على تصريحات مدرب "الشياطين الحمر" أولي غونار سولسكاير. وكان المدرب النررويجي قد أكد مؤخراً في تصريحات نقلها موقع "كالتشيو ميركاتو" أن "بوغبا لاعب ملك لمانشستر يونايتد وليس لوكيله".

وكتب مينو رايولا على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن "بوغبا ليس ملكي وبالتأكيد ليس ملكاً لسولسكاير، بوغبا هو لبوغبا فقط"، وأضاف: "لا يمكنك امتلاك إنسان لفترة طويلة في الممكلة المتحدة أو في أي مكان آخر...أتمنى ألا يتعامل سولسكاير مع بوغبا وكأنه سجين".

وواصل الوكيل المثير للجدل هجومه على المدرب النرويجي قائلاً "لكن قبل أن يصدر سولسكاير تعليقات حول أشياء، أقول إنه يجب عليه أن يُطلع نفسه بشكل أفضل على محتوى ما قيل"، وأردف: "أنا مواطن حر يستطيع التفكير والتعبير عن أفكاره، حتى الآن ربما كنت مهذباً معه (سولسكاير)".

وأضاف رايولا، الذي يعد وكيل أعمال أكثر من نجم في عالم كرة القدم "أعتقد أن سولسكاير ربما محبط لأسباب أخرى، وهو الآن يخلط القضايا"، وتابع :"أعتقد أن سولسكاير لديه أشياء أخرى تدعوه للقلق".

يشار إلى أن تصريحات سولسكاير، جاءت كرد على تصريحات أخرى أدلى بها مينو رايولا عن بول بوغبا، إذ قال الوكيل الإيطالي الشهير، إن بوغبا لا يمانع في العودة إلى ناديه السابق يوفنتوس الإيطالي، الذي حمل قميصه لمدة أربع سنوات.

ويعرف سولكساير بتصريحاته، التي غالباً ما تكون هادئة وبعيدة عن الدخول في "حروب" كلامية مع منافسيه، فيما يشتهر رايولا بلسانه "السليط" وفرض شروطه على الفرق الراغبة في التعاقد مع لاعبيه.