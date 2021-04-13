وكالة الأدوية الأوروبية تسمح مجددا باستخدام لقاح جونسون آند جونسون

أعطت وكالة الأدوية الأوروبية الضوء الأخضر لاستخدام لقاح شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية ضد فيروس كورونا المستجد. وبذلك يمكن استخدام اللقاح دون قيد داخل الاتحاد الأوروبي بعد فحص الوكالة الأوروبية للأدوية.

وأوضحت الوكالة في أمستردام اليوم الثلاثاء (20 نيسان/ أبريل 2021) أنه من الممكن أن تتسبب المادة الفعالة الموجودة باللقاح في حدوث جلطات دموية في حالات "نادرة للغاية".

واعتبرت الوكالة أن منافع لقاح جونسون أند جونسون تفوق مخاطره، مؤكدة أن التجلط الدموي يجب أن يدرج كتأثير جانبي "نادر" للقاح. وبحسب الخبراء، فإن معظم حالات التجلط الدموي حدثت لدى نساء دون سن الستين، في غضون ثلاثة أسابيع من التطعيم.

يذكر أنه تمت الموافقة على لقاح كورونا للشركة الأمريكية في الاتحاد الأوروبي منذ منتصف مارس/ آذار، لكن لم يتم استخدامه بسبب الآثار الجانبية المحتملة.

وكانت السلطات الأمريكية قد أوقفت التطعيم بلقاح "جونسون آند جونسون" قبل أسبوع بعد ثماني حالات تجلط. وقبل ذلك كان قد تم إعطاء نحو سبعة ملايين جرعة من اللقاح في الولايات المتحدة.

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وبعد تعليق التطعيم باللقاح في أمريكا، أوصت الشركة المصنعة الدول الأوروبية بانتظار تقرير وكالة الأدوية الأوروبية قبل استخدام اللقاح الذي تم تسليمه الأسبوع الماضي.

وكانت المفوضية الأوروبية قد طلبت من الشركة 200 مليون جرعة من اللقاح الذي يعطى بجرعة واحدة. ومن المقرر أن تحصل ألمانيا على 36,7 مليون جرعة.



ورحبت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورزولا فون دير لاين بموافقة وكالة الأدوية الأوروبية على استخدام اللقاح، وكتبت على تويتر:"هذه أخبار جيدة لحملات التطعيم في كل الاتحاد الأوروبي".





وهذه هي المرة الثانية التي تعيد فيها الوكالة فحص لقاح ضد كورونا بعد الموافقة عليه، بعد لقاح أسترازينيكا. وبحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبيرغ للأنباء، تم إعطاء 9,21 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بـ620 ألفاً و119 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق الأمر خمسة أشهر لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين. وبدأت حملة التطعيم في ألمانيا قبل نحو 16 أسبوعاً.

ووصل عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 17,3 مليون حالة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبيرغ.

ووفقاً للبيانات، بلغ عدد الوفيات المرتبطة بجائحة كورونا في البلاد 80 ألفاً و353 حالة. ومضى قرابة عام و12 أسبوعاً منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

م.ع.ح/ص.ش (د ب أ ، أ ف ب)