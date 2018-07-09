 وكيل أعمال أوزيل يوجه سهام النقد لنوير وكروس | عالم الرياضة | DW | 19.09.2018

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عالم الرياضة

وكيل أعمال أوزيل يوجه سهام النقد لنوير وكروس

عاد وكيل أعمال مسعود أوزيل لإثارة ردود الأفعال التي تلت إعلان أوزيل لاعتزاله اللعب للمنتخب الألماني. أركوت سوجوت وجه سهام النقد لمانويل نوير و لزملاء سابقين لأوزيل في المانشافت.

Mesut Özil (picture-alliance/ULMER/M. Ulmer)

 

انتقد أركوت سوجوت، وكيل أعمال اللاعب مسعود أوزيل بشدة، الدوليين الألمانيين توني كروس وتوماس مولر ومانويل نوير. وقال سغوت في حوار مع موقع "11 فروينده"  "ما صرح به هؤلاء اللاعبين الثلاثة له تفسيرين فقط، فإما أنهم ساذجين أو أنهم مستعدين لفعل أي شيء في سبيل الوصول لأهدافهم".

وكان نوير قد اتهم أوزيل بطريقة غير مباشرة بعدم الفخربحمل قميص المنتخب الألماني، معتبرا ذلك أمرا غير المقبول. أما كروس فاعتبر مبرر العنصرية الذي ذكره أوزيل كسبب لاعتزاله، مجرد هراء.

مختارات

بعدما كان يوآخيم لوف أكبر داعم لمسعود أوزيل تسود الآن حالة صمت بين المدرب ونجمه السابق. ويبدو أن لوف مصدوم من أوزيل ولن يعيده أبدا. ورغم ذلك يتمسك رعاة المانشافت مثل أديداس ومرسيدس بلاعب أرسنال. (05.09.2018)

كشف رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم راينهارد غريندل أنه لم يقدم الدعم الكافي لنجم منتخب المانشافت السابق مسعود أوزيل في ازمته عقب خروج ألمانيا من كأس العالم، مضيفاً أن "من الحماقة لوم لاعب واحد على خروجنا". (19.08.2018)

واعتبر سوجوت أن تغير سياسة ألمانيا تجاه أدوغان كانت سببا في سيل الانتقادات التي تعرض لها أوزيل، فاللاعب سبق له أن التقى أردوغان في 2010 ولم يحدث مثل هذا الجدل، كما يقول سوجوت. وتمسك وكيل أعمال أوزيل بموقفه الرافض لاعتبار أن أوزيل أخطأ عندما التقط صورة مع أردوغان، موضحا ذلك في حوار مع موقع "11 فروينده" بالقول "إنها مسألة تتعلق بالاحترام عندما يطلب الرئيس اللقاء. فالطرفان سبق لهما أن التقيا في الأعوام الماضية ولم يكن هناك أي مشكل".

وبخصوص الانتقادت التي وجهها وكيل أعمال أوزيل لمانويل نوير، رد هذا الأخير على ذلك في مؤتمر صحفي على هامش مباراة بايرن ميونيخ وبنفيكا في مسابقة دوري أبطال أوروبا، قائلا "لا أعرف هذا الشخص (أركوت سوجوت) من هو؟ أنا لا أريد الحديث عن هذا الموضوع بعد الآن. لقد قيل كل شيء".

ويشار إلى أن مسعود أوزيل أعلن اعتزاله اللعب دوليا بعد نهاية مونديال روسيا 2018، مبررا ذلك بما وصفها بحملة العنصرية التي تعرض لها سواء من طرف بعض وسائل الإعلام أو من مسؤولين في الاتحاد الألماني لكرة القدم، على حد تعبيره.

هـ.د

  • FC Schalke 04 Mesut Özil (Imago/Team 2)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    الطفل المعجزة

    في فترة طفولته، حمل مسعود أوزيل قمصان عدة أندية كروية في مدينة "غيلزنكيرشن" الألمانية، التي ولد فيها، ثم لعب بعد ذلك لمدة خمس سنوات برفقة فريق "روت فايس إيسن". في سنة 2005 انضم أوزيل إلى فريق شالكه، وفي 2009 لعب مع المنتخب الألماني تحت 21 سنة وحصل معه على بطولة أوروبا.

  • Werder Bremen Mesut Özil (Imago/Sven Simon)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    التألق دولياً ـ البداية من جنوب إفريقيا

    سنة 2008 انتقل "عازف الليل" إلى فريق فيردر بريمن، بسبب خلافات بشأن تجديد عقده بين فريق شالكه، ووالد مسعود أوزيل (مصطفى)، الذي كان آنذاك وكيلا لأعمال ابنه. لكن صاحب القدم اليسرى جلب اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، بعدما قدم أداء رائعا في مونديال جنوب أفريقيا 2010، حيث انتقل أوزيل إلى ريال مدريد، الذي لعب معه ثلاث سنوات، ليحط الرحال بعدها في فريق أرسنال في صفقة بلغت 50 مليون يورو.

  • Bambi 2010 Mesut Özil (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    نموذج للاندماج

    سنة 2010 فاز مسعود أوزيل بجائزة "بامبي" الإعلامية الشهيرة كمثال ناجح للاندماج. في نهاية 2007 تنازل أوزيل عن جنسيته التركية، بيد أنه لم يخف أبدا فخره بجذوره التركية. سنة 2016 نشر مسعود صورا لرحلة حج في مكة.

  • Mesut Özil meets Angela Merkel in a football changing room in 2010 (picture-alliance/dpa/Bundesregierung/G. Bergmann)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    بطل القلوب

    هنأت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (الصورة) مسعود أوزيل، على الانتصار الذي حققه منتخب "المانشافت" على نظيره التركي، في مباراة برسم التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أوروبا 2012. وبعد مونديال البرازيل 2014 تبرع أوزيل بمكافأة الفوز لصالح الأطفال البرازيليين، الذين يحتاجون إلى عمليات جراحية، وهو ما جعل صانع الألعاب ينال استحسان الكثير من الناس، كما زار أوزيل الأطفال السوريين اللاجئين في الأردن.

  • Mesut Özil holds the World Cup trophy in front of the Brandenburg Gate (picture-alliance/GES/M. Gillar)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    صانع الفرص بعد ميسي

    شارك مسعود أوزيل في جميع مباريات المنتخب الألماني (سبع مباريات) في رحلته نحو الفوز بكأس العالم 2014، حيث يُعد صاحب القدم اليسرى الساحر ليس فقط صانع ألعاب منتخب "المانشافت"، بل أيضا حلقة وصل مهمة بين المدرب يواخيم لوف وباقي اللاعبين في المنتخب. كما نجح أوزيل في مونديال البرازيل 2014 في الحلول ثانيا بعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كأكثر لاعب يخلق الفرص.

  • Özil pictured handing a football jersey to Erdogan (picture-alliance/dpa/Uncredited/Presdential Press Service)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    الصورة المثيرة للجدل

    ليست المرة الأولى ( مايو/أيار 2018)، التي يتم فيها تصوير مسعود أوزيل برفقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إذ سبق وظهر أوزيل مع أردوغان، غير أن صورته الأخيرة مع الرئيس التركي، قبل انطلاق مونديال روسيا أثارت الكثير من الاهتمام. وفيما أنتقد البعض أوزيل لدعمه حاكم سلطوي، أتهمه البعض الآخر بعدم الولاء لألمانيا.

  • Mesut Özil reacts during the World Cup Match between Germany and South Korea on June 27, 2018 (picture-alliance/Photoshot)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    كبش فداء لفشل المانشافت؟

    في مونديال روسيا ودع منتخب "المانشافت" البطولة من الدور الأول، وهو ما اعتبر أكبر إخفاق في تاريخ مشاركات المنتخب الألماني في نهائيات كأس العالم. على إثر ذلك أعتبر رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم راينهارد غريندل، أن صمت أوزيل بخصوص قضية لقائه مع أردوغان أثقل كاهل المنتخب. تصريحات غريندل قوبلت بانتقادات من الوسطين السياسي والرياضي أما أوزيل فقد أعتبر أنه يتم استخدامه كـ"كبش فداء".

  • Mesut Özil sits on a ball during a training session (picture-alliance/dpa/C. Charisius)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    "ألماني عند الفوز ومهاجر حال الخسارة"

    في بيان مثير للانتباه، على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أعلن مسعود أوزيل (29 عاما) في ( 22 يوليو/تموز 2018) اعتزاله اللعب رسميا مع المنتخب الألماني. أوزيل الذي لعب 92 مباراة مع "المانشافت" وسجل 23 هدفا وساهم في صنع 40 هدفا، كتب قائلا: "أنا ألماني عندما نفوز، ومهاجر عندما نخسر". الكاتب : شوماخر إليزابيث/ر.م

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

بعدما ساهم في تربع ألمانيا على عرش كرة القدم وفي صنع أمجادها الرياضية، فجر مسعود أوزيل قنبلة اعتزاله اللعب دوليا مع "المانشافت"، وسط جدل كبير على خلفية صورة له مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. مسيرة أوزيل الكروية في صور (23.07.2018)  

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