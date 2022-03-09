 وقف التجارة مع روسيا؟ | صنع في ألمانيا | DW | 09.03.2022

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صنع في ألمانيا

وقف التجارة مع روسيا؟

كثير من الشركات الألمانية توشك تجارتها مع روسيا على التوقف، أو أنها توقفت فعلا. وهذه مشكلة تعاني منها خاصة شركات الولايات الألمانية الشرقية الجديدة، والتي ركز بعضها بالكامل على التجارة مع روسيا. فما العمل الآن.

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