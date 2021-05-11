وقود طائرات رفيق بالبيئة

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من المعروف أن السفر بالطائرات ضار بالمناخ، وهذا سبب كاف لقطاع البحث للعثور على بديل للكيروسين. اليوم سنزور مركز الفضاء الألماني لنتعرف على مادة جديدة تبشر بمستقبل أفضل للملاحة الجوية.
لم يعد مطلب الحد من السفر الجوي لتقليل الانبعاثات حكراً على نشطاء المناخ، بل تبناه أيضا جزء من قطاع الطيران الذي يجد مع ذلك صعوبة في تغيير النموذج السائد منذ عقود شهدت نمواً قوياً.
أثناء السفر بالسيارة، أو الطائرة، أو القطار، أو السفينة قد يصاب المرء بالدوخة والدوار والغثيان، وخاصة عند القراءة. ولكن ما هو التفسير العلمي لذلك؟ وكيف يمكن تفادي الأمر؟ وما المقعد الأفضل للجلوس؟ هنا بعض النصائح.
أدت العواصف التي ضربت وسط وغرب القارة الأوروبية إلى أضرار واسعة، وخسائر بشرية، فيما بلغت سرعة الرياح 181 كلم بالساعة متسببة بتعطيل حركة السفر والتنقل على نطاق واسع.
هل ترغب في السفر إلى ألمانيا في فترة الجائحة؟ سنقدم لك في هذا التقرير بعض الأجوبة الشفية على كافة الأسئلة المتعلقة بالسفر إلى البلاد في ظل تشديد قيود كورونا خاصة مع ارتفاع معدل الإصابات بالمتحور أوميكرون.
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