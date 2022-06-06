المستقبل الآن

وقود من ثاني أكسيد الكربون

وقود من الماء وثاني أكسيد الكربون والعوادم؟ هل يمكننا قريباً تعبئة خزان وقود السيارة دون الحاجة إلى النفط؟ تيم بولتكن وفريقه طوروا تقنية لإنتاج الوقود الاصطناعي ويبدو أنه خال من ثاني أكسيد الكربون.