 وكالة فيتش تحذر روسيا من سداد ديونها بالروبل | DW الأخبار | DW | 16.03.2022

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DW الأخبار

وكالة فيتش تحذر روسيا من سداد ديونها بالروبل

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن استخدام روسيا للروبل لسداد الفوائد على سنداتها المستحقة اليوم، يعتبر تخلفاً عن السداد، وأن على روسيا الدفع بالدولار في غضون فترة السماح البالغة ثلاثين يوماً، وذلك لتفادي اعتبارها متخلفة غن السداد.

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