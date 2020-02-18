 وكيل بوغبا يشن هجوما قويا على سولسكاير | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 18.02.2020

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رياضة

وكيل بوغبا يشن هجوما قويا على سولسكاير

شن مينو رايولا وكيل أعمال بول بوغبا هجوماً قوياً على مدرب مانشستر يونايتد أولي غونار سولسكاير. وكان المدرب النرويجي قد قال مؤخراً إن لاعبه بوغبا ملك لمانشستر يونايتد وليس لوكيله.

صورة أرشيفية.

يعرف مينو رايولا بلسانه السليط.

لم يتردد مينو رايولا، وكيل أعمال بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد، في الرد على تصريحات مدرب "الشياطين الحمر" أولي غونار سولسكاير. وكان المدرب النررويجي قد أكد مؤخراً في تصريحات نقلها موقع "كالتشيو ميركاتو" أن "بوغبا لاعب ملك لمانشستر يونايتد وليس لوكيله".

وكتب مينو رايولا على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن "بوغبا ليس ملكي وبالتأكيد ليس ملكاً لسولسكاير، بوغبا هو لبوغبا فقط"، وأضاف: "لا يمكنك امتلاك إنسان لفترة طويلة في الممكلة المتحدة أو في أي مكان آخر...أتمنى ألا يتعامل سولسكاير مع بوغبا وكأنه سجين".

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يعد الإيطالي مينو رايولا من أشهر وكلاء اللاعبين، حيث يتولى الإشراف على عقود انتقالات لاعبين كبار أمثال بوغبا وإبراهيموفيتش ومخيتريان. لكن في الوقت ذاته تخشاه أكبر الأندية بسبب قدرته الكبيرة على فرض شروطه في المفاوضات. (20.06.2017)

يعمل مينو رايولا وكيل أعمال بول بوغبا على عرض خدمات موكله على عدة أندية أوروبية كبيرة من بينها نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، حسبما ذكرت تقارير صحفية إنجليزية. لكن الانتقال إلى باريس سيكون صعباً لهذه الأسباب. (10.05.2018)

وواصل الوكيل المثير للجدل هجومه على المدرب النرويجي قائلاً "لكن قبل أن يصدر سولسكاير تعليقات حول أشياء، أقول إنه يجب عليه أن يُطلع نفسه بشكل أفضل على محتوى ما قيل"، وأردف: "أنا مواطن حر يستطيع التفكير والتعبير عن أفكاره، حتى الآن ربما كنت مهذباً معه (سولسكاير)".

وأضاف رايولا، الذي يعد وكيل أعمال أكثر من نجم في عالم كرة القدم "أعتقد أن سولسكاير ربما محبط لأسباب أخرى، وهو الآن يخلط القضايا"، وتابع :"أعتقد أن سولسكاير لديه أشياء أخرى تدعوه للقلق".

يشار إلى أن تصريحات سولسكاير، جاءت كرد على تصريحات أخرى أدلى بها مينو رايولا عن بول بوغبا، إذ قال الوكيل الإيطالي الشهير، إن بوغبا لا يمانع في العودة إلى ناديه السابق يوفنتوس الإيطالي، الذي حمل قميصه لمدة أربع سنوات.

ويعرف سولكساير بتصريحاته، التي غالباً ما تكون هادئة وبعيدة عن الدخول في "حروب" كلامية مع منافسيه، فيما يشتهر رايولا بلسانه "السليط" وفرض شروطه على الفرق الراغبة في التعاقد مع لاعبيه.

  • Champions League Halbfinale FC Bayern München - Real Madrid CF (John Macdougall/AFP/Getty Images)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    بحسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية وصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، فإن كريستيانو رونالدو ما يزال الأعلى دخلاً بين لاعبي الكرة في 2017. ويحصل "الدون" البرتغالي على راتب سنوي خيالي يصل إلى 51.7 مليون يورو. كما تبلغ عائداته من الإعلانات 31.2 مليون يورو سنوياً، ليكون إجمالي دخله 82.9 مليون يورو. وقد وضعته "فوربس" على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم عموماً.

  • England Fußball UEFA Champions League FC Arsenal - FC Barcelona (Reuters/T. Melville Livepic)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    يأتي ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة، في المركز الثاني بين اللاعبين والثالث بين الرياضيين عموماً، حيث يبلغ دخله 71.3 مليون يورو، منها 47.2 مليون راتباً و24.1 مليون عائدات إعلانات لشركات منها "أديداس" و"بيبسي كولا".

  • Paris Saint-Germain Vorstellung neuer Spieler Neymar (Reuters/C. Hartmann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز الثالث يأتي نيمار، إذ ينتظر أن يحصل في ناديه الجديد باريس سان جيرمان على 30 مليون يورو سنوياً. وكان نيمار يحصل في برشلونة حتى الآن على 13.4 مليون يورو، فيما بلغت عائداته من الإعلانات 19.6 مليون، ليبلغ مجموع دخله 33 مليون يورو. وسيزيد عقده الجديد من هذا المبلغ، إلا أن الفارق بينه وبين ميسي ورونالدو كبير.

  • UEFA EURO 2016 England vs Wales Bale Freistoß Tor Jubel (Reuters/B. Tessier)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب ويلز وريال مدريد، غاريث بيل، يحتل المركز الرابع بإجمالي دخل قدره 30.3 مليون يورو، منها 20.5 مليون راتباً من الفريق الملكي و9.8 مليون عائدات إعلانات للنجم الفائز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا عام 2013.

  • Zlatan Ibrahimovic Fußballspieler (dapd)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    "السلطان" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق وصاحب التصريحات والعبارات الأكثر جدلاً بين لاعبي كرة القدم. لكنه من حيث الدخل في عام 2017 حلّ في المركز الخامس، حيث يبلغ إجمالي دخله 28.5 مليون يورو، بينها 24 مليون راتباً و4.5 مليون يورو عائدات من الإعلانات.

  • Fußball San Marino England EM-Qualifikation Wayne Rooney (Reuters/C. Recine)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    المركز السادس من نصيب البريطاني واين روني، قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي عاد هذا الصيف إلى ناديه الأم إيفرتون، بعدما خاض مع مانيو في البرمييرليغ 391 مباراة سجل خلالها 183 هدفاً. ويبلغ دخله 21 مليون يورو، بينها 15.7 مليون راتباً و5.3 مليون يورو من الإعلانات.

  • Spanien Luis Suarez CA Osasuna v FC Barcelona - La Liga (Getty Images/D. Ramos)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب أوروغواي ونادي برشلونة الإسباني لويس سواريز يأتي في المركز السابع بدخل قدره 20.7 مليون يورو، من بينها 15.4 مليون راتباً، و5.4 مليون يورو عائدات من الإعلانات، للمهاجم الذي سجل لمنتخب بلده 47 هدفاً في 91 مباراة دولية.

  • Deutschland Fußballer Sergio Agüero (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    سيرخيو أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المرتبة الثامنة بدخل سنوي 20.1 مليون يورو، منها 13 مليون راتباً من النادي الذي يلعب له منذ عام 2011، والباقي 7.1 مليون يورو من عائدات الإعلانات. وقدد كرر أغويرو مراراً أنه لا يريد ترك مان سيتي.

  • Deutschland Vorstellung von James Rodriguez beim Bayern München (picture-alliance/Sven Simon/F. Hoermann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    الكولومبي خاميس رودريغيز، هداف مونديال البرازيل لعام 2014، في المركز التاسع. وقد انتقل هذا الصيف من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين، ويبلغ دخله السنوي 19.5 مليون يورو، منها 13.3 مليون راتباً و6.2 مليون عائدات إعلانات، وفقاً لموقع "هاندلسبلات".

  • Frankreich Fußball-EM Frankreich vs Schweiz in Lille Paul Pogba (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز العاشر لأعلى لاعبي الكرة دخلاً في عام 2017 على مستوى العالم يجيء النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد. ويبلغ دخله الإجمالي 18.9 مليون يورو منها 3.6 مليون عائدات إعلانات و15.3 راتب لدى فريقه الإنجليزي. الكاتب: صلاح شرارة

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

(05.08.2017)  

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