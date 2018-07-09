وكيل أعمال أوزيل يوجه سهام النقد لنوير وكروس

انتقد أركوت سوجوت، وكيل أعمال اللاعب مسعود أوزيل بشدة، الدوليين الألمانيين توني كروس وتوماس مولر ومانويل نوير. وقال سغوت في حوار مع موقع "11 فروينده" "ما صرح به هؤلاء اللاعبين الثلاثة له تفسيرين فقط، فإما أنهم ساذجين أو أنهم مستعدين لفعل أي شيء في سبيل الوصول لأهدافهم".

وكان نوير قد اتهم أوزيل بطريقة غير مباشرة بعدم الفخربحمل قميص المنتخب الألماني، معتبرا ذلك أمرا غير المقبول. أما كروس فاعتبر مبرر العنصرية الذي ذكره أوزيل كسبب لاعتزاله، مجرد هراء.

واعتبر سوجوت أن تغير سياسة ألمانيا تجاه أدوغان كانت سببا في سيل الانتقادات التي تعرض لها أوزيل، فاللاعب سبق له أن التقى أردوغان في 2010 ولم يحدث مثل هذا الجدل، كما يقول سوجوت. وتمسك وكيل أعمال أوزيل بموقفه الرافض لاعتبار أن أوزيل أخطأ عندما التقط صورة مع أردوغان، موضحا ذلك في حوار مع موقع "11 فروينده" بالقول "إنها مسألة تتعلق بالاحترام عندما يطلب الرئيس اللقاء. فالطرفان سبق لهما أن التقيا في الأعوام الماضية ولم يكن هناك أي مشكل".

وبخصوص الانتقادت التي وجهها وكيل أعمال أوزيل لمانويل نوير، رد هذا الأخير على ذلك في مؤتمر صحفي على هامش مباراة بايرن ميونيخ وبنفيكا في مسابقة دوري أبطال أوروبا، قائلا "لا أعرف هذا الشخص (أركوت سوجوت) من هو؟ أنا لا أريد الحديث عن هذا الموضوع بعد الآن. لقد قيل كل شيء".

ويشار إلى أن مسعود أوزيل أعلن اعتزاله اللعب دوليا بعد نهاية مونديال روسيا 2018، مبررا ذلك بما وصفها بحملة العنصرية التي تعرض لها سواء من طرف بعض وسائل الإعلام أو من مسؤولين في الاتحاد الألماني لكرة القدم، على حد تعبيره.

هـ.د