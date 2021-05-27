وكالة الأدوية الأوروبية تسمح باستخدام لقاح بيونتيك-فايزر للأطفال

أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية اليوم الجمعة (28 أيار/مايو 2021) أنه يمكن استخدام لقاح بيونتيك-فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً.
وقال ماركو كافاليري، مدير استراتيجيات اللقاحات في الوكالة اليوم الجمعة، إن البيانات أظهرت أن اللقاح آمن للأطفال ويبدو أنه فعال في مساعدتهم على مقاومة العدوى، مع عدم وجود علامات على وجود آثار جانبية خطيرة.
وبهذا القرار يصبح بيونتيك-فايزر اللقاح الأول الذي تتم الموافقة على استخدامه لأي شخص دون سن 16 عاماً في أوروبا. ولا يزال يتعين على المفوضية الأوروبية التصديق على قرار الوكالة، ولكن هذا يعتبر إجراء شكلياً. وتمت الموافقة بالفعل على تطعيم الأطفال باللقاح في الولايات المتحدة وكندا. كما تقدمت شركة مودرنا بطلب للموافقة على استخدام لقاحها للشباب.
وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أعلنت الخميس أن ألمانيا ستبدأ بتلقيح للأطفال الذين تزيد أعمارهم على 12 عاماً ضد كوفيد-19 اعتباراً من 7 حزيران/يونيو. وشددت ميركل على أن التطعيم لن يكون إلزامياً ولن يكون له تأثير على ارتياد الأطفال للمدارس أو السفر لقضاء العطل.
وقالت ميركل بعد محادثات مع مسؤولين إقليميين في ألمانيا: "ستتاح للأطفال والشباب الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً أو أكثر فرصة حجز موعد لتلقي اللقاح اعتبارا من 7 حزيران/يونيو". وأضافت أن من يرغبون في تلقي اللقاح سيعطون الجرعة الأولى على الأقل بحلول نهاية آب/أغسطس، وهو وقت مناسب تقريبا للعام الدراسي الجديد.
وصرحت المستشارة الألمانية أمام الصحافيين بأن "الرسالة الرئيسية للأهل هي: لن تكون هناك لقاحات إجبارية". وأشارت الى أن المدارس لن تطلب من التلاميذ أخذ اللقاح، بل "سيكون من الخطأ تماماً أن تعتقد أنه لا يمكنك الذهاب في عطلة إلا مع طفل تم تطعيمه".
ويُنظر إلى تلقيح الأطفال على أنه خطوة رئيسية نحو تحقيق المناعة الجماعية لمكافحة الوباء. لكن خبراء أبدوا تحفظهم لأن الأطفال نادراً ما يعانون من أعراض حادة لمرض كوفيد-19، كما أن إمدادات اللقاحات لا تزال محدودة. وحضت ميركل على التحلي بالصبر قائلة إنه لن يكون بالامكان حصول الجميع على موعد لأطفالهم بشكل فوري.
م.ع.ح/ع.ش (د ب أ ، أ ف ب)
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