 وكالة أوروبية تجري تقييماً بصدد ترخيص دواء لعلاج كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 08.06.2020

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وكالة أوروبية تجري تقييماً بصدد ترخيص دواء لعلاج كورونا

أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية أنها تلقت طلباً للتصريح بالتسويق المشروط في الاتحاد الأوروبي لدواء ريمديسيفير المضاد للفيروسات لاستخدامه في علاج كورونا. الوكالة أكدت أنها بدأت رسميا بتقييم الطلب.

عقار ريمديسيفير بانتظار الموافقه على تسويقه في اوروبا لعلاج فيروس كورونا

ريمديسيفير أول علاج أظهر بعض الفعالية في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد ضمن تجربة إكلينيكية واسعة

جاء في بيان صدر عن وكالة الأدوية الأوروبية اليوم الاثنين (الثامن من حزيران/ يونيو 2020) أنها "تلقت في الوقت الحالي طلباً لترخيص التسويق المشروط لمضاد الفيروسات ريمديسيفير لعلاج كوفيد-19 وقد بدأت رسمياً بتقييمه".

مختارات

 وسيُجرى تقييم فوائد ومخاطر المضاد الفيروسي في غضون فترة قصيرةويمكن إصدار رأي "في غضون بضعة أسابيع"، اعتماداً على قوة البيانات المقدمة وما إذا كان من الضروري تقديم معلومات إضافية لدعم الطلب.

 في الولايات المتحدة، أذنت وكالة الأدوية بالاستخدام الطارئ لريمديسيفير في المستشفيات في بداية أيار/ مايو، تلتها اليابان بينما تفكر أوروبا في اتخاذ قرار مماثل.

 أعد الدواء في الأصل لمكافحة حمى إيبولا النزفية لكن تبين أنّه لم يكن فعالا. والدواء الذي طوره مختبر جلعاد الأميركي، هو أول علاج أظهر بعض الفعالية في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد الذين تم إدخالهم إلى المستشفى خلال تجربة إكلينيكية واسعة، حتى وإن اعتُبر تأثيره متواضعاً.

 كما أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية مؤخراً إجراء بحث مستقل للتحضير لمراقبة اللقاحات المحتملة ضد كوفيد-19 قبل طرحها في السوق الأوروبية وبعده. وقالت الوكالة إنه من أجل الترخيص لأي لقاح ضد الوباء، يجب أن يكون لدى وكالة الأدوية الأوروبية أدلة قوية على سلامة وفعالية ونوعية هذا اللقاح.

 وقد قدرت وكالة الأدوية الأوروبية في منتصف شهر أيار/ مايو أنه سيكون من الممكن تجهيز لقاح ضد فيروس كورونا في غضون عام وفق سيناريو "متفائل".

م.م/أ.ح (أ ف ب)

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سباق اللقاح ضد كورونا الى أين؟

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