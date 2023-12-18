وكالتان ملاحيتان تبلغان عن حدوث انفجار قبالة سواحل اليمن

هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة "أمبري" البريطانية لأمن الملاحة البحرية تبلغان غن حدوث ما يحتمل أنه انفجار قرب سفينة في محيط مضيق باب المندب على بعد 30 ميلا بحريا جنوب ميناء المخا اليمني.

قالت وكالتان ملاحيتان إنهما رصدتا ما يبدو أنه انفجار اليوم (الإثنين 18 ديسمبر/ كانون الأول 2024) على طريق ملاحي رئيسي قبالة اليمن والذي شهد عدة هجمات استهدفت سفن شحن تبناها المتمردون الحوثيون.

وأصدرت وكالة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة التابعة للجيش البريطاني تحذيرًا من وقوع انفجار محتمل بالقرب من سفينة أثناء عبورها مضيق باب المندب الذي يفصل شرق إفريقيا عن شبه الجزيرة العربية. وقالت شركة "أمبري" للأمن البحري "أبلغ القبطان... عن وقوع انفجار على بعد ميلين قبالة إحدى السفن أثناء مرورها".

ويأتي ذلك بينما وصل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى البحرين في إطار جولة في الشرق الأوسط سيتوقف خلالها في قطر. وذكرت وزارة الدفاع الأميركية في نهاية الأسبوع في بيان أنه سيناقش في المنامة "جهود الولايات المتحدة لعقد تحالفات متعددة الأطراف للرد على العدوان في البحر الذي يهدد النقل البحري والاقتصاد العالمي".

هجمات الحوثيين على السفن.. نحو تصعيد جديد في البحر الأحمر؟ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وشنّ المتمردون الحوثيون اليمنيون الذين يحظون بدعم إيران سلسلة من الهجمات بطائرات مُسيَّرة وصواريخ استهدفت سفنًا بالقرب من مضيق باب المندب الاستراتيجي عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، قائلين إنهم بذلك يريدون ممارسة ضغوط على إسرائيل بسبب حربها المدمرة مع حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.

ويذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

وإثر الهجمات، علقت أربع شركات شحن كبرى، بينها اثنتان من كبرى الشركات في العالم، المرور عبر مضيق باب المندب الذي تمر عبره 40 في المئة من التجارة الدولية.

وقال الجيش الأميركي إن مدمرة أميركية أسقطت السبت 14 مُسيَّرة في البحر الأحمر انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وقالت حكومة المملكة المتحدة إن إحدى مدمراتها أسقطت أيضًا طائرة مُسيَّرة يشتبه بأنها هجومية في المنطقة.

وأعلن المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام السبت عن وساطة عمانية لحماية الممر المائي. وقال على موقع "إكس" إن المناقشات جارية "برعاية من الأشقاء في سلطنة عمان ... مع عدد من الجهات الدولية بشأن العمليات في البحر الأحمر وبحر العرب". وقال المتحدث إن الحوثيين سيواصلون شنّ هجمات على السفن المرتبطة بإسرائيل أو السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية ما لم يتم السماح بدخول مزيد من الشاحنات المحملة بالأغذية والأدوية إلى قطاع غزة المحاصر.

و.ب/ح.ز (أ ف ب، د ب أ)