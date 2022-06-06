وقود من ثاني أكسيد الكربون

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وقود من الماء وثاني أكسيد الكربون والعوادم؟ هل يمكننا قريباً تعبئة خزان وقود السيارة دون الحاجة إلى النفط؟ تيم بولتكن وفريقه طوروا تقنية لإنتاج الوقود الاصطناعي ويبدو أنه خال من ثاني أكسيد الكربون.
حظر الاتحاد الأوروبي تقنية التكسير الهيدروليكي المستخدمة في عمليات التنقيب عن النفط بسبب أضرارها على البيئة. بيد أن هذه التقنية لا تزال تُستخدم في الولايات المتحدة. فهل يشكل الغاز الأمريكي بديلا للغاز الروسي؟
تقف دول الخليج العربية أمام سيناريوهين أحلاهما مرّ بسبب توقعات انخفاض الإقبال على الوقود الأحفوري ما يهدد استقرارها السياسي. في المقبل قد يؤدي ارتفاع حرارة الأرض لجعل هذه الدول غير صالحة لعيش البشر وفق صحيفة واشنطن بوست.
هل تسهم القرارات الفردية في محاربة ظاهرة الاحتباس الحراري؟ أم أن الدعوات الرامية لتغيير نمط حياة الأفراد ليست سوى وسيلة لتشتيت الانتباه عن الحلول الحقيقية لمكافحة الاحتباس الحراري؟ وما دور الشركات الكبرى في ذلك؟
تعتبر السنوات التسع الأخيرة جزءاً من قائمة "السنوات العشر الأكثر سخونةً" في كل الأزمنة، الأمر الذي يؤكد مرة أخرى حجم ظاهرة الاحترار المناخي. فهل هناك طريقة للتخفيف من آثار التغير المناخي وإنقاد الأرض؟
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