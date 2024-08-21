وكالة أمن بحري: هجوم على سفينة تجارية قبالة سواحل اليمن

ذكرت الوكالة البريطانية للأمن البحري تعرض سفينة تجارية لهجوم على بعد 77 ميلاً بحرياً قبالة مدينة الحديدة الساحلية اليمنية الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين، ما أدى إلى تقييد حركتها. ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

أفادت وكالة "يو كاي أم تي أو" (UKMTO) البريطانية للأمن البحري الأربعاء (21 آب/أغسطس 2024) إن ثلاثة مقذوفات أصابت سفينة تجارية على بعد 77 ميلاً بحرياً قبالة مدينة الحديدة الساحلية اليمنية الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين، ما أدى إلى تقييد حركتها. ونقلت الوكالة عن ربان السفينة "سونيون" التي ترفع علم اليونان ويبلغ عدد أفراد طاقمها 25 فردا، قوله إن "السفينة أصيبت بقذيفتين غير محددتي النوع قبل أن تصيبها قذيفة ثالثة"، لافتة إلى أن "السفينة مقيدة الحركة ولا أنباء عن وقوع إصابات".

وأشارت الوكالة إلى أن الربان كان أفاد في وقت سابق بأن "زورقين صغيرين اقتربا من السفينة. كان على متن الزورق الأول 3-5 أشخاص، بينما كان على متن الثاني نحو 10 أشخاص". وأضافت أن "الزورقين أطلقا نداءات للسفينة التجارية، ما أدى إلى تبادل قصير لإطلاق النار بالأسلحة الخفيفة".

وذكرت وزارة الشحن اليونانية في بيان أن السفينة تعرضت لأضرار، وقالت إنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات بين الطاقم الذي يتألف من روسيين وبقيته من الفلبينيين.

لم تعلن أي جهة حتى الساعة مسؤوليتها عن الهجمات التي تتزامن مع حملة يشنها الحوثيون اليمنيون المدعومون من إيران ضد سفن يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل وبريطانيا والولايات المتحدة.

ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر، يستهدف المتمرّدون الحوثيون سفنا تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب، دعما للفلسطينيين في قطاع غزة، وفق قولهم، في ظل الحرب الدائرة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر. وأثّرت هجمات الحوثيين على حركة الشحن في المنطقة الاستراتيجية التي تمرّ عبرها 12 % من التجارة العالمية.

خ.س/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)