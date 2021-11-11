وكالة الأدوية الأوروبية توافق على اعتماد عقارين ضد كورونا

أعطت وكالة الأدوية الأوروبية الضوء الأخضر الخميس (11 تشرين الثاني/نوفمبر 2021) لاستخدام علاجين لكوفيد-19 قائمين على الأجسام المضادة سيساعدان في منع ظهور أعراض شديدة على المصابين بالوباء.

ووافقت الوكالة على عقار "رونابريف" الذي طورته شركة "روش" السويسرية العملاقة للأدوية بالاشتراك مع شركة "ريجينيرون" الأميركية للتكنولوجيا الحيوية وآخر يدعى "ريغكيرونا" طوّرته "سيلتريون" الكورية الجنوبية.

وتضيف هذه الخطوة سلاحا جديدا إلى ترسانة الأدوية في الاتحاد الأوروبي مع ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في بعض البلدان.

ويتكون "رونابريف" من مادتين فعالتين هما "كازيريفيماب" و"إمديفيماب". وأجازت وكالة الأدوية الأوروبية استخدامه لعلاج الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم من 12 عاما فما فوق. وتم اعتماد استخدام "ريغكيرونا"، المصنوع من المادة الفعالة "ريغدانفيماب"، لجميع البالغين. وذكرت وكالة الأدوية الأوروبية أن الآثار العلاجية للعقارين مناسبة، مشيرة إلى عدد قليل من التفاعلات الناتجة عن الحقْن.

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أول دواء بالأجسام المضادة

وأفادت الوكالة ومقرها أمستردام في بيان "رونابريف وريغكيرونا هما أول دواء مضاد أحادي النسيلة يحصل على رأي إيجابي بالنسبة لكوفيد-19". وقالت مفوضة الصحة في الاتحاد الأوروبي ستيلا كيرياكيدس إن الموافقة على العقارين كانت "خطوة مهمة" ضد الفيروس، في ظل اعتماد التكتل حاليا على أربعة لقاحات.

واضافت في بيان "مع ارتفاع إصابات كوفيد-19 في جميع الدول الأعضاء تقريبا، من المطمئن رؤية العديد من العلاجات الواعدة قيد التطوير كجزء من استراتيجيتنا العلاجية". وأضافت "اليوم نتخذ خطوة مهمة إلى الأمام نحو هدفنا المتمثل في السماح بما يصل إلى خمسة علاجات جديدة في الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام". وقالت إنه بإمكان دول الاتحاد الأوروبي التسجيل على 55 ألف جرعة من علاج "رونابريف".

والأجسام المضادة الأحادية النسيلة المنتجة في المختبر عبارة عن بروتينات على شكل Y ترتبط بالانتفاخات التي تنتشر على سطح الفيروس، ما يمنع العامل الممرض من غزو الخلايا البشرية. وتعمل اللقاحات على تدريب أجهزة المناعة على إنتاج مثل هذهالأجسام المضادة أيضا.

لكن بعض الأشخاص، بمن فيهم كبار السن والذين يعانون من نقص المناعة، لا يستجيبون جيدا للقاحات، وتستفيد هذه المجموعات أكثر من "التطعيم السلبي" حيث يتم توصيل الأجسام المضادة مباشرة.

ويجب على المفوضية الأوروبية أيضا أن تقدم موافقتها قبل أن يتم طرح العقارين في السوق الموحدة الأوروبية، لكن هذا يعتبر إجراء شكليا.

ز.أ.ب/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)