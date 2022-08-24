 وكالة الطاقة: خبراؤنا سيبقون في محطة زابوريجيا بأوكرانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 01.09.2022

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وكالة الطاقة: خبراؤنا سيبقون في محطة زابوريجيا بأوكرانيا

تتجه أنظار العالم إلى زيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحطة زاوبوريجيا الأوكرانية بسبب مخاوف من وقوع كارثة نووية. مدير الوكالة يقول إن خبراءه "أنجزوا أمرا مهما" وأنّ فريقا منهم سيبقى في المحطة. فماذا تم إنجازه؟

رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي

قال غروسي، الذي امتدت زيارته للمحطة لعدة ساعات، إنه سيظل قلقا إلى أن يستقر الوضع في المحطة.

زار رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تحتلها روسيا في أوكرانيا اليوم الخميس (الأول من سبتمبر/ أيلول 2022) وقال إن فريقا من خبراء الوكالة سيبقى باستمرار في المحطة.

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وقال غروسي، الذي امتدت زيارته للمحطة لعدة ساعات، إنه سيظل قلقا إلى أن يستقر الوضع في المحطة. وأضاف بعد تفقد خبراء من الوكالة الذرية للمحطة، بحسب شريط فيديو نشرته وكالة الإعلام الروسية ريا نوفوستي "لقد أنجزنا امرا مهما جدا اليوم. الوكالة الدولية للطاقة الذرية باقية هنا. ليعلم العالم أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية باقية في زابوريجيا".

بيد أنه لم يحدد عدد الأشخاص الذين سيبقون أو إلى متى، لكنه قال وأضاف للصحفيين "الوكالة الدولية للطاقة الذرية موجودة في الموقع الآن... في المحطة ولن تتزحزح... ستبقى هناك". ومضى يقول "سيكون لدينا وجود مستمر هناك في المحطة من قبل بعض من خبرائي".

وأكد غروسي أنّ هؤلاء الخبراء سيقدمون ما أسماه تقييما محايدا وسليما من الناحية الفنية لما يحدث على الأرض. وتابع "شعرت بالقلق في الماضي وأشعر بالقلق حاليا وسأظل قلقا بشأن المحطة إلى أن يكون لدينا وضع أكثر استقرارا وأكثر قابلية للتنبؤ بتطوراته".

وقال غروسي لوسائل إعلام روسية "خلال الزيارة تمكنا من جمع الكثير من المعلومات. رأيت الأشياء الرئيسية التي كنت بحاجة إلى رؤيتها". وأضاف "لقد أجرينا تقييمًا أوليًا. رأينا العمل المتفاني للموظفين والإدارة. على الرغم من الظروف الصعبة للغاية يواصلون العمل بمهنية عالية".

منذ أسابيع يعيش العالم مخاوف من وقوع كارثة نووية بسبب قصف محطة زابوريجيا النووية بأوكرانيا.

منذ أسابيع يعيش العالم مخاوف من وقوع كارثة نووية بسبب قصف محطة زابوريجيا النووية بأوكرانيا.

وكانت زيارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي كان مديرها رافائيل غروسي حاضرا، مرتقبة لمحطة زابوريجيا بعد أسابيع من القصف أثارت مخاوف من وقوع كارثة نووية. وكان غروسي قد أعلن أمس الأربعاء ان الوكالة ستحاول "الإبقاء على وجود دائم" في المحطة بعد الزيارة.

وبحسب وكالة الأنباء الروسية انترفاكس غادرت الموقع في المساء أربع من الآليات التسع من قافلة الوكالة التي وصلت بعد ظهر الخميس إلى المحطة.

وتقول كل من روسيا وأوكرانيا إنهما تخشيان حدوث كارثة نووية نتيجة القصف الذي يتبادل الجانبان الاتهامات بشأن المسئولية عنه.

ع.ج/أ.ح (أ ف ب، رويترز)

وصول فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحطة زابوريجيا

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