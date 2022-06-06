 وقود من ثاني أكسيد الكربون | المستقبل الآن | DW | 12.06.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

المستقبل الآن

وقود من ثاني أكسيد الكربون

وقود من الماء وثاني أكسيد الكربون والعوادم؟ هل يمكننا قريباً تعبئة خزان وقود السيارة دون الحاجة إلى النفط؟ تيم بولتكن وفريقه طوروا تقنية لإنتاج الوقود الاصطناعي ويبدو أنه خال من ثاني أكسيد الكربون.

مشاهدة الفيديو 02:21

المزيد من المركز الإعلامي

***ACHTUNG: Bild nur im Kontext von Projekt Zukunft verwenden!*** via Rene Wilbrandt Cobots / WDR Eine neue Generation lernender Roboter werden jetzt auch im traditionellen Handwerk eingesetzt.

الروبوت الزميل 06.06.2022

***ACHTUNG: Bild nur im Kontext von Projekt Zukunft verwenden!*** via Rene Wilbrandt African Roots / DW Cheikh Anta Diop legte den Grundstein für eine Geschichte Afrikas ohne rassistische Vorurteile.

جذور إفريقية 05.06.2022

Bildnummer: 52015095 Datum: 23.03.2004 Copyright: imago/imagebroker Menschen unterschiedlicher Hautfarbe geben sich die Hand, Personen , Highlight , Körperteile; 2004, Symbolfoto, Hand, Hände, Integration, Völkerverständigung, shakehands, shake hands, Multikulti, multikulturelle, multikultureller, multikulturelles, Zusammenhalt, Akzeptanz, Verständigung, Toleranz, Zusammenarbeit; , quer, Kbdig, Einzelbild, Deutschland, ,

ما هو سر اختلاف ألوان البشرة؟ 05.06.2022

***ACHTUNG: Bild nur im Kontext von Projekt Zukunft verwenden!*** via Rene Wilbrandt Getreide / WDR Der Agrarwissenschaftler Friedrich Longin untersucht sogenannte “alte Getreidesorten” wie Einkorn.

إعادة اكتشاف التنوع 05.06.2022

المزيد المستقبل الآن

كيف تنشأ ظاهرتا (إل نينو) و (لا نينا)؟

كيف تنشأ ظاهرتا (إل نينو) و (لا نينا)؟ 12.06.2022

عندما تخف سرعة الرياح

عندما تخف سرعة الرياح 12.06.2022

محطة فضاء جديدة في النرويج

محطة فضاء جديدة في النرويج 12.06.2022

DW Projekt Zukunft Sendungslogo Arabisch

المستقبل الآن - القش وانبعاثات العوادم - وقود المستقبل 12.06.2022

اقرأ أيضا

Tanker, Flüssigerdgastanker LNG Liquefied Natural Gas, Teneriffa, Kanarische Inseln, Spanien, Europa

هل يشكل "غاز الحرية" الأمريكي بديلا عن الغاز الروسي؟ 30.03.2022

حظر الاتحاد الأوروبي تقنية التكسير الهيدروليكي المستخدمة في عمليات التنقيب عن النفط بسبب أضرارها على البيئة. بيد أن هذه التقنية لا تزال تُستخدم في الولايات المتحدة. فهل يشكل الغاز الأمريكي بديلا للغاز الروسي؟

©Vioujard christian/MAXPPP - Arabie Saoudite, Ras Tanura, octobre 2000. La plus grande raffinerie de petrole du royaume. |

دول الخليج.. بين مطرقة تغير المناخ وسندان الاعتماد على النفط 02.11.2021

تقف دول الخليج العربية أمام سيناريوهين أحلاهما مرّ بسبب توقعات انخفاض الإقبال على الوقود الأحفوري ما يهدد استقرارها السياسي. في المقبل قد يؤدي ارتفاع حرارة الأرض لجعل هذه الدول غير صالحة لعيش البشر وفق صحيفة واشنطن بوست.

25.09.2020, Mecklenburg-Vorpommern, Rostock: Der Demonstrationszug von Fridays for Future wird angeführt von einem Transparent mit der Aufschrift System Change not Climate Change. Die Polizei hat die Teilnehmerzahl mit 500 angegeben. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

"البصمة الكربونية".. إلى أي حد أنت مسؤول كفرد عن تغير المناخ؟ 08.01.2022

هل تسهم القرارات الفردية في محاربة ظاهرة الاحتباس الحراري؟ أم أن الدعوات الرامية لتغيير نمط حياة الأفراد ليست سوى وسيلة لتشتيت الانتباه عن الحلول الحقيقية لمكافحة الاحتباس الحراري؟ وما دور الشركات الكبرى في ذلك؟

Kids cool off at a community water park on a scorching hot day in Richmond, British Columbia, June 29, 2021. - Schools and Covid-19 vaccination centers closed Monday while community cooling centers opened as western Canada and parts of the western United States baked in an unprecedented heat wave that broke several temperature records. Lytton in British Columbia broke the record for Canada's all-time high Monday, with a temperature of 118 degrees Fahrenheit (47.9 degrees Celsius), just one day after the village set the previous record at 116 degrees. (Photo by Don MacKinnon / AFP) (Photo by DON MACKINNON/AFP via Getty Images)

خبراء: السنوات التسع الماضية من بين أكثر عشر سنوات سخونة 15.01.2022

تعتبر السنوات التسع الأخيرة جزءاً من قائمة "السنوات العشر الأكثر سخونةً" في كل الأزمنة، الأمر الذي يؤكد مرة أخرى حجم ظاهرة الاحترار المناخي. فهل هناك طريقة للتخفيف من آثار التغير المناخي وإنقاد الأرض؟