 وقود طائرات رفيق بالبيئة | المستقبل الآن | DW | 08.05.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

المستقبل الآن

وقود طائرات رفيق بالبيئة

من المعروف أن السفر بالطائرات ضار بالمناخ، وهذا سبب كاف لقطاع البحث للعثور على بديل للكيروسين. اليوم سنزور مركز الفضاء الألماني لنتعرف على مادة جديدة تبشر بمستقبل أفضل للملاحة الجوية.

مشاهدة الفيديو 06:02

المزيد من المركز الإعلامي

تأثرت حركة السفر وقطاع السياحة في أوروبا بفعل تداعيات القيود الناجمة عن تفشي وباء كورونا وتباطؤ حملات التلقيح.

لوفتهانزا تأمل بعودة جديدة بعد عام من التوقف والخسائر 11.05.2021

لوفتهانزا: رحلات الطيران في زمن كورونا

لوفتهانزا: رحلات الطيران في زمن كورونا 28.01.2021

A participant balances on the line during a highline event at the Trosky Castle near the town of Turnov, Czech Republic, June 27, 2020. REUTERS/David W Cerny TPX IMAGES OF THE DAY

الشعور بالتوازن 08.05.2022

White Hawthorn Tree PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: ThexIrishxImagexCollection 1811075

هل تنام الأشجار؟ 01.05.2022

المزيد المستقبل الآن

DW Projekt Zukunft Sendungslogo Arabisch

المستقبل الآن - النقل الجوي: قريباً رفيق بالبيئة؟ 08.05.2022

16.07.2021, Dresden - Ein Mann hält im Einkaufszentrum Elbepark seine FFP2 Maske in der Hand. In Sachsen wird ab heute die Maskenpflicht gelockert. Wenn die Zahl neuer Corona-Fälle pro 100000 Einwohnern und sieben Tagen unter 10 liegt - wie derzeit in allen Städten und Landkreisen - und der Mindestabstand eingehalten wird, muss beim Einkaufen in Supermärkten und anderen Geschäften keine Maske mehr getragen werden. +++ dpa-Bildfunk +++

الكمامة الذكية 08.05.2022

Die Leiterin der ältesten deutschen Beratungs- und Informationsstelle für Linkshänder und umgeschulte Linkshänder, Johanna Barbara Sattler, schreibt am 17.11.2015 in München (Bayern) das Wort Linkshänder auf eine Tafel. Die Beratungs- und Informationsstelle entstand vor 30 Jahren als Selbsthilfeprojekt. Foto: Christina Sabrowsky/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

ما سبب قلة عدد من يستخدمون اليد اليسرى؟ 08.05.2022

26.05.2019, Schleswig-Holstein, Reinbek: Kinder und Jugendliche des TSV Reinbek trainieren zusammen die japanische Kampfkunst Aikido. Beim Aikido wird der Unversehrtheit des Angreifers genauso viel Bedeutung beigemessen, wie der Unversehrtheit des Verteidigers. Foto: Ulrich Perrey/dpa |

التدرب على تحقيق التوازن 08.05.2022

اقرأ أيضا

Eine undatierte grafische Darstellung zeigt ein Konzept für ein Flugzeug mit Wasserstoffantrieb für bis zu 200 Passagiere des Luftfahrtkonzerns Airbus. Der europäische Luftfahrtkonzern will in 15 Jahren ein Passagierflugzeug mit Wasserstoffantrieb herstellen. Nötig seien dazu Investitionen im zweistelligen Milliardenbereich.

طيران المستقبل.. مطالب بتقليص عدد الرحلات الجوية لأجل البيئة 04.05.2022

لم يعد مطلب الحد من السفر الجوي لتقليل الانبعاثات حكراً على نشطاء المناخ، بل تبناه أيضا جزء من قطاع الطيران الذي يجد مع ذلك صعوبة في تغيير النموذج السائد منذ عقود شهدت نمواً قوياً.

Bildnummer: 50845142 Datum: 12.06.2005 Copyright: imago/Udo Kröner Flugangst - Frau greift sich aus Übelkeit an den Bauch und den Mund , Personen , Symbolfoto; 2005, model released, Frauen, Angst, Flug, fliegen, Flugzeug, Fugzeuge, Passagier, Passagiere, Angstzustand, Angstzustände, ängstlich, Krank, Krankheit, Unwohlsein, Bauchschmerzen, Schmerzen, Beschwerden, krank, Krankheit; , quer, Kbdig, Einzelbild, Deutschland, , / Rentner, Rentnerin, Senior, Senioren, Seniorin, Reisen, Verreisen, Flugreise, Flugreisen, Flugkrankheit, Reisekrankheit; Aufnahmedatum geschätzt

نصائح ذهبية لتفادي الدوخة والغثيان أثناء السفر 15.02.2022

أثناء السفر بالسيارة، أو الطائرة، أو القطار، أو السفينة قد يصاب المرء بالدوخة والدوار والغثيان، وخاصة عند القراءة. ولكن ما هو التفسير العلمي لذلك؟ وكيف يمكن تفادي الأمر؟ وما المقعد الأفضل للجلوس؟ هنا بعض النصائح.

Niedersachsen, Hannover, Sturmtief Ylenia ¸ber Hannover, umgest¸rzter Baum am Maschsee, Sturm, Orkan,

عواصف تضرب أوروبا.. خسائر بشرية وتعطل حركة السفر 17.02.2022

أدت العواصف التي ضربت وسط وغرب القارة الأوروبية إلى أضرار واسعة، وخسائر بشرية، فيما بلغت سرعة الرياح 181 كلم بالساعة متسببة بتعطيل حركة السفر والتنقل على نطاق واسع.

Beamte der Bundespolizei kontrollieren am Flughafen Frankfurt die Passagiere einer aus Prag gelandeten Passagiermaschine. Hintergrund ist die Entscheidung der Bundesregierung, zahlreiche Länder als Hochrisikoländer einzustufen. Wer aus einem der betroffenen Staaten nach Deutschland einreist muß jetzt einen negativen, aktuellen Corona-Test vorweisen können. +++ dpa-Bildfunk +++

السفر إلى ألمانيا.. قواعد جديدة مع تشديد قيود كورونا 01.02.2022

هل ترغب في السفر إلى ألمانيا في فترة الجائحة؟ سنقدم لك في هذا التقرير بعض الأجوبة الشفية على كافة الأسئلة المتعلقة بالسفر إلى البلاد في ظل تشديد قيود كورونا خاصة مع ارتفاع معدل الإصابات بالمتحور أوميكرون.