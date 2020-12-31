 وكالة الأدوية الأوروبية تصرح باستخدام لقاح ″موديرنا″ المضاد كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.01.2021

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أخبار

وكالة الأدوية الأوروبية تصرح باستخدام لقاح "موديرنا" المضاد كورونا

بعد نحو أسبوعين من ترخيص لقاح بيونتيك-فايزر المضاد لكورونا في الاتحاد الأوروبي، وافقت وكالة الأدوية الأوروبية على لقاح شركة موديرنا الأمريكية أيضاً. ويتميز لقاح موديرنا بأنه أسهل تخزيناً من لقاح بيونتيك وفايزر.

لقاح شركة موديرنا الأمريكية المضاد لكورونا

وكالة الأدوية الأوروبية توافق على لقاح شركة موديرنا الأمريكية المضاد لكورونا

أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية اليوم الأربعاء (السادس من كانون الثاني/يناير) أنها أعطت الضوء الأخضر لاستخدام لقاح شركة موديرنا الأمريكية المضاد لفيروس كورونا المستجد، في ثاني قرار للاتحاد الأوروبي يتعلق بترخيص لقاح للفيروس.

مختارات

وقالت الهيئة الناظمة ومقرها أمستردام في بيان إن "وكالة الأدوية الأوروبية أوصت بمنح الترخيص لتسويق مشروط للقاح موديرنا المضاد لكوفيد-19، ليحول دون إصابة الأشخاص ابتداء من سن 18 عاماً بفيروس كورونا 2019".

ويؤمل أن تعطي الموافقة على لقاح موديرنا دفعة لحملات التطعيم في الاتحاد الأوروبي الذي يتخلف كثيراً في هذا المجال عن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسرائيل.

 وقالت المديرة التنفيذية لوكالة الأدوية الأوروبية إيمير كوك في بيان إن "هذا اللقاح يوفر لنا أداة أخرى للتغلب على حالة الطوارئ الحالية". وأضافت "إنه دليل على جهود والتزام جميع المعنيين بأن يكون لدينا توصية إيجابية ثانية للقاح بعد أقل من عام على إعلان منظمة الصحة العالمية عن الجائحة".

من جانبها قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إن الترخيص يمثل "نبأ سارا لجهودنا في توفير مزيد من لقاحات كوفيد-19 إلى الأوروبيين".



وحصل هذا اللقاح في 18 كانون الأول/ديسمبر على موافقة طارئة من الهيئة الأمريكية للأغذية والعقاقير (إف دي إيه) بعد أسبوع من الموافقة على لقاح فايزروبايونتيك الألماني الأمريكي. وحذت كندا حذو الولايات المتحدة في 23 كانون الأول/ديسمبر.

يتميز لقاح موديرنا بسهولة التخزين عند 20 درجة مئوية تحت الصفر، خلافاً للقاح بيونتيك وفايزر الذي لا يمكن تخزينه على المدى الطويل إلا بدرجة حرارة منخفضة جداً تصل إلى 70 درجة تحت الصفر، ما أجبر المجموعة على تطوير حاويات خاصة لعملية نقله.

وكانت وكالة الأدوية الأوروبية قد أجازت في 21 كانون الأول/ديسمبر لقاح بيونتيك وفايزر لاستخدامه في أوروبا حيث بدأت حملات التطعيم في 27 كانون الاول/ديسمبر.
م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ ، أ ف ب)

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