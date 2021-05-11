وقود طائرات رفيق بالبيئة

نصائح ذهبية لتفادي الدوخة والغثيان أثناء السفر

أثناء السفر بالسيارة، أو الطائرة، أو القطار، أو السفينة قد يصاب المرء بالدوخة والدوار والغثيان، وخاصة عند القراءة. ولكن ما هو التفسير العلمي لذلك؟ وكيف يمكن تفادي الأمر؟ وما المقعد الأفضل للجلوس؟ هنا بعض النصائح.