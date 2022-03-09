وقف التجارة مع روسيا؟

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كثير من الشركات الألمانية توشك تجارتها مع روسيا على التوقف، أو أنها توقفت فعلا. وهذه مشكلة تعاني منها خاصة شركات الولايات الألمانية الشرقية الجديدة، والتي ركز بعضها بالكامل على التجارة مع روسيا. فما العمل الآن.
يتابع العالم ما يجري من أحداث في أوكرانيا بعد إعلان موسكو عن عملية عسكرية واسعة اعتبرتها كييف غزوا واضحا. وتلقي الأحداث الضوء على وضع أسواق المال وأسعار النفط والغاز عبر العالم.
ألحقت جائحة كورونا خسائر بالاقتصاد الألماني تصل إلى ثلث تريليون يورو. ومع تخفيف قيود الجائحة تنتعش الآمال بعودة النمو وكبح جماح التضخم. غير أن خطراً آخر مرتبط بالتصعيد الخطير في أوكرانيا يهدد هذه الأمال، فما هو؟
يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثاني وتزداد معاناة المدنيين. وفيما بدأت بعض عمليات الإجلاء اتهمت أوكرانيا الجيش الروسي باستهداف مستشفى أطفال في ماريوبول ما أثار ردود فعل دولية غاضبة، حيث وصفته واشنطن بالـ"همجي".
يتم تداول العديد من مقاطع الفيديو على الإنترنت حول عمليات قصف ناجحة لطائرات مسيرة مقاتلة تركية من نوع بيرقدار TB2 ضد القوات الروسية. ما هو الدور الذي تلعبه هذه الطائرة بدون طيار في حرب أوكرانيا؟ وما تأثيرها الفعلي؟
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