وكالة فيتش تحذر روسيا من سداد ديونها بالروبل

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن استخدام روسيا للروبل لسداد الفوائد على سنداتها المستحقة اليوم، يعتبر تخلفاً عن السداد، وأن على روسيا الدفع بالدولار في غضون فترة السماح البالغة ثلاثين يوماً، وذلك لتفادي اعتبارها متخلفة غن السداد.
من شأن قرار الحلفاء الغربيون بفصل مجموعة "مختارة" من البنوك الروسية عن نظام "سويفت" للمدفوعات الدولية أن يوجه ضربة اقتصادية موجعة لروسيا؛ لكنه سيلحق أذى كبيراً بشركاتهم وبنوكهم في الوقت نفسه!
فيما يستمر الحلفاء الغربيون في تشديد العقوبات المالية المفروضة على روسيا واستبعادها من نظام سويفت المالي العالمي، حقق الجيش الروسي تقدماً ميدانياً مهماً بسيطرته على مدينة خاركيف ثاني أكبر مدن أوكرانيا وحاصره مدن أخرى.
قالت مصادر إن الشرطة الإيطالية صادرت فيلات ويخوتاً بقيمة 140 مليون يورو على الأقل، يملكها أربعة من أثرياء روسيا، تم إدراجهم على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
يعتقد بعض خبراء الاقتصاد أن إفلاس روسيا وعجزها عن سداد ديونها أمر ليس بالمستبعد في ظل العقوبات الاقتصادية المتصاعدة على خلفية غزوها لجارتها أوكرانيا.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول