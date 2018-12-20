وقف حركة الطيران بمطار غاتويك مجددا بسبب طائرة بدون طيار

أعلنت متحدثة باسم مطار غاتويك بالعاصمة البريطانية لندن مساء اليوم الجمعة (21 كانون أول/ديسمبر 2018)، عن استئناف حركة الطيران بالمطار، رغم تأكيد رصد طائرة بدون طيار، بعد أيام شهد خلالها المطار حالة من الفوضى على إثر رصد مثل هذه الطائرات.
وكانت متحدثة باسم مطار جاتويك قد اعلنت في وقت سابق هذا المساء وقف حركة الطيران بالمطار مرة أخرى، بعد رصد طائرة يشتبه في أنها بدون طيار، بحسب وكالة أسوسييشن برس. ويعد ذلك هو أحدث رصد لوقائع ظهور الطائرات بدون طيار في ثاني أكثر المطارات ازدحاما في بريطانيا منذ يوم الأربعاء.
وتسببت الاضطرابات في إحداث فوضى بحركة السفر قبل فترة وجيزة من أعياد الميلاد، مع تضرر عشرات الآلاف من الركاب، وإلغاء مئات الرحلات خلال فترة توقف استمرت ست وثلاثين ساعة.
وكان المطار قد أعيد تشغيله اليوم الجمعة، لكن تم تعليق الرحلات الجوية في وقت لاحق "بسبب ظهور ما يشتبه بأنه طائرة بدون طيار"، حسبما ذكرت وكالة " أسوسييشن برس" البريطانية نقلا عن المتحدثة باسم المطار.
ح.ع.ح/ي.ب(د.ب.أ)
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كيف يبدو العالم بعدسة الطائرات بدون طيار؟
قد تشبه هذه الصورة وبر الإبل، إلا أنها صورة ملتقطة صيفاً لمناطق في شرق ألمانيا، عندما تشرق الشمس على حقول الذرة في منطقة براندنبورغ، تصبح الصورة هكذا لمن يرى المنظر من الجو.
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كيف يبدو العالم بعدسة الطائرات بدون طيار؟
كروم العنب في صفوف، وتظهر الصورة هنا أيضاً العمال الذين يعملون على قطف العنب وذلك لإرساله في الغالب إلى مصانع النبيذ التي تنتظر القطاف. وبالرغم من أن بريطانيا ليست مشهورة بأنها معقل صناعة النبيذ، إلا أنه في جنوب البلاد بمقاطعة هامبشاير، تستخدم حبات العنب هذه لصناعة الشمبانيا.
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كيف يبدو العالم بعدسة الطائرات بدون طيار؟
في مشهد آخر تظهر لنا عدسة الطائرة بدون طيار كميات مهولة من القمامة المنتشرة على مد البصر. هنا في منطقة غوسلار بولاية هيسن يتم تجميع الخردة وإعادة تدوير النفايات الإلكترونية.
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كيف يبدو العالم بعدسة الطائرات بدون طيار؟
من يحب الإجازات المنفردة، قد لا تبدو هذه الصورة جذابة بالنسبة له، إذ تظهر عدسة كاميرا الطائرة بدون طيار جزءاً من شاطئ كافالا في شمال اليونان، ويبدو الازدحام الشديد للمصطافين. كما أن صورة البحر غير ظاهرة.
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كيف يبدو العالم بعدسة الطائرات بدون طيار؟
الفضول دفع الدبة القطبية لارا (يسار) وبيل في حديقة الحيوان بمدينة غيلزنكيرشن الألمانية للنظر ملياً إلى السماء لمعرفة طبيعة الشيء الطائر الذي يمر من فوقهم.
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كيف يبدو العالم بعدسة الطائرات بدون طيار؟
هكذا تبدو الطائرة بدون طيار قبل إطلاقها في الجو. تخضع هذه الطائرات إلى شروط استخدام وقوانين مختلفة في كل بلد. ففي ألمانيا على سبيل المثال، يحظر على هذا النوع من الطائرات التحليق بالقرب من المطارات أو المستشفيات أو السجون، بالإضافة إلى حظر الطيران والتصوير قرب القواعد العسكرية.
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كيف يبدو العالم بعدسة الطائرات بدون طيار؟
التصوير يستخدم هنا بعداً جديداً، إذ تظهر الصورة أحد أسطح المنازل الذي تعرض لعاصفة ثلجية. وقد تغني الصورة أحياناً عن تسلق السطح المتجمد تفقده في الأيام الباردة.
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كيف يبدو العالم بعدسة الطائرات بدون طيار؟
يبلغ طول هذه القناة المائية 250 متراً، وهي بالقرب من مدينة كوتبوس في شرق ألمانيا. صورة هذه "الجزيرة الاستوائية" تظهر التناقض في الألوان، ما يعطيها جمالية خاصة.
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كيف يبدو العالم بعدسة الطائرات بدون طيار؟
الطائرة بدون طيار تخترق هنا الحدود الجوية بين ألمانيا وبولندا، حيث يظهر الجسر الذي يربط بين منطقة "كوتسرين" الألمانية ومنطقة "كوجترين" البولندية، وذلك فوق نهر الأودر في شرق ألمانيا.
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كيف يبدو العالم بعدسة الطائرات بدون طيار؟
ليس ببعيد عن الحدود البولندية الألمانية، تم التقاط هذه الصورة، وهي غابة مختلطة الألوان، وتم التقاط الصورة مع إشراقة الصباح الأولى في منطقة براندبورغ.
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كيف يبدو العالم بعدسة الطائرات بدون طيار؟
صورة جميلة تم التقاطها من الأعلى لقطيع من الأغنام في ولاية بافاريا، حيث يظهر القطيع وكأنه دوامة عبر الحقل الأخضر.
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كيف يبدو العالم بعدسة الطائرات بدون طيار؟
إنها مجرد ابتسامة، إلا أنها تعبر عن فنون تشكيلية جديدة لتحفيز المصور من الأعلى. في هذه اللوحة يشكل طلاب من جامعة شنيانغ الزراعية في الصين وجهاً مبتسماً في الحرم الجامعي. (فريديل تاوبه/ علاء جمعة).