وكالة أوروبية: أوروبا غير مستعدة لمواجهة مخاطر تغير المناخ

قالت وكالة البيئة الأوروبية في تقرير حديث لها إنه وفقاً لنموذج تقييم مخاطر المناخ الأول الذي أجرته المنطقة الاقتصادية الأوروبية، فإن العديد من المجالات معرضة للخطر، وأن وبعض هذه المناطق أكثر عرضة للخطر مما كان متوقعاً.

حذرت وكالة تابعة للاتحاد الأوروبي يوم الاثنين (11 مارس/آذار 2024) من أن التهديد الذي يشكله تغير المناخ يتزايد وأن الاتحاد الأوروبي غير مستعد للتعامل مع الحرارة المرتفعة وحرائق الغابات والفيضانات.

وذكرت لينا يلا مونونيني، مديرة وكالة البيئة الأوروبية ، في تقرير حديث، أن المخاطر التي تفرضها المخاوف المناخية "تنمو بشكل أسرع من استعدادنا المجتمعي".

ووفقاً لتقييم مخاطر المناخ الأول الذي أجرته المنطقة الاقتصادية الأوروبية، فإن العديد من المجالات معرضة للخطر، من المالية العامة والبنية التحتية إلى الصحة والبيئة. وبعض هذه المناطق أكثر عرضة للخطر مما كان متوقعا في السابق.

وذكر التقرير أن "أوروبا هي القارة الأسرع في ارتفاع في درجات الحرارة على مستوى العالم ، وأن الحرارة الشديدة، التي كانت نادرة نسبيا، أصبحت أكثر تكرارا في الوقت الذي تتغير فيه أنماط هطول الأمطار. وتتزايد الأمطار الغزيرة وغيرها من هطول الأمطار المتطرفة في مستوى الشدة، وقد شهدت السنوات الأخيرة فيضانات كارثية في مناطق مختلفة".

ووفقا للتقرير، فإن ارتفاع درجات الحرارة والجفاف يعرضان دول أوروبا الوسطى للخطر بالإضافة إلى تهديد إنتاج المحاصيل في جنوب أوروبا.

كما يمثل ارتفاع درجات الحرارة تهديدا فيما يتعلق بنقل الطاقة حيث تؤثر الحرارة على خطوط الكهرباء وحالات الجفاف التي تؤثر على إنتاج الطاقة من خلال أنظمة محطات الطاقة النووية. ويمكن أن تؤثر الفيضانات أيضا على أنظمة إنتاج الطاقة في جنوب أوروبا.

وتؤثر الحرارة الشديدة أيضاً على حالات الوفاة المبكرة، مما يعرض قطاعات كبيرة من السكان للإجهاد الحراري، وخاصة في دول جنوب الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن الجو أصبح الآن حاراً للغاية في جنوب أوروبا لدرجة أن البعوض يمكنه نقل الأمراض التي كانت سابقا قاصرة على المناطق الاستوائية.

ويأتي هذا التحذير في الوقت الذي من المقرر أن تنشر فيه المفوضية الأوروبية يوم غد الثلاثاء استراتيجية لتعزيز قدرة التكتل على التكيف مع تغير المناخ.

ع.ح/ح.ز(د ب أ)